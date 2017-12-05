Архиерейский собор включил в устав Русской православной церкви отдельную главу об Украинской православной церкви Московского патриархата. В ней говорится, в частности, что центр управления УПЦ находится в Киеве.

Как сообщило информационное агентство РИА Новости, подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ попросил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Собор согласился с доводом о том, что в действующем уставе РПЦ статус Украинской православной церкви «не в полной мере отображает определение Архиерейского собора РПЦ 1990 года о предоставлении Украинской православной церкви независимости и самостоятельности в ее управлении».

СМИ заговорили об отделении Украинской православной церкви от Московского патриархата и о начале переговоров о воссоединении РПЦ с непризнанным Москвой Киевским патриархатом. Как писало интернет-издание «Газета.ру», ожидается, что эти перемены «укрепляют раскол мирового православия», однако дадут и шанс на упрочение влияния Московского патриархата на Украине.

Прокомментировать для «Полит.ру» происшедшее согласился Роман Лункин, социолог, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. По его словам, оснований говорить об отделении Украинской православной церкви от РПЦ нет.

Роман Лункин

«Собственно, никакого отделения Украинской православной церкви от Московского патриархата не произошло.

Внутри России решение Архиерейского собора воспринимается как предание Украинской православной церкви особого, более независимого статуса, нежели тот, которым она прежде обладала. При этом в самой Украине ведутся споры по поводу того, что именно обозначает решение Архиерейского собора, касающееся УПЦ. И уже появились публикации тех, кто считает, будто Украинская православная церковь в результате даже частично лишилась полной автономии, которой обладала раньше.

То есть вокруг решения Архиерейского собора возникает масса политических мифов, которые используются разными сторонами. В Украине хотят подчеркнуть, что Московская патриархия оказывает давление на Украинсткую православную церковь, и пытаются сделать это – с тем, чтобы как-то увеличить влияние тех, кто выступает за полное отделение УПЦ от Москвы.

Что же произошло на самом деле? На самом деле в устав Русской православной церкви была внесена отдельная глава про Украинскую православную церковь. Что действительно подчеркнуло статус и особое, уникальное положение УПЦ в рамках РПЦ Московского патриархата. Эта глава гласит: Украинская православная церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии. Кроме того, в главе определяются эти права широкой автономии УПЦ – но именно в рамках Московского патриархата.

Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины

Подчеркивается независимость и самостоятельность Украинской православной церкви. Среди основных моментов в этом смысле – тот факт, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Это сделано и для того, чтобы поправить образ УПЦ, усилить ее восприятие как абсолютно независимой национальной церкви внутри Украины, так и для того, чтобы предотвратить дискриминацию УПЦ в случае принятия законопроектов о контроле государства за «религиозной организацией, центр которой находится в стране-агрессоре». Именно об этом говорится в законопроектах, которые до сих пор находятся в Верховной Раде и, по идее, могут быть приняты.

На практике решение Архиерейского собора и изменения в уставе РПЦ мало что меняют. Потому что УПЦ и раньше существовала по собственным правилам, и Священный Синод РПЦ не принимал каких-либо отдельных решений по Украине – потому что у УПЦ есть свой Синод. Так что никакого прямого вмешательства в дела УПЦ никогда не было. Может, было косвенное, но мы об этом не знаем.

Если немного обострить ситуацию, то можно сказать так: при митрополите Владимире (Сабодане), который управлял УПЦ с начала 1990-х годов по 2014 год, вмешиваться в дела УПЦ даже все всем желании Московский патриархат просто не мог. Не мог он этого делать в силу того, что сам митрополит Владимир был довольно-таки непререкаемым авторитетом среди украинского православия в целом, вне зависимости от юрисдикций. Даже те представители Киевского патриархата, кто, с точки зрения РПЦ, были раскольниками, признавали его авторитет.

При митрополите Онуфрии же, преемнике Владимира, стало и вовсе невозможно оказывать какое-то влияние на УПЦ из-за ухудшения российско-украинских отношений. Более того, даже какие-то тайные или полутайные попытки повлиять на какие бы то ни было решения Украинской православной церкви могли спровоцировать неконтролируемый раскол, в результате которого половина Московского патриархата (то есть Украинская православная церковь) ушла бы от Москвы. Патриарх Кирилл просто не может такого допустить.

Патриарх Кирилл / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Чтобы избежать этого, и была введена эта особая глава в уставе РПЦ, и Украинская православная церковь является фактически независимой. Более того, Московский патриархат на международной арене постоянно защищает УЦП, ее приходы, от разных случаев дискриминации – таких, как рейдерские захваты приходов или разработка законодательства, которое могло бы повредить УПЦ.

Таким образом, у тех, кто утверждает, что Украинская православная церковь отделилась от РПЦ, нет никаких оснований так считать. Потому что пресловутая отдельная глава по УПЦ находится в уставе Русской православной церкви.

Есть те, кто критикует новые изменения ее статуса. Я бы сказал, что отмечаются некоторые моменты, которые можно трактовать по-разному – например, то обстоятельство, что устав Украинской православной церкви одобряется в том числе Патриархом Московским и Всея Руси. Или можно вспомнить пункт, который тоже вызвал много разногласий: то обстоятельство, что имя предстоятеля УПЦ (в данном случае – митрополита Онуфрия) упоминается после имени Патриаха Московского и Всея Руси. По идее, это – общепринятое церковное правило, но после 2014 года негласно многим священникам было разрешено не упоминать Патриарха Кирилла, чтобы не раздражать прихожан словами «московский» и «Кирилл».

Словом, все эти «сомнительные» для многих моменты в документе есть, но еще неясно, как они будут соблюдаться на практике. Например, в Положении Архиерейского собора отмечается, что решение Священного Синода РПЦ действуют в Украинской православной церкви «с учетом особенностей, определяемых самостоятельным характером ее управления». То есть по идее здесь заложена возможность того, что Синод РУ примет какое-то решение, которое будет касаться Украины. Но это все, опять-таки, довольно гипотетически. И я думаю, что сам факт появления отдельной главы в уставе РПЦ подчеркивает независимость и самостоятельность Украинской православной церкви и намерение поставить точку в спорах о том, надо ли вообще отделять УПЦ от Москвы», – сказал Роман Лункин.