«Коммерсантъ» в статье «Лыжами на воде писано» пишет, что российским спортсменам осталось ждать особого приглашения в Пхёнчхан — под нейтральным флагом.

«Таможня пройдет по ссылкам»: служба сверит информацию о покупках россиян за рубежом.

«У прилавков для госзакупок выходит срок годности»: Минфин просит Белый дом продлить его.

«Ведомости» в статье «Кто сильнее всего угрожает президентству Трампа» пишут, что шансы на импичмент невелики, но они есть.

«Очень бедные учителя стали просто бедными»: на выходе из кризиса зарплаты бюджетников выросли — но совсем немного.

«Банки США объединились для защиты от "ядерного удара"»: перед ними встала угроза массированных атак, когда не работают даже банкоматы.

РБК в материале «Нейтрализация России» пишет о том, почему МОК не пустил сборную России на зимние Игры-2018.

«Партнер Ротенбергов въехал в "Москва-Сити"»: Григорий Баевский купил проект небоскреба Grand Tower.

«Валютный прикуп»: Минфин расширяет интервенции из-за дорожающей нефти.

«Известия» в материале «Будничный майдан» описывает, как Михаил Саакашвили за один день успел побывать под арестом, выбраться из машины СБУ и организовать стихийный митинг за отставку Петра Порошенко.

«Российская космическая программа "улетела" в будущее»: «Роскосмос» начал переносить пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком.

«Иностранцы остаются в капиталах российских банков»: вопреки санкциям присутствие нерезидентов в финансовой сфере выросло до 2,5 трлн рублей.

«Газета.ru»: «Обвал близок. Все против рубля». Минфин до конца декабря купит валюты почти на 204 млрд рублей.

В материале «Россияне опасаются: Лукашенко начал лукавить» говорится, почему самыми успешными граждане России считают Белоруссию и Казахстан.

The Economist: «Некоторые европейцы боятся волны китайских инвестиций. Другие не нарадуются» (Some Europeans fear a surge of Chinese investment. Others can’t get enough of it). Китайским инвесторам приглянулась Европа, и это обнадеживающая новость.

Bloomberg: «Германия говорит, что трамповский "выход из игры" означает, что в нее должна вступить Европа» (Germany Says Trump’s ‘Withdrawal’ Means Europe Must Step Up). США при президенте Дональде Трампе теряют способность влиять на глобальные события. Теперь этим должны совместно заняться Германия и Франция.

The Wall Street Journal: «Испания отозвала европейский ордер на арест каталонских сепаратистов» (Spain Withdraws European Arrest Warrant for Catalan Separatists). Испанский суд отозвал международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых участников его кабинета. Однако в Испании ордер продолжает действовать.

CNBC: «Лидеры республиканцев в Палате представителей раскритиковали добавление в последний момент дополнений по корпоративным налогам в сенатский налоговый законопроект» (House GOP leaders slam a last-minute business tax addition to the Senate tax bill). Двое республиканцев из палаты представителей американского конгресса раскритиковали включение альтернативного минимального налога для бизнесов в законопроект, одобренный сенатом.

BBC: «Мэй вынуждена привлекать DUP на свою сторону» (May under pressure to get DUP on side). У премьер-министра Британии Терезы Мэй остались считанные дни, чтобы вернуть в нужное русло переговоры с ЕС, которые на этот раз зашли в тупик из-за того, что североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP) воспротивилась проекту организации границы.

Al Jazeera: «Лидеры эпохи "арабской весны": где они сейчас?» (Leaders in the Arab Spring era: Where are they now?). По итогам гибели бывшего президента Йемена Al Jazeera сделала материал о лидерах, которых непосредственно коснулись события «арабской весны».