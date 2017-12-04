Топ новостей 4 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США объявили о возобновлении выдачи виз в регионах России, социологи назвали примерную явку на президентских выборах, а суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом.

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что 11 декабря в российских регионах возобновится выдача американских виз. Выдача виз прекратилась 23 августа. Теперь их снова можно будет получить в Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

Посольство США в России с 11 декабря возобновит выдачу виз в российских регионах. Об этом сообщается на сайте посольства США в России.

Мой прогноз сбылся. А вы не верили pic.twitter.com/lOyZYBdGnD — Marina Nevskaja (@MarinaNevskaja) 4 декабря 2017 г.

Голосование на участке №493 / mskagency.ru

Левада-центр сделал вывод, что явка на выборах президента окажется ниже, чем в 2012 году. Прогнозируют в лучшем случае 58%, 34% опрошенных «скорее всего» пойдут на избирательные участки, а 24% туда «совершенно точно» не собираются. 67% поддерживают Владимира Путина. Кремль посчитал эту явку высокой. По данным «Ромир», второе место после действующего президента занял бы Владимир Жириновский с 8% голосов, а третье – Геннадий Зюганов (7%).

Тут социологи выяснили как бы проголосовали россияне, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье: https://t.co/Aj5zI83y5X



Навальный набрал бы больше, чем Собчак, но меньше, чем Зюганов. pic.twitter.com/dt7fFBfA2P — Лентач (@oldLentach) 4 декабря 2017 г.

«А что вы будете делать на избирательном участке, если меня не допустят? Что такое там может быть, если нет выборов?» #Навальный2018 за минуту с @navalny: https://t.co/3QVtIQQ3vd pic.twitter.com/8tsv8wWn7I — Навальный LIVE (@navalnylive) 4 декабря 2017 г.

Рассмотрение концепции градостроительного развития территории Военной Академии в районе Китай-города / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Сергей Шойгу попросил Владимира Путина дать право 12 организациям Минобороны быть единственными исполнителями по строительным работам в течение 10 лет. Предложение поступило в Кремль в конце ноября, и Путин «завизировал, что согласен». Оно было направлено президенту в рамках исполнения программы вооружений, по которой Минобороны получит 1 трлн рублей.

Кирилл Серебренников в суде / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Минкульт уничтожил документы по проекту «Платформа», в рамках которого могли быть похищены бюджетные средства. Адвокат Алексея Малобродского заявила, чтоэ эту информацию ей передали из самого Минкульта. Часть документов теоретически может находиться в архиве, но проверить это и извлечь данные не представляется возможным. Суд оставил Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела под арестом.

Малобродский находится в Сизо потому что есть якобы израильский паспорт -и может уехать. Но он сам признался в этом паспорте а мог про него и умолчать. И уезжать не собирается. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 декабря 2017 г.

По часам мы сообщали нде я нахожусь. Бежать смысла нет. Бежать-значит признать свою вину. Кто то хочет чтобы мы помучились-Кирилл Серебренников — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 декабря 2017 г.

Источник денег, обнаруженных у Дмитрия Захарченко, следствию определить пока не удалось. Они могут принадлежать как «Нота-банку», так и другим банкам, так как Захарченко мог хранить у себя обналиченные деньги кредитных учреждений, которые позже банкротились.

Миллиарды Захарченко полгода не брали. Боялись барин выйдет, Не вышел. Барин из-за такой "мелочи" светица не стал. Радостно и суетливо забрали в закрома. Ни одной фамилии, ни одного тела рядом на скамейке, родственнички прицепом пошли. Захарченко - величайший комбинатор одиночка — Сергей Баранов (@JDmOkuiUluRaA9Z) 4 декабря 2017 г.

Д.Рогозин и Д.Медведев на совещании / archive.government.ru

Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами потребовал найти и призвать к ответственности виновников провального запуска спутников с космодрома Восточный. Он отметил, что Россия не может нести такие репутационные издержки, и «здесь даже дело не в финансах». Свое требование Медведев адресовал непосредственно Дмитрию Рогозину.

"Медведев потребовал наказать виновников неудачного пуска с Восточного"

Вечером уволят уборщицу, и ракеты стразу полетят 😂 — markethell (@markethell) 4 декабря 2017 г.

МВД свернуло работу нелегального оператора связи, услугами которого могли пользоваться «телефонные террористы». Он работал в московском регионе, Ярославской и Калужской областях, Краснодарском и Алтайском краях. При звонках номер вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров подозреваемых.

Владимир Путин возложил на Минюст полномочия по ведению реестра СМИ-иностранных агентов. Отныне ведомство «ведет реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в том числе принимает решения о включении в него либо об исключении из него иностранных СМИ».

Какие медиа могут попасть в реестр СМИ-иноагентов Минюста https://t.co/Jntjtgt1H1 pic.twitter.com/JvGwcVcse0 — RT на русском (@RT_russian) 4 декабря 2017 г.

по России-1 показали, как жители деревни под Красноярском в мороз вынуждены ходить с вёдрами за водой. Вот где иногенты засели-на россеюшку клевещут — недруги за бугром (@Lndcalling) 4 декабря 2017 г.

Телефонные переговоры / pixabay.com

Промышленники и предприниматели попросили не распространять «закон Яровой на выделенные телефонные и беспроводные сети связи, которые используются на предприятиях для переговоров крупных должностных лиц и при производственной необходимости, иначе им придется понести расходы на хранение голосового трафика. РСПП указал, что фактический объем трафика у операторов связи в несколько раз меньше общего размера канала, поэтому возможно изменить способ выбора объема хранимых данных.

«Пакет Яровой» ввели под предлогом предотвращения преступлений. Российские топ-менеджеры, конечно, не могут их совершать, поэтому под закон не попадаютhttps://t.co/nt39WrtyVs — Открытая Россия (@openrussia_org) 4 декабря 2017 г.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской телепрограммы заявил, что готов отправить в Сирию своих собственных детей – «не с камерой, а с автоматом». «И никакой проблемы в этом не вижу» , – отметил он. Соловьев также заявил, что СССР не следовало выводить войска из Афганистана, куда, как он утверждает, сам пытался поехать служить.

Дети Соловьева пока не могут поехать воевать в Сирию, потому что в лондонских колледжах еще не наступили каникулы. — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 4 декабря 2017 г.

Владимир Соловьёв очень хотел бы отправить своих детей в Сирию, но, поскольку пока не получается, он отправляет туда ваших. — Дядюшка Шу (@Shulz) 4 декабря 2017 г.