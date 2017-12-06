Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что российские медиа при цитировании СМИ, признанных иностранными агентами, должны обязательно об этом упоминать. То есть, по мнению парламентария, особые формулы в материалах должны сопровождать не только наименования некоторых террористических организаций (давно отмечено, что далеко не всех — та же «Хизбалла» является разрешенной в РФ организацией), но и иностранных СМИ. «Сообщает иностранный агент радиостанция "Свобода"».

Идея, как ни посмотреть на ее, глупая, и ни к чему хорошему, конечно, не приведет. Но, опять же, нельзя не обратить внимание: санкции для иностранных СМИ предлагаются ритуальные, «глушилки» вокруг больших городов включать никто не намерен. Во всяком случае, пока.