«Коммерсантъ» в статье «"Метеор" кому-то еще вернется» описывает, как Дмитрий Медведев потребовал найти виновных в потере спутника.

«Самолеты буксуют в Шереметьево»: шансов вырваться из них у пассажиров немного.

«Венесуэла противопоставит санкциям криптовалюту»: El Petro обещают обеспечить нефтью и алмазами.

«Налоговикам предложили проверять бизнес втрое быстрее»: депутаты хотят, чтобы проверки занимали не более месяца.

«S&P предупредило об опасном сближении российских компаний и банков»: от этого риски выросли и для тех, и для других.

«Долгам россиян по ипотеке предсказано удвоение за три года»: по прогнозу АИЖК, задолженность достигнет 10 трлн рублей.

РБК в статье «Кредитный риск в предельной концентрации» также пишет, что в S&P увидели угрозу российским банкам и компаниям из-за новых санкций.

«Рекламу сдали по гарантии»: московское метро расторгло долгосрочный договор с «Трейд Компани».

«Дотации обменяют на премии»: Минфин сможет сокращать расходы на госуправление в неэффективных регионах.

«Известия»: «Экономике нужны строители». Именно такие специалисты станут самыми востребованными на рынке труда.

«Ведомства запутались в аварийных домах»: Росстат и Фонд ЖКХ насчитали разное количество домов, подлежащих ремонту.

«Экзотический экспорт простимулируют»: для вывоза оригинальных сельхозтоваров подготовили программу поддержки.

«Газета.ru»: «России откажут в праве на флаг». Начата разработка дизайна олимпийской формы сборной России без флага.

«Россия притормаживает: надежда на демографическую программу». Рост ВВП России в октябре замедлился до 1%.

«Пал от пули снайпера: убит экс-глава Йемена Салех». В Йемене убит экс-президент Али Абдалла Салех‍.

The Economist: «Европейские банки столкнулись с переизбытком новых правил» (Europe’s banks face a glut of new rules). Десять лет спустя после финансового кризиса государство продолжает усиленно регулировать банки.

Bloomberg: «Прорыв по Brexit'у не задался. Ирландские союзники стали демонстрировать Мэй свою мощь» (Brexit Breakthrough Fails as Irish Allies Flex Muscle With May). Долгожданный прорыв в переговорах между Брюсселем и Лондоном не состоялся, потому что не удалось согласовать вопрос об ирландской границе.

The Wall Street Journal: «Йеменские повстанцы заявили, что они убили экс-президента» (Yemen Rebels Say They Killed Ex-President). Повстанцы-хуситы в Йемене утверждают, что они убили бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха.

The Washington Post: «Еще одно щекотливое испытание для республиканцев. Согласовать налоговые законопроекты палаты представителей и сената» (Another delicate challenge for Republicans: Reconciling House and Senate tax bills). Республиканские лидеры выражают оптимизм по поводу одобрения налогового законопроекта в сенате американского конгресса, однако остается еще много несогласованных деталей.

The Telegraph: «JP Morgan заявляет, что биткоин, вероятно, — это новое золото» (Bitcoin could be the new gold, says JP Morgan). Крупные финансовые игроки заговорили о том, что со временем биткоин, вероятно, начнет все больше напоминать традиционные объекты вложения капитала.

The New York Times: «Трамп, защищаясь после признания Флинна, заявил, что ФБР "в руинах"» (Trump, Defending Himself After Flynn Guilty Plea, Says F.B.I. Is in ‘Tatters’). Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в предвзятости против него, после того как его бывший советник Майкл Флинн признался в предоставлении ФБР ложной информации.