Топ новостей 5 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Минюст назвал иноагентов из числа СМИ, исполком МОК собрался в Лозанне для решения вопроса об участия России в Олимпиаде, а в Киеве завязалось противостояние между СБУ и Михаилом Саакашвили.

Андрей Климов / council.gov.ru

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов выразил уверенность, что в ближайшее время список СМИ-иноагентов расширяться не будет. Для этого нет оснований. Ранее стало известно, что Минюст РФ внес в список иноагентов «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии.

Пару недель назад в реестр иностранных агентов США внесли Russia Today. Сегодня в аналогичный список России внесли "Радио Свободу" и "Голос Америки". Такая вот ответочкаhttps://t.co/zDg143s7t3 pic.twitter.com/OjK4InJZD4 — Лентач (@oldLentach) 5 декабря 2017 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил желание Москвы сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК). «Мы намерены защищать интересы наших спортсменов, защищать интересы Российской Федерации, сохранять приверженность идеалам олимпизма и сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом, и, собственно, посредством этих контактов регулировать все возникающие проблемы», — сказал Песков.

#МузыкальныеУсы Ургант, кажется, раскрыл схему, как Россия будет объясняться по допинговому скандалу pic.twitter.com/S0uSfz4ve6 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 декабря 2017 г.

Олимпийский флаг

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что реакция на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию России в Олимпиаде-2018 будет обсуждаться на собрании олимпийского комитета РФ (ОКР) 12 декабря. Речь в первую очередь пойдет о возможности выступить под нейтральным флагом.

Шойгу предложил вместо Олимпиады-2018 провести танковый биатлон в парке "Патриот" — недруги за бугром (@Lndcalling) 5 декабря 2017 г.

Сторонники М. Саакашвили у подъезда его дома

Приближенные лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили получили от соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича около 500 тысяч долларов, заявил в ходе брифинга генпрокурор республики Юрий Луценко. По его словам, эти деньги предназначались для финансирования акций протеста Саакашвили, «целью которых был захват государственной власти в Украине». Ранее сегодня Саакашвили был задержан в своей квартире в Киеве, у него был проведен обыск.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обвинила американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке.

Борис Титов / rk.gov.ru

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов, решивший участвовать в президентских выборах, считает своей главной задачей после них «взять на себя управление экономикой». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. «Мы готовы взять на себя управление экономическими реформами страны», — сообщил политик. Титов также выразил уверенность в победе на будущих выборах действующего президента Владимира Путина.

Жан-Мишель Претр, прокурор Ниццы

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр заявил, что российский сенатор Сулейман Керимов, обвиняемый в неуплате налогов и отмывании денег, ввез в департамент Приморские Альпы несколько чемоданов, в каждом из которых находилось до 20 млн евро. Часть средств была переведена на его счета.

Верховный суд Испании отозвал ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех министров его правительства по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Одинокий человек у озера / pixabay.com

По итогам 2016 года чаще всего диагноз «депрессия» ставился жителям Сибирского федерального округа, второе и третье места заняли Центральный (87,1) и Южный (73,1) округа, рассказали в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Самый низкий показатель заболеваемости депрессией специалисты зафиксировали на Северном Кавказе (34,9).

Дональд Трамп

Верховный суд (ВС) США восстановил действие миграционного указа президента Дональда Трампа семью из девяти голосов судей. Ранее действие указа было приостановлено по всей стране. Суть документа сводится к запрету на въезд в США гражданам КНДР, Венесуэлы, Сирии, Ирана, Чада, Йемена, Ливии и Сомали.