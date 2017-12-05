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05 декабря 2017, 12:00
археология история кино
Максим Руссо

Ледяной человек Эци в кино

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Port au Prince Pictures / Martin Rattini

Немецкий режиссер Феликс Рандау (Felix Randau) снял фильм, главным героем которого стал «ледяной человек» Эци, чье мумифицированное тело было найдено в альпийском леднике 26 лет назад. Фильм выйдет на экраны уже в декабре.

Напомним, что тело Эци было найдено у ледника на высоте 3200 метров в сентябре 1991 года семейной парой Эрикой и Хельмутом Симонами из Нюрнберга, совершавшими горный поход в Альпах, близ границы Италии и Австрии. Путешественники, наткнувшиеся на тело, частично освобожденное из оттаявшего ледника, решили, что это человек погиб недавно. Но следствие быстро пришло к выводу, что он представляет интерес не для полицейских, а для ученых.

Как установили при помощи радиоуглеродного метода, «ледяной человек» человек жил около 5300 лет назад. Он получил имя Эци (Ötzi) по названию долины Эцталь, близ которой он был найден, в Италии его называют Симилаунским человеком по названию горы Симилаун или Тирольским ледяным человеком. Последовал небольшой спор между Австрией и Италией относительно того, на чьей территории находился Эци, но в конце концов выяснилось, что он умер на итальянской земле. Поэтому сейчас тело хранится в специально созданном в 2007 году Институте мумий и ледяного человека (L'Istituto per le mummie e l'Iceman) в итальянском городе Больцано.

 
Фото: South Tyrol Museum of Archaeology

Благодаря высокой сохранности его останков ученым за прошедшие годы удалось узнать немало о его происхождении, состоянии здоровья, условиях жизни и обстоятельствах гибели. Они установили его генетических родственников, узнали, что он ел незадолго до смерти, смоделировали звучание его голоса на основе строения гортани и голосовых связок, определили, из чего была изготовлена его одежда и где добыли медь для его топора, изучили бактерий, живших в его желудке. Установили и причину смерти. Наиболее вероятно, что причиной стало ранение стрелой в левое плечо, после которого Эци упал и ударился головой о камень.

Эци стал археологической сенсацией, и его известность вышла далеко за пределы академических кругов. Когда не проводятся исследования, его мумифицированное тело доступно для осмотра туристами в особой холодильной камере. И только ради того, чтобы увидеть ледяного человека, в Больцано приезжает около четверти миллиона человек в год. Поток посетителей стал столь велик, что институт вскоре переедет в новое, более просторное здание.

Вдохновленный богатой информацией, собранной учеными, Феликс Рандау решил снять фильм о жизни Эци. Он стал совместным проектом кинематографистов Германии, Италии и Австрии. Картина получила название Der Mann aus dem Eis («Ледяной человек»). Съемки происходили в горах Баварии, Южного Тироля и Каринтии.

Роль главного героя исполнил немецкий актер Юрген Фогель. В фильме герой носит имя Келаб. Он разводит скот и овец, изготавливает одежду, путешествует по альпийским тропам и пытается защитить свою семью от стихии и от нападения врагов. В конце фильма Келаб, как и его прототип, трагически гибнет.

Келаб говорит на особом языке – гипотетической реконструкции ретийского языка. Этот язык был распространен в альпийской области Реция в V – I вв. до н. э., то есть сильно позже эпохи, в которую жил Эци. Но создатели фильма решили предположить, что данный язык использовался там и ранее. В действительности ретийский язык известен по кратким надписям, и о его грамматике и лексике мы знаем совсем немного. Вероятно, его родственником был этрусский язык.

Журнал Der Spiegel положительно отозвался о фильме, написав, что он «является нашим мостом к началу человечества» и играет центральную роль «в поисках истории нашего вида». А вот научный журнал Spektrum der Wissenschaft упрекнул режиссера в том, что тот не отразил многие из умений и занятий «ледяного человека», хотя материалы исследований и давали такую возможность. Например, в фильме не показано, как герой мастерит лук и стрелы, как готовит еду и изготавливает одежду из шкур. А сувенирные магазины в Больцано тем временем запасаются новыми товарами, справедливо предвидя новый поток туристов.

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