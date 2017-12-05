Молодые выпускники российских вузов мечтают работать в «Газпроме» и «Гугле». Также в списке самых желаемых работодателей — «Газпром нефть», «Яндекс» и «Лукойл». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Universum.

Понять молодых людей можно: работа в сырьевых гигантах, как считается, обеспечивает карьеру и благополучие на всю оставшуюся жизнь, а крупнейшие IT-компании не только ассоциируются с высокой зарплатой, но и дают плацдарм для последующей эмиграции.

Интересно другое. Выпускники вузов, похоже, знакомы с российской экономикой на уровне странички в Википедии: вот крупнейшие компании, или представители западных гигантов, туда и надо идти. Есть ли понимание, что за пределами «топ-10» тоже есть жизнь — непонятно.