Михаил Саакашвили опять оказался в центре внимания. На этот раз его попытался арестовать спецназ Службы безопасности Украины, но безуспешно. Возможно, самый талантливый публичный политик на постсоветском пространстве смог выбраться и из этой ситуации.

В квартиру Михаила Саакашвили, которая находится в самом центре Киева на Костельной улице, пришли с обыском ранним утром. Оперативные мероприятия, как было заявлено, проводила Генпрокуратура, но при поддержке СБУ. Саакашвили, видимо, понимая, что готовится его арест, из квартиры оперативно сбежал — на крышу пятиэтажного доходного дома начала прошлого века.

Саакашвили достаточно долго стоял в опасной близости к краю крыши, но в какой-то момент спецназ СБУ смел все-таки оттащить политика и, таким образом, его задержать. То, как Саакашвили выводили на улицу, попало в прямую трансляцию на его страничке в фейсбуке. Несколько лестничных пролетов сотрудникам силовых структур тоже удалось преодолеть с большим трудом: в подъезде были десятки сторонников Саакашвили.

Михаил Саакашвили во время задержания / 112.ua

А вот увезти политика от его дома не удалось. Костельную улицу перекрыли сотни протестующих, так что микроавтобус СБУ, с большим трудом, смог проехать всего несколько сотен метров, затем, близ Европейской площади, ему проткнули колеса, вокруг построили баррикады и ситуация «зависла» на несколько часов.

Казалось, что положение действительно безвыходное: увезти Саакашвили силовикам не удавалось, но и освободить его протестующие тоже не могли. Несколько человек были задержаны, когда попытки прорваться внутрь автомобиля были слишком активны, полиция даже применяла слезоточивый газ.

В какой-то момент все же протестующие смогли разбить стекло в микроавтобусе, из которого и смог выбраться Михаил Саакашвили — мужчина далеко не самого спортивного телосложения. Судя по всему, сотрудники силовых структур не сильно пытались его удержать.

Освобожденный Саакашвили в окружении своих сторонников призвал провести новый митинг, который положит конец «власти барыг», как он называет правительство Петра Порошенко.

Напомним, после возвращения Саакашвили на Украину в начале сентября (некоторое время он не мог попасть в страну так как был лишен гражданства) все шло к его задержанию. Саакашвили в последние месяцы стал, пожалуй, самым внесистемным оппозиционным политиком в стране, начав с требования проведения антикоррупционных мероприятий и закончив призывом отправить президента Украины Петра Порошенко в отставку.

Сторонники М.Саакашвили на баррикадах / ukranews.com

В воскресенье, 3 декабря, в центре Киева прошел марш за импичмент Порошенко — в нем приняли участие несколько тысяч человек. Мобилизовать противников действующего правительства оказалось достаточно легко: несмотря на реформы, проведенные после «Евромайдана», экономический рост на Украине очень слабый, коррупцию, по крайней мере по мнению многих украинцев, победить так и не удалось.

Видимо, понимая повестку Саакашвили, власти «ударили» по нему его же оружием. Пресс-служба СБУ сообщила, что Саакашвили официально стал подозреваемым по делу о содействии участникам преступных группировок.

Лидер фракции Бока Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что обыски у Михаила Саакашвили и его задержание связано с подозрением, что его команду финансировал беглый олигарх Сергей Курченко.

«Обыски, о которых мы сегодня все читали, происходят в связи с тем, что есть обоснованные подозрения, что команда Саакшавили финансировалась представителями команды Януковича, в частности Курченко», — заявил он в Раде во вторник.

Курченко в прессе называли одним из «кошельков» Виктора Януковича, он бежал в Россию сразу после свержения бывшего президента. Считается, что он один из тех, кто является бенефициаром национализации имущества украинских компаний в непризнанных «народныз республиках» в Донбассе.

Иными словами, Михаила Саакашвили, фактически, обвиняют в получении финансирования от близких к Кремлю структурам.

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко на специально созванном брифинге опубликовал запись телефонного разговора между, как утверждается, Саакашвили и Курченко.

Юрий Луценко, генпрокуратур Украины / dsnews.ua

Впрочем, доверия к записям телефонных раговоров на Украине давно уже нет. Почти одновременно с Генпрокурором издание «Страна.ua» опубликовало запись, где, как утверждается, пранкер «Лексус» звонит от имени премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили Петру Порошенко и спрашивает у него о будущем Саакашвили.

Как бы то ни было, по итогам попытки задержания Михаила Саакашвили ситуация в Киеве, кажется, еще более запутанная, чем была раньше. Во всяком случае, недовольных стало больше.