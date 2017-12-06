На прошлой неделе ЕС и Британия достигли консенсуса по поводу финансовых обязательств Британии в контексте предстоящего отсоединения. Это событие дало повод рассчитывать на скорый прорыв в затянувшихся препирательствах об условиях отсоединения. Прорыва ждут, прежде всего, британские бизнесы, потому что им нужна определенность в том, что касается дальнейших отношений между ЕС и Британией. Но ЕС отказывался это обсуждать, пока не будет достигнута договоренность по отсоединению.

До недавнего времени финансовые обязательства были наиболее болезненным вопросом. Однако после его согласования некоторые комментаторы сразу заговорили о том, что грядут новые трудности, также связанные с условиями отсоединения. Действительно, возникло новое препятствие. В понедельник переговоры между премьер-министром Британии Терезой Мэй и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не привели к заключению долгожданной сделки.

Обстановка для заключения сделки между Лондоном и Брюсселем, пишет Financial Times, формировалась с большой осторожностью, и все же сделка сорвалась, после того как североирландские юнионисты отвергли план, по которому на их территории после отделения Британии от ЕС останутся в силе европейские законы. Юнионистам не понравилось, что в таком случае получится, что Северная Ирландия отделится от ЕС не на тех же условиях, что остальные участники Соединенного королевства.

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Североирландская Демократическая юнионистская партия обеспечивает нынешнему британскому премьер-министру большинство в парламенте, поэтому позиция этой партии имеет особое значение. Сейчас юнионисты обвинили республику Ирландию в том, что она пытается вмешиваться в североирландскую политику. Дублин настаивает на том, что после отделения Британии от ЕС граница между республикой Ирландией и Северной Ирландией не должна стать жесткой. Но отсутствие жесткой границы может привести к тому, что на территории Северной Ирландии придется установить особые правила, которые бы не противоречили такому положению дел, то есть отличные от правил в остальных частях страны.

The Economist пишет, что встреча Мэй с Юнкером в понедельник позиционировалась как решающая. Задача Мэй состояла в том, чтобы согласовать с Юнкером основания, на которых будут строиться условия отделения. Это, в свою очередь, нужно было для того, чтобы во время саммита лидеров ЕС, который пройдет на следующей неделе, Юнкер бы сказал участникам, что по итогам переговоров с Британией были достигнуты существенные успехи, и можно переходить к следующему этапу обсуждения.

Но сделка все же не состоялась, хотя обе стороны обещают всё же достичь компромисса в пределах этой недели. Правда, компромиссы требуют уступок, а уступки, которые делает Мэй, неизбежно раздражают ее соотечественников. Первыми факторами огорчения стали согласие заплатить ЕС 45-55 млрд. фунтов стерлингов и уступки, касающиеся прав граждан ЕС в Британии. Теперь к этому добавилась проблема жесткой границы с Ирландией.

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Лондон настаивает, что этот вопрос может решаться только в контексте обсуждения дальнейших торговых отношений, то есть уже после того как будут оговорены и согласованы условия отделения. Однако дублинское правительство (и его в этом поддерживают остальные 26 участников европейского блока) хочет письменных гарантий еще до перехода ко второму этапу. Если Ирландия добьется своего, то жесткой границей между ней и Северной Ирландией, действительно, скорее всего, не будет. Зато есть риск появления такой границы между Северной Ирландией и остальной Британией.Вполне вероятно, заключает автор, что к концу этой недели Мэй все же согласится гарантировать Ирландии отсутствие жесткой границы. В основе такого шага будет лежать расчет на то, что при всем недовольстве североирландские юнионисты не станут устраивать бунт в парламенте и пытаться сместить нынешнее британское правительство.