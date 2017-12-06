Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 декабря 2017, среда, 11:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Хлеб жителям левобережной части Тобольска будут привозить на буране
Тюменские компании готовы потратить на новогодний корпоратив в среднем 300 тысяч рублей
Семиклассница сломала ногу на уроке физкультуры. СК РФ начал проверку
Семиклассница сломала ногу на уроке физкультуры в Тюмени. СК РФ начал проверку (ВИДЕО)
Первая зарядная станция для электромобилей начала работать в Тюмени
Губернатор Ямала спит на кровати почти за 10 миллионов рублей
Автоиспекторы получили благодарность за поимку подозреваемого в убийстве тюменского врача
Автоиспекторы получили благодарность за поимку предполагаемого убийцы тюменского врача
Вступил в силу приговор по подельникам, купившим здание кинотеатра «Родина» в Биробиджане
Тюменец ходил по городу в наркотическом опьянении со спайсом
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
06 декабря 2017, 09:10
Германия Испания Китай Минфин Михаил Саакашвили Олимпийские игры США таможня
Илья Карпюк

Заголовки утра. 6 декабря

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Лыжами на воде писано» пишет, что российским спортсменам осталось ждать особого приглашения в Пхёнчхан — под нейтральным флагом.

«Таможня пройдет по ссылкам»: служба сверит информацию о покупках россиян за рубежом.

«У прилавков для госзакупок выходит срок годности»: Минфин просит Белый дом продлить его.

«Ведомости» в статье «Кто сильнее всего угрожает президентству Трампа» пишут, что шансы на импичмент невелики, но они есть.

«Очень бедные учителя стали просто бедными»: на выходе из кризиса зарплаты бюджетников выросли — но совсем немного.

«Банки США объединились для защиты от "ядерного удара"»: перед ними встала угроза массированных атак, когда не работают даже банкоматы.

РБК в материале «Нейтрализация России» пишет о том, почему МОК не пустил сборную России на зимние Игры-2018.

«Партнер Ротенбергов въехал в "Москва-Сити"»: Григорий Баевский купил проект небоскреба Grand Tower.

«Валютный прикуп»: Минфин расширяет интервенции из-за дорожающей нефти.

«Известия» в материале «Будничный майдан» описывает, как Михаил Саакашвили за один день успел побывать под арестом, выбраться из машины СБУ и организовать стихийный митинг за отставку Петра Порошенко.

«Российская космическая программа "улетела" в будущее»: «Роскосмос» начал переносить пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком.

«Иностранцы остаются в капиталах российских банков»: вопреки санкциям присутствие нерезидентов в финансовой сфере выросло до 2,5 трлн рублей.

«Газета.ru»: «Обвал близок. Все против рубля». Минфин до конца декабря купит валюты почти на 204 млрд рублей.

В материале «Россияне опасаются: Лукашенко начал лукавить» говорится, почему самыми успешными граждане России считают Белоруссию и Казахстан.

The Economist: «Некоторые европейцы боятся волны китайских инвестиций. Другие не нарадуются» (Some Europeans fear a surge of Chinese investment. Others can’t get enough of it). Китайским инвесторам приглянулась Европа, и это обнадеживающая новость.

Bloomberg: «Германия говорит, что трамповский "выход из игры" означает, что в нее должна вступить Европа» (Germany Says Trump’s ‘Withdrawal’ Means Europe Must Step Up). США при президенте Дональде Трампе теряют способность влиять на глобальные события. Теперь этим должны совместно заняться Германия и Франция.

The Wall Street Journal: «Испания отозвала европейский ордер на арест каталонских сепаратистов» (Spain Withdraws European Arrest Warrant for Catalan Separatists). Испанский суд отозвал международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых участников его кабинета. Однако в Испании ордер продолжает действовать.

CNBC: «Лидеры республиканцев в Палате представителей раскритиковали добавление в последний момент дополнений по корпоративным налогам в сенатский налоговый законопроект» (House GOP leaders slam a last-minute business tax addition to the Senate tax bill). Двое республиканцев из палаты представителей американского конгресса раскритиковали включение альтернативного минимального налога для бизнесов в законопроект, одобренный сенатом.

BBC: «Мэй вынуждена привлекать DUP на свою сторону» (May under pressure to get DUP on side). У премьер-министра Британии Терезы Мэй остались считанные дни, чтобы вернуть в нужное русло переговоры с ЕС, которые на этот раз зашли в тупик из-за того, что североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP) воспротивилась проекту организации границы.

