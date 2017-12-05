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5 декабря 2017, вторник, 21:28
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05 декабря 2017, 20:17
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#Россия 5.12. Главное

Ребенок в военной форме
Ребенок в военной форме
http://news.ykt.ru

Главная новость

В Приморье трое семилетних детей получили повестки в военкомат. Представитель военного комиссариата Уссурийска сообщил, что это произошло из-за ошибки в передаче данных о призывниках.

«Передали искаженную информацию», — пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

В организации «Партнер», которая занимается передачей данных в военкомат, сообщили, что источником ошибки могла стать больница.

«В наших списках с гражданами, подлежащими первоначальной постановке на учет, дети отсутствуют. Так что ошибка в списках, скорее всего, от больницы», — сказал представитель организации.

В СМИ, тем временем, появилась фотография дедушки одного из детей, который сообщил, что собирается вместе с внуком пойти в военкомат в обозначенное время.

Представитель уссурийского военкомата рассказал, что сейчас письменные вызовы составляются, исходя из списков молодых людей, которые родились в 2001 году. 

Справку о том, что необходимо явиться в военкомат, получил только один ребенок 2010 года рождения из-за технической ошибки, сообщил источник «Российской газеты».

Антиновость

Самым депрессивным регионом в России назван Сибирский федеральный округ. Уровень депрессии среди населения – 97 человек с депрессией на 100 тысяч. На втором месте – Центральный федеральный округ, согласно данным национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологиии имени Сербского, на 100 тысяч человек там приходится 87 человек.

 
Депрессия / pixabay.com

«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — пояснил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра Борис Положий.

Самый низкий показатель среди населения, имеющего суицидальные наклонности, на Северном Кавказе. Там показатель составляет 35 человек на 100 человек, пишет Lenta.ru.

Непонятная новость

Инженер компании «Ростелеком» в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о хищении компьютерной техники почти на 5 млн рублей. Дело будет рассматривать Металлургический районный суд.

По информации прокуратуры региона, за три месяца, с сентября по декабрь 2016 года, мужчина похитил 260 ноутбуков «LenovoZ570», которые были установлены в городских школах для проведения ЕГЭ. Обвиняемый предъявил руководству 16 школ фальшивые гарантийные письма о том, что забирает компьютеры на «техобслуживание». После чего он заложил их в ломбард.

 
Ноутбук на траве / pixabay.com



Затем надзорный орган также указал, что в марте 2017 года инженер похитил 15 ноутбуков, полученных от работодателя для организации досрочного этапа ЕГЭ, через месяц, в апреле, обвиняемый во время отсутствия коллег на рабочем месте украл украл мониторы и системные блоки.

Мужчина обвиняется в особо крупном мошенничестве и краже. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Общая сумма ущерба составила около 4,6 миллионов рублей, работодателю – 280 тыс. рублей.

Ассорти

В Пензе было нарушено теплоснабжение 181 дома и нескольких социальных объектов. Авария произошла утром, сообщение о прорыве появилось на сайте ГУ МЧС по Пензенской области в 11:35.

«В результате порыва тепломагистрали в зону отключения попал 181 жилой дом, 4 школы, 7 детских садов, 1 больница», – сообщил сотрудник пресс-службы мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

Также в пресс-службе сообщили, что на месте ЧП работают уже шесть специализированных бригад, пишет ТАСС.

На сайте МЧС в 16:00 появилось сообщение о том, что без отопления пока остаются 52  многоэтажных дома с населением 7250 человек, из них 698 детей, а также две школы и два детских сада. 

*

21-летний мужчина в Самаре пытался украсть автомобиль с помощью эвакуатора. В ГУ МВД по региону в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый пояснил, что собирался сдать машину на металлолом, так как думал, что у нее нет владельца.

 
Эвакуатор за работой / YouTube.com

«В отдел полиции поступило сообщение от работника службы эвакуации автомобилей. Мужчина сообщил о молодом человеке, пытавшемся воспользоваться услугами транспортировки машины, припаркованной возле дома на ул. Блюхера»,– говорится в сообщении на сайте ведомства.

Заявитель не смог предъявить документы в подтверждение своих прав на автомобиль. Мужчина был задержан.

Было установлено, что иномарка 1991 года выпуска принадлежит 62-летнему жителю Самары и последние несколько лет не эксплуатировалась.

*

В здании администрации Левашовского мемориального кладбища, где захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий 1937—1953 годов, сняли портрет Сталина после экскурсии в октябре текущего года.

Петербуржец Александр Передрук, сотрудник Московской Хельсинкской группы написал на стене в facebook о том, что портрет заметили во время экскурсии по мемориалу, прошедшей 31 октября этого года.

Фотографию портрета сделал один из участников этой экскурсии, организованной Фондом Иофе (сообщество, созданное политзаключенным 1960-х годов Вениамином Викторовичем Иофе в 2000 году).

Передрук также опубликовал ответ на свое письмо в комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. В ответе говорится, что руководству кладбища разъяснили «неуместность размещения в публичном месте портретов, фотографий и иной символики, не имеющей отношения к характеру работы организации».

В самой администрации мемориала «Фонтанке» заявили, что портрет был «частью музейной экспозиции». О том, почему его сняли, в администрации рассказать затруднились, пишет «Фонтанка».

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