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04 декабря 2017, 15:32
налоги США
Анна Сакоян

Налоговая реформа в США: первый рубеж

Вид на Капитолий
Вид на Капитолий
John Brighenti

В субботу сенат американского конгресса одобрил законопроект налоговой реформы. Американская налоговая реформа обсуждалась в СМИ уже давно, но до недавнего времени речь по большей части шла об отсутствии единодушия среди республиканцев.

Не так давно, пишет The Economist, республиканцы выражали бурное недовольство стратегией экономического стимулирования, которая применялась для борьбы с финансовым кризисом при предыдущем президенте США Бараке Обаме. Стимулам тогда противопоставлялись «сбалансированные бюджеты». Но принятие в конгрессе законопроекта по налоговой реформе показало, что в своем финансовом морализаторстве республиканцы были неискренни.

Главная претензия к политике экономического стимула была в том, что государство тратило много бюджетных средств, тем самым увеличивая дефицит. Но нынешняя история показала, что республиканцы и сами не прочь увеличивать госдолг, просто преследуя другие цели. Сейчас они поставили себе цель сократить часть налогов (прежде всего, корпоративных) и в итоге этой цели достигли. Необходимость реформы мотивировалась ее сторонниками тем, что благодаря этому экономика достигнет такого процветания, что налоги окупятся. Однако многих экономистов такой подход не убеждает.

 
Митинг против налоговой реформы Трампа перед зданием Сената
Susan Melkisethian

Financial Times пишет, что сейчас главная задача республиканцев — унять общественное недовольство предстоящей реформой. Для президента США Дональда Трампа одобрение законопроекта — это победа на реформаторском поприще. Но республиканцам в конгрессе еще рано праздновать победу. Во-первых, им сначала нужно привести в соответствие друг с другом законопроекты, одобренные в сенате и в палате представителей. Во-вторых, нужно убедить американцев, что реформа выгодна не только богатым, но и среднему классу.

На этой неделе сенат и палата представителей должны приступить к согласованию противоречий. Результатом должен стать утвержденный проект реформы налоговой системы — первый за несколько десятков лет. Для Трампа это будет первым крупным законодательным успехом. Республиканцам, между тем, придется действовать очень осторожно, чтобы смягчить общественное недовольство в преддверии выборов в конгресс, которые состоятся осенью следующего года. Риторика такова, что реформа будет на благо среднему классу, потому что, во-первых, его представители будут платить меньше налогов, а во-вторых, будет больше рабочих мест. Оппоненты реформы утверждают, что все это делается исключительно в интересах корпораций и богатых людей.

 
Оппоненты налоговой реформы протестуют перед Капитолием
Susan Melkisethian

В частном порядке, оговаривает FT, некоторые республиканцы признают, что реформа, действительно, в первую очередь, выгодна большому бизнесу, а среднему классу в лучшем случае опосредованно. Тем не менее, это большой законодательный прорыв, который республиканцам важен в качестве политической победы после длительного периода неудач. Но политическую победу надо закрепить, убедив общественность в том, что это хорошо. Важным шагом к этому будет достижение консенсуса между представителями и сенаторами.

 

Республиканцы, собственно, уже начали популяризацию своего начинания. Wall Street Journal опубликовал текст Митча Макконнела, сенатора от штата Кентуки. Экономика времен Обамы, пишет Макконнел, характеризовалась медленным ростом, общей вялостью и упущенными возможностями. Многие работники до сих пор еще не оправились после «великой рецессии» (финансового кризиса 2008 г.). Одна из причин в том, что в США все это время действовал сложный и устаревший налоговый кодекс. Одобренный сенатом законопроект дает США шанс снова стать экономически мощной державой.

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