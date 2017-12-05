Глава Счетной палаты Татьяна Голикова поразила президента объемом выявленных нарушений — их намного больше, чем в прошлом году, и обошлись они бюджету намного дороже. В центре внимания оказался надземный переход в Ельце.

Кадр из видеоролика "Туристические кластеры становятся торговыми" Счетная палата РФ

Разговаривая с президентом, Татьяна Голикова рассказала, что «если в прошлом году было 3855 [финансовых нарушений] на сумму 965 млрд рублей, то сейчас за 11 месяцев года — это уже 3980 на сумму 1,556 трлн». Правда, глава Счетной палаты оговорилась, что, «может быть, этой цифры не нужно бояться». Объяснила она это тем, что благодаря предварительному контролю удается избегать серьезных финансовых последствий. «Из этой суммы приблизительно две трети — нарушения, которые впоследствии могли бы привести к финансовым нарушениям, и одна треть — финансовые нарушения», — объяснила Голикова. К тому же увеличилось и число административных дел, возбужденных по материалам Счетной палаты.

Главная проблема, по мнению Голиковой, — многоуровневость государственного управления. «Плодятся филиалы правительственных учреждений, а нормативная база, которая регулировала бы, когда они могут создаваться, когда нет, отсутствует. Это порождает очень серьезные проблемы, которые связаны с управлением процессами использования финансовых ресурсов», — сказала Голикова.

Но интересней всего в диалоге Голиковой и Путина, безусловно, был не рассказ об общих потерях, а конкретный пример. Глава Счетной палаты даже показала президенту фотографии. Оказалось, что создании туристско-рекреационной зоны «Елец» в Липецкой области «в никуда построили надземный переход». В этом случае деньги не украли, а неэффективно использовали.

Кадр из видеоролика "Туристические кластеры становятся торговыми" Счетная палата РФ

Даже если абстрагироваться от того, что надземные переходы, в принципе в большинстве случаев неэффективны или даже вредны, случай в Ельце действительно выглядит странно. Даже на сайте Управления капитального строительства Липецкой области несчастный надземный переход сфотографирован так, будто стоит в чистом поле. У Life оказалась фотография из презентации Счетной палаты, там все выглядит еще печальней: вокруг даже нет строений. Сложно себе представить человека, который подойдет к небольшой дороге и решит переходить ее по надземному переходу, а не более привычным и простым способом.

«Переход есть, но идти некуда», — заметил Путин после того, как Голикова все это рассказала.

Впрочем, у Голиковой были и другие примеры. Так, в Тункинской долине в Бурятии 162 млн рублей потратили на водозаборные сооружения и сети водоснабжения, которые почти два года не эксплуатируются из-за отсутствия разрешительных документов. А в Хабаровском крае 262,5 млн рублей было потрачено на разработку проектно-сметную документацию на строительство гидротехнических сооружений для борьбы с наводнениями, при этом построены они так и не были.

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Напомним, в своем отчете за 2016 год Счетная палата указывала, что что число нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году возросло на 87%, до 965,8 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году ведомство выявило нарушений на сумму 516,5 млрд рублей.

В основном нарушения ведомство нашло в сфере государственных закупок (56%, 541,3 млрд). Более 35%, 339,3 млрд — нарушения при ведении бухучета.