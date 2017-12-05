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05 декабря 2017, 14:00
выборы «Гражданская платформа» Ксения Собчак
Григорий Голосов

Ксения Собчак и ее партия

Встреча Ксении Собчак со сторонниками
Встреча Ксении Собчак со сторонниками
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Журналист и телеведущая Ксения Собчак, заявлявшая о намерении баллотироваться на выборах президента России в качестве «кандидата против всех», планирует после выборов создать новое движение или партию. Об этом Собчак заявила журналистам телеканала «Дождь». По ее словам, партии такого рода в стране давно не было.

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой "против всех", потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», – приводит «Дождь» высказывание Собчак.

В то же время Собчак не исключила, что с регистрацией ее кандидатуры на выборах президента могут возникнуть проблемы. Тем не менее, журналист выразила надежду, что власть допустит ее регистрацию, пояснив, что в противном случае «это уже будет другой уровень позора на весь мир» на фоне отказов в праве на выдвижение на выборах Алексею Навальному из-за уголовного дела.

 
Встреча Ксении Собчак со сторонниками
Андрей Любимов / АГН "Москва"

На вопрос о том, существуют ли у ее штаба финансовые трудности, она признала, что определенные сложности с финансированием есть. Однако, говоря об уходе из ее штаба политтехнолога Алексея Ситникова, который заявил, будто у нее нет денег, Собчак высказал мнение, что Ситников ушел лишь потому, что «не совсем вписался в нашу кампанию».

В связи с высказываниями Собчак СМИ стали задаваться вопросом, действительно ли у нее нет политических амбиций (как она это представляла, заявляя о намерении выдвигать свою кандитатуру), а главное – может ли она в самом деле создать сколько-нибудь жизнеспособную партию и так они Собчак в появлении этой партии заинтересована.

О том, насколько велики проблемы регистрации в качестве кандидата на президентских выборах у Ксении Собчак, а также о том, велика ли вероятность того, что она действительно намерена создать партию и заниматься политической деятельностью, или в этом ее заявлении есть некий иной смысл, с «Полит.ру» побеседовал политолог Григорий Голосов.

«По поводу перспектив регистрации: это не зависит от Ксении Собчак, это зависит от президентской администрации. Если они сочтут, что для того, чтобы оживить избирательную кампанию, нужна Ксения Собчак, то ее и зарегистрируют. А если сочтут иначе, то не зарегистрируют.

Сейчас появляются признаки того, что, возможно, президентская администрация не очень довольна тем, как повернулось дело с Ксенией Собчак, – отсюда возникла кандидатура Бориса Титова. Но я бы не исключил все-таки, что ее зарегистрируют, потому что другие альтернативы – вроде Богданова и его подельников – совсем смешны. Президентская администрация определенно высказалась, что совсем уж клоунских кандидатур не должно быть. А между тем каким-то образом мобилизовывать либеральный электорат нужно. С этой точки зрения Ксения Собчак, конечно, все еще может пригодиться.

 
Встреча Ксении Собчак со сторонниками
Андрей Любимов / АГН "Москва"

А что касается партии, то понятно, что главная претензия, которую могут высказать Ксении Собчак (и, на мой взгляд, эта претензия совершенно справедлива), – это то, что она – несерьезная кандидатура. Но один из аспектов того, что она кандидатура несерьезная, – это то, что у Собчак нет политического будущего. Она, так сказать, «одноразовый» политик.

Понятно, что Собчак и члены ее штаба понимают эту претензию и должны на нее как-то реагировать. Отсюда – вот эта идея о создании политической партии после выборов. Будет ли Ксения Собчак этим заниматься? По правде сказать, я в этом сомневаюсь. Это, конечно, существенно зависит от того, какой результат она покажет на выборах, но и здесь ситуация неоднозначна. Если она покажет совсем плохой результат, то ей этим заниматься будет ни к чему. А если она покажет слишком хороший с точки зрения президентской администрации результат, ей этим заниматься запретят.

Само по себе создание партии по действующему законодательству в России – не слишком сложное дело. Во всяком случае, оргкомитет создать нетрудно. И вполне возможно, что какое-то время оргкомитетом дело и будет ограничиваться – если Собчак действительно захочет этим заниматься. Ну, а потом наступают такие организационные моменты, что создание партии – это затратное дело, требуется серьезная поддержка. И я, по правде сказать, очень сомневаюсь, что до регистрации партии для участия в думских выборах дело может дойти. При любом раскладе.

Ну, а поскольку Ксения Собчак – женщина достаточно умная, то она, скорее всего, этим заниматься не будет. Ее заявление рассчитано на придание ей большей политической серьезности, потому что многие сомневаются в том, что она – серьезная кандидатура. Действительно, все, что происходило вокруг Ксении Собчак, до сих балансировало на грани той клоунады, которой президентская администрация хочет избежать. Поэтому придать Собчак серьезности важно – и с ее точки зрения, и с точки зрения президентской администрации.

 
Пресс-конференция Ксении Собчак 24 октября 2017
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Может ли быть, чтобы проблемы с регистрацией Собчак упирались в финансовый вопрос? Тут не нужно ставить телегу впереди лошади: если президентская администрация захочет, чтобы Ксения Собчак участвовала в этих выборах, то финансовых сложностей не будет – ей найдут спонсоров. А если не захочет, естественно, никто поддерживать ее не будет», – сказал Григорий Голосов.

Напомним, в настоящее время предполагается, что Собчак может пойти на выборы от партии «Гражданская инициатива» – по крайней мере, об этом говорила сама Собчак. В конце ноября она провела первую крупную встречу с активистами своего штаба в Москве и обещала остаться в политике «надолго и всерьез» при должной работе штаба (хотя и жаловалась на проблемы в агитации в 40 регионах страны). Правда, никакой предвыборной программы у Собчак пока нет.

Как уточняет газета «Коммерсантъ», Андрей Нечаев, лидер «Гражданской инициативы», заявил, что отсутствие у кандидата программы его не смущает.

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