Al Jazeera: «Лидеры эпохи "арабской весны": где они сейчас?» (Leaders in the Arab Spring era: Where are they now?). По итогам гибели бывшего президента Йемена Al Jazeera сделала материал о лидерах, которых непосредственно коснулись события «арабской весны».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Символы зимней Олимпиады 2018
В РФ условия МОК назвали неприемлемыми
Джонни Холлидей
Умер французский певец Джонни Холлидей
Михаил Саакашвили провел акцию за импичмент
Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск
Борис Титов
Борис Титов попросит Путина за беглых бизнесменов
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании
Британские СМИ узнали о предотвращенном покушении на Терезу Мэй
11:08 Госдума закрыла вход для СМИ-иноагентов
10:52 Гидрогель магнетита станет новым эффективным очистителем для сточных вод
10:51 ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
10:41 Кадыров от лица чеченских спортсменов отказался выступать под флагом МОК
10:25 ВМС Аргентины подтвердили сообщения о поступивших с подлодки «Сан-Хуан» звонках

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов.
6 декабря 1927 года родился Владимир Наумов, кинорежиссер
10:03 Низкая конкуренция в госзакупках обошлась России в 557 млрд рублей
09:59 Британские СМИ узнали о предотвращенном покушении на Терезу Мэй
09:45 Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск
09:43 ФТС изменила условия доставки из зарубежных онлайн-магазинов
09:25 Борис Титов попросит Путина за беглых бизнесменов
09:24 СМИ узнали о готовности Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля
08:50 В «Современнике» опровергли уход Чулпан Хаматовой
08:37 Умер французский певец Джонни Холлидей
08:24 В России условия МОК к допуску к Олимпиаде назвали неприемлемыми
05.12 21:54 МОК разрешил России участвовать в Играх под нейтральным флагом
05.12 21:00 Родченков описал подмену проб медалиста Сочи Легкова
05.12 20:38 «Гелендваген» Руслана Шамсуарова выставлен на торги
05.12 20:20 В Пермском крае возник пожар в колонии «Белый лебедь»
05.12 20:11 Полиция раскрыла детали последних дней жизни Лесина
05.12 19:52 Трамп уведомил лидера Палестины о переносе посольства США в Иерусалим
05.12 19:51 Совет Федерации запретил пускать на заседания СМИ-иноагентов
05.12 19:34 СМИ рассказали о предвыборной задаче «70х70» в Подмосковье
05.12 19:31 Глава ГИБДД призвал благодарить остановленных водителей
05.12 19:17 Пранкеры рассказали о разговоре с грустным Порошенко по поводу Саакашвили
05.12 19:05 Сенат США одобрил кандидатуру нового главы ФРС
05.12 18:56 Источник сообщил о возможном переносе пуска с Восточного после аварии
05.12 18:40 Капитализация биткоина превысила 200 млрд долларов
05.12 18:34 Причиной конфликта с PepsiCo могли стать новые требования Россельхознадзора
05.12 18:20 Минтранс запретил возить по Крымскому мосту оружие и вирусы
05.12 18:10 Путин подписал закон о конфискации капиталов по решению иностранного суда
05.12 18:02 У представителей России отнимут телефоны до оглашения решения МОК
05.12 17:53 Путин подписал закон о блокировке телефонных террористов
05.12 17:34 Финансовый совет ЕС утвердил черный список из 17 офшоров
05.12 17:15 Президент одобрил закон о черных списках авиапассажиров
05.12 17:05 Умер последний король Румынии Михай I
05.12 17:02 При крушении вертолета на Ставрополье погибли трое
05.12 16:55 Саакашвили со сторонниками добрался до Верховной Рады
05.12 16:46 Финляндия обвинила российский Ту-154 в нарушении воздушного пространства
05.12 16:25 В PepsiCo опровергли обвинения Россельхознадзора в хакерской атаке
05.12 16:22 В Чечне вызвались провести альтернативную Олимпиаду для российских спортсменов
05.12 16:10 Российская начальная школа признана лучшей в мире
05.12 15:59 Под угрозой новых санкций бизнес задумался о возврате капиталов в Россию
05.12 15:45 Главного эксперта-криминалиста МВД заподозрили в мошенничестве
05.12 15:32 Суд арестовал имущество экс-главы Российского авторского общества на 294 млн рублей
05.12 15:12 Сторонники Саакашвили отбили его у СБУ
05.12 14:53 Минфин удвоит закупки валюты в декабре
05.12 14:37 Титов назвал главную цель участия в президентских выборах
05.12 14:26 Ванилин может служить средством от псориаза
05.12 14:19 Генпрокурор Украины рассказал о финансировании Саакашвили Януковичем
05.12 14:19 Захарченко обжаловал обращение имущества в доход государства
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.