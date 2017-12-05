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05 декабря 2017, 15:59
закон об «иностранных агентах» законотворчество Минюст СМИ Совет Федерации
Игорь Бунин

На пути назад

Девушка с сигнальным огнем
Девушка с сигнальным огнем
pixabay.com

Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов девять зарубежных СМИ, работающих в стране. В их числе – «Голос Америки» и «Радио Свобода». Этим СМИ могут запретить вход в Совет Федерации, сообщил информационному агентству РБК источник в аппарате верхней палаты российского парламента. Однако работать в России им не запретят.

Помимо «Голоса Америки» и «Радио Свободы» в список попали телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба Радио Свобода, «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». Что же касается возможного запрета на вход в Совет Федерации для представителей этих СМИ, то, по сведениям источника информационного агентства, этот вопрос будет обсуждаться на заседании верхней палаты российского парламента 15 декабря.

Политологи расходятся во мнениях о значении включения ряда СМИ, которые действуют в России, в список иностранных агентов. По мнению Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эта мера не соотносима с признанием российских СМИ иноагентами в США (этот статус получили российские RT и Sputnik) и является значительно более жесткой, чем аналогичная мера американцев. Эксперт полагает, что получение такого статуса в России приведет к фактическому прекращению работы этих западных СМИ, поскольку и профессиональная, и экономическая сторона деятельности для них осложнятся.

 
Павел Салин

«Для российского общества все это пройдет практически незамеченным, а для американских СМИ – нет. Они и так находятся в сложной ситуации, а после этого будут фактически вынуждены свернуть свою работу – потому что и эксперты прекратят с ними общаться, и финансово-хозяйственную деятельность вести станет сложно (формально ее ограничивать не будут, но контрагенты начнут перестраховываться, и вести эту деятельности в итоге будет почти невозможно). Думаю, деятельность иностранных СМИ, которые попадут в список иноагентов, будет практически парализована», – объяснил «Полит.ру» Павел Салин.

В то же время политконсультант Аббас Галлямов придерживается той точки зрения, что подобный статус может даже оказаться полезен для СМИ. «В условиях снижения популярности пропагандистских каналов режима и роста протестных настроений маркировка в качестве иностранного агента станет для СМИ не столько проблемой, сколько рекламой. Все думающие люди будут читать именно их – примерно так же, как это было с "вражескими голосами" на закате СССР. Через несколько лет власти спохватятся и отменят эту маркировку», – сказал он «Полит.ру».

Побеседовать с «Полит.ру» о том, что ждет иностранные СМИ, включенные Минюстом в список иноагентов, и о том, можно ли ожидать какой-либо реакции Запада на российские шаги, предпринятые в отношении этих СМИ, согласился Игорь Бунин, президент Центра политических технологий. По его оценке, в настоящее время заметна тяга к восстановлению того, что было прежде, во времена СССР.

 
Игорь Бунин

«СМИ, признанные иностранными агентствами, могут продолжать делать публикации – их не закроют. Их просто не будут пускать в Государственную Думу или Совет Федерации, насколько я понимаю. Но они смогут продолжать работать. Просто я, долгое время занимаясь Францией, сталкиваюсь со смешными ситуациями: публикация чего-то может быть запрещена. Нельзя посмотреть некоторые журналы, некоторые статьи, все как-то осложняется – начинаешь вспоминать, как работал в 1970-е годы, сидел в спецхране. Или, допустим, как пересылали мне из Франции книгу, и она не дошла, потому что там было написано, что она политическая – и сразу возникли проблемы, книга куда-то ушла…

В общем, сейчас проявляется какая-то страсть к восстановлению того, что было – поскольку все было наработано, привычно, все закрыто. И когда есть возможность дать на действия Запада некий ответ, адекватный или неадекватный, то сразу используется этот прием – пытаются закрыть страну. Ведь все наши газеты, журналы, радио и телевидение передают не совсем все, что хотят: вот приходишь на телевидение – и знаешь, что ты услышишь на Первом канале, на Втором, на Четвертом и так далее. Знаешь, что все будет уже отфильтровано и ясно. А вдруг эти самые иностранные издания ни с того ни с сего скажут какую-то гадость? Не дай Бог, про Путина. Или про систему. Или про каких-то отдельных важных людей. Нет, лучше закрыть!

Так же, как пытаются закрыть сведения о том, чем важные люди владеют. Выяснить, чем они владеют, становится все сложнее и сложнее. Причем странная вещь: в советское время была идеология, социалистическая система, мощные связи, отношения с другими странами, полмира были под нами – а сейчас что? Сейчас ничего этого нет. У нас меньше 2% валового внутреннего продукта, у нас нет своей идеологии, ничего нет. При этом страсть закрыться, защититься, скукожиться – есть. Вот она откуда-то из тех времен  и проистекает.

 
Лондон. Частные владения / pixabay.com

Очень приятно, когда в Соединенных Штатах Америки какую-то организацию сделают иностранным агентом (а по американским законам надо просто зафиксировать, что организация является иностранным агентом, то есть совершенно другой подход), то мы тотчас посильнее ударим. А то вдруг люди захотят смотреть что-то не то, слушать что-то не то, читать что-то не то! А тут хотя все контролировать. Ну, может, и можно все контролировать, если у тебя есть идеология, мощная армия, первая или вторая в мире, экономика, которая может соперничать с американской. Если же всего этого нет, то что контролировать? Защищать элиту? Это и есть такой возвратный путь, путь назад.

Какими критериями мы тогда можем руководствоваться в своих действиях относительно СМИ в отсутствие идеологии? Критерием будет только желание дать «адекватный ответ»: мол, мы дадим им отпор, покажем, что кое-что еще можем, что мы еще сильны, что у нас есть еще порох в пороховницах. Вот именно в этом смысле мы возьмем и не пустим их эфир, а в это время дадим свой эфир, лучший в мире! То есть это просто попытка отреагировать, другого смысла в таких действиях нет. Отреагировать – и, естественно, защитить систему.

Может ли быть какая-то реакция на эти наши шаги со стороны Запада? Все может быть: мы живем в мире, в котором друг на друга все больше и больше реагируют. Вот вы нас лишили какого-то количества сотрудников посольств – и мы вас тоже лишим сотрудников. И пошло-поехало: еще немножко – и никого бы не осталось. По послу сидело бы только у них и у нас – и все. Так что возможны и новые обострения.

 
Учения НАТО / pixabay.com

А еще надо сказать, что Россия сейчас превращается в очень мощный фактор консолидации Запада. Если мы так будет продолжать, то и Запад будут консолидироваться все больше и больше. Вот он, враг, думает Запад: вот его, врага, средства массовой информации у нас, вот он мешает нашим выборам, вот у него огромная армия! В результате тот же альянс НАТО, который фактически агонизировал, получил резоны для существования.

Так что мы создаем для Запада возможность консолидироваться, быть вместе, быть едиными. Так бы они расползлись по своим углам за отсутствием врага. А тут с одной стороны появился исламский радикализм, а с другой стороны – мы. Есть зачем объединяться», – сказал Игорь Бунин.

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