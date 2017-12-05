Эксперт: Успешная работа новых блоков на ЛАЭС будет подтверждением правильности выбора проекта для атомной станции в Финляндии

Комиссия Ростехнадзора (Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) выдала лицензию на эксплуатацию ядерных установок сразу двух новых энергоблоков - №1 Ленинградской АЭС-2 и №4 Ростовской АЭС, подтвердив тем самым их готовность к физическому пуску (загрузке ядерного топлива) в декабре текущего года, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион Росатома). Получение лицензии Ростехнадзора означает, что оба энергоблока полностью готовы к вводу в эксплуатацию: строительно-монтажные и пусконаладочные работы, испытания оборудования и технологических систем проведены качественно и в объеме, необходимом для начала физпуска. Перед этим, в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии комиссия Ростехнадзора проверила готовность технологических систем и оборудования, персонала и эксплуатационную документацию к проведению этапа «физпуск».

Как пояснил Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов», разрешение Ростехнадзора - обязательный этап при вводе блоков. «Это ещё один шаг на пути ввода энергоблоков коммерческую эксплуатацию. Это значит, что блоки соответствует всем современным требованиям в области безопасности, в том числе международным. Росатом всегда идёт на то, чтобы и международные организации, в частности МАГАТЭ, могли получить доступ и проверить соответствие всем нормам безопасности. В обоих случаях речь идёт о самых современных блоках», - подчеркнул он.

Эксперт отметил необходимость запуска в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2: «Во-первых, высокие темпы роста энергопотребления зафиксированы в самой Ленинградской области - на 2-3% в год. Кроме того, регион сейчас притягивает много промышленных производств и транспортных проектов. Всё это требует определённого уровня энергоснабжения. Во-вторых, в ближайшее время запланированы работы по выводу из эксплуатации старых энергоблоков на Ленинградской АЭС. Эти мощности будут иметь во многом замещающий характер. Без них в ближайшее время (до 2020 года) ленинградская энергосистема могла бы столкнуться с существенным изменением баланса мощностей на рынке. Это могло бы привести к достаточно серьезному росту цен на электроэнергию в северо-западном регионе и, возможно, в целом в центральной части страны».

По мнению Кондратьева, этот блок можно рассматривать как референтный, в дополнение к шестому блоку на Нововоронежской АЭС – первому в мире блоку поколения «3+». Он напомнил, что по российской технологии, реализованной при сооружении ЛАЭС-2, будет сооружаться АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200. «Успешная работа новых блоков на ЛАЭС будет подтверждением правильности выбора проекта для атомной станции в Финляндии. Чем больше у нас опыт эксплуатации блоков в разных условиях и на разных станциях, тем ценнее этот опыт и для эксплуатирующей организации, и для потенциальных заказчиков строительства таких блоков за рубежом. На примере нашей станции они могут увидеть, как работает электростанция в сопоставимых условиях. Таким образом обеспечивается продвижение наших высокотехнологичных продуктов на международные рынки», - заявил эксперт.

«Если бы не этот новый блок на ЛАЭС-2, то на горизонте до 2025 года мы бы столкнулись с тем, что из обращения выпало бы 4 гигаватта атомных мощностей, то есть ленинградская энергосистема потеряла выработку более чем 30 млрд киловатт-часов. Это потребовало бы строительства новых тепловых мощностей, причём в достаточно авральном порядке, и загрузки старых не очень эффективных мощностей, которые сейчас работают в достаточно щадящем режиме. Это несомненно бы привело к росту цен на рынке. Плюс это ограничило бы экспорт электроэнергии из России в страны Балтии и в Финляндию», - добавил завсектором экономического департамента ФИЭФ.

Строительство нового блока на Ростовской АЭС тем более важно, отметил он, потому что в последние годы наблюдался интенсивный рост в энергопотреблении на юге страны. «Сейчас наблюдается довольно серьезный рост органического энергопотребления как в Краснодарском крае, так и в Ростовской области благодаря увеличению промышленного спроса на электроэнергию, а также серьезным темпам жилищного строительства и роста сферы услуг. В этом плане данный энергоблок будет наверняка востребован. Особенно с учётом вывода из эксплуатации восьми энергоблоков Новочеркасской ГРЭС (установленная электрическая мощность НчГРЭС - 2 229 МВт), запланированного на ближайшие годы», - заключил Сергей Кондратьев.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов назвал получение лицензий важным для отрасли в целом и для экономики. «Во-первых, это означает, что развитие продолжается, в эксплуатацию вводятся новые энергоблоки, отличающиеся высоким уровнем безопасности, передовыми конструкторскими решениями, улучшенными эксплуатационными характеристиками. Во-вторых, это ещё раз подчёркивает нужность атомной энергетики в целом и конкретно этих блоков, в частности. Получение разрешений и последующий физический пуск снимают все вопросы, подчёркивают важность этих мощностей. В-третьих, запуск в работу этих энергоблоков означает, что энергоснабжение станет более стабильным, позволит подключить новых потребителей. Причём особенно актуально это для Юга России, где потребности в электроэнергии в последнее время увеличиваются. Не стоит забывать, что нагрузка на окружающую среду от этих энергоблоков будет небольшой, и после запуска можно будет постепенно вывести из эксплуатации мощности, которые уже выработали свой ресурс, существенно влияющие на уровень загрязнения воздуха, воды и почвы», - сообщил эксперт Финама.

Кроме того, по его мнению, новые энергоблоки важны с точки зрения сохранения экспортного потенциала отечественной атомной отрасли. «Они привлекут внимание потенциальных потребителей, позволят предложить им самое лучшее, что у нас изобретено и эксплуатируется. Теперь важно, чтобы успешно состоялся физический пуск энергоблоков и последующее присоединение их к национальной энергосистеме, что отвечает задаче по постепенному увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны», - отметил Дмитрий Баранов.