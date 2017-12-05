Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов, который собирается участвовать в предстоящих выборах главы государства, собрал пресс-конференцию, на которой обозначил основные параметры своей программы. Ничего нового он сказать, правда, не смог, но теперь хотя бы понятно, каких лозунгов от него стоит ждать.

Так, например, по словам Титова, Теневая экономика составляет около половины от общего объема российской экономики. «Гаражная экономика — половина экономики страны. Теневая экономика сегодня составляет 48%. Мы с вами когда видим листки, отчеты правительства — это все отчёты о половине экономики. Вторая половина нам не известна», — сказал Титов.

Вырубка леса в Сибири / pixabay.com

«Ей надо дать условия, вывести ее из тени, дать новые производства — как мы их называем, производства простых вещей. А это и инструменты, гвозди и молотки, все, что в быту обычно людьми потребляется и обычно производится локально. У нас это не так», — добавил он.

В том числе для вывода бизнеса из тени Титов предложил ввести в России так называемые умные налоги, которые позволяют повышать нагрузку на бизнес в секторах с избыточной прибылью и снижать в развивающихся отраслях.

Заявляется, что главная цель программы Титова — создание 25 млн высококвалифицированных рабочих мест к 2025 году. «Главная цель нашей программы — это высокопроизводительные современные рабочие места», — сказал он. В тезисах программы, розданных журналистам, говорится, что «главный KPI, который должен объединить вокруг "Стратегии роста" поддержку бизнеса, населения и государства, — 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2025 году».

Аргоновая сварка / pixabay.com

Вообще же Титов будет участвовать в выборах с программой «Стратегия роста», которую разработали эксперты «Столыпинского клуба», где Титов является председателем президиума. Заявляется, что программа позволит в условиях снижения цен на нефть не допустить отставания экономического и социального развития страны, перейти от сырьевой к новой конкурентной модели экономики, основанной на развитии малого и среднего бизнеса, повышении производительности труда, новой цифровой экономике, эффективном социальном секторе.

Без реформ уровень жизни в России к 2035 году будет ниже, чем в Индии и Казахстане, уверен Борис Титов. «Мы практически к 2035 году имеем все возможности удвоить ВВП. Но если оптимистичный сценарий, то есть цена на нефть будет высокой, еще мы сможем использовать этот фактор, то мы объем ВВП, может быть, даже утром. А что будет, если не будет? То как будет развиваться мир при инерционном сценарии?... Нас обойдут по уровню жизни не только Китай или Турция, но и Индия, и Казахстан», — сказал Титов.

При этом Титов уверен, что Владимир Путин победит в голосовании 18 марта. «Президент, если он будет избираться, обладает такой поддержкой, что даже самые важные стратегические программы не смогут обеспечить первый результат на выборах», — сказал он и добавил, что «нужно реально оценивать ситуацию».

Титов пояснил, что для него и его команды главная задача — «взять на себя управление экономикой». «Мы готовы взять на себя управление экономическими реформами страны»,— пояснил претендент на пост президента.

Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Ключевые позиции в предвыборном штабе Бориса Титова заняли политик Оксана Дмитриева, директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Анастасия Алехнович, координатор проекта «Стоп-арест» Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, общественные омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко и заведующий кафедрой по связям с общественностью МГИМО Валерий Соловей.

Впрочем, удастся ли Титову выдвинуть свою кандидатуру — большой вопрос. Его выдвигает Партия Роста, но для участия в выборах необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Из условного «правого лагеря» также по 100 тысяч голосов должны собрать Григорий Явлинский, его выдвинет «Яблоко», и Ксения Собчак — она, судя по всему, будет идти от Гражданской платформы. Алексей Навальный пока не договорился ни с одной официально зарегистрированной партией, так что его кандидатура, вполне вероятно, будет «отсечена» ЦИКом еще на этапе регистрации инициативной группы.