Советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов: ЛАЭС выдержала очень серьезный экзамен на соблюдение международных требований по безопасности со стороны экспертов МАГАТЭ

30 ноября команда экспертов по проверке эксплуатационной безопасности (OSART) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подвела итоги 17-дневной миссии по оценке эксплуатационной безопасности на энергоблоке №4 Ленинградской АЭС.

В команду OSART вошли 12 экспертов из Бельгии, Бразилии, Канады, Китая, Чешской Республики, Франции, Румынии, Словакии, Южной Африки и Швеции, а также два представителя МАГАТЭ. Проверка проводилась по следующим направлениям: лидерство и управление в целях обеспечения безопасности; обучение и квалификация; эксплуатация; техническое обслуживание и ремонт; техническая поддержка; использование опыта эксплуатации; радиационная защита; химия и управление авариями.

Эксперты отметили приверженность станции безопасности и активную деятельность предприятия по совершенствованию в этом направлении. «Ленинградской АЭС была выполнена тщательная самооценка соответствия стандартам МАГАТЭ, по результатам которой с целью улучшения своей деятельности были инициированы такие мероприятия по совершенствованию, как внедрение интегрированной системы управления», - сказала заместитель руководителя команды, ведущий специалист по ядерной безопасности МАГАТЭ Весселина Рангелова. - Выполнение предложений, сделанных командой OSART, поможет в дальнейшем повышать уровень эксплуатационной безопасности станции, а выявленные хорошие практики будут содействовать повышению уровня безопасности во всем мире, если будут внедрены на других станциях». Команда выявила ряд лучших практик, которые будут доступны для мирового ядерного сообщества.

Владимир Асмолов, член группы старших советников по безопасности (ИНСАГ) при Генеральном директоре МАГАТЭ, советник Генерального директора Госкорпорации «Росатом», доктор технических наук, профессор:

Россия – единственная страна в мире, которая имеет долгосрочную (на 10 лет) программу проведения международных проверок безопасности АЭС со стороны МАГАТЭ.

Очередной яркий пример такого стратегического подхода к постоянному улучшению ядерной безопасности мы увидели на Ленинградской АЭС.

ЛАЭС выдержала очень серьезный экзамен на соблюдение международных требований по безопасности со стороны экспертов МАГАТЭ (команды ОСАРТ) с оценкой: рекомендаций - 0, предложений - 7, положительных практик – 4.

Фактически это означает, что несоответствий международным нормам и требованиям по безопасности не выявлено, а предложения направлены на дальнейшее повышение эффективности работы.

Молодцы. Твердая пятерка. Образец для подражания. Кстати, столь высокая оценка ЛАЭС – это крайне редкий случай для атомной станции не только в России, но и в мире.

Хотя МАГАТЭ всячески подчеркивает, что не сравнивает результаты разных миссий ОСАРТ, но если брать неофициальную статистику, то близкий результат был в 2014 году у АЭС «Клинтон» (США) – 0 рекомендаций, 11 предложений и 19 положительных практик.

Что касается российских АЭС, то по предыдущим миссиям на пяти российских АЭС усредненный результат – 1,5 рекомендации и 9 предложений – это лучше среднемирового значения (5 рекомендаций / 10 предложений в 2012-2015 гг.). Мы считаем, что такой результат достигается за счет тщательной подготовки российских АЭС к проверке со стороны международных экспертов.



Самое главное – ЛАЭС, все ее работники и руководители продемонстрировали похвальное желание улучшать свою повседневную деятельность даже в условиях решения очень амбициозной задачи по пуску и сооружению двух новых блоков на ЛАЭС-2. Честь им и хвала.

Следующим, еще более серьезным экзаменом будет Корпоративная миссия ОСАРТ в ноябре 2018 года для эксплуатирующей организации. Теперь уже весь концерн должен выдержать экзамен по обеспечению ядерной безопасности в масштабе всей страны.