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06 декабря 2017, 16:29
Иерусалим Израиль США
Анна Сакоян

Признанный Иерусалим

Вид на Иерусалим
Вид на Иерусалим
pixabay.com

СМИ обсуждают слухи о том, что президент США Дональд Трамп собирается признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда американское посольство из Тель-Авива. Часть комментаторов подчеркивают, что такая перспектива вызывает недовольство у многих ближневосточных игроков. Другие сосредоточились на том, что речь идет о сложной риторике, содержащей много неопределенности.

Financial Times пишет, что предполагаемый перенос посольства представляет собой жест, который должен успокоить ближневосточных лидеров, которые опасаются, что признание Иерусалима столицей нарушит миротворческую стратегию в регионе. Правда, лидеры Палестины и Иордании уже предупреждают, что это само по себе может иметь опасные последствия. Американская президентская администрация представляет признание как простое принятие фактической действительности, потому что израильское правительство находится именно в Иерусалиме. А перенос посольства, в свою очередь, - это не моментальное событие, а процесс, который растянется на много лет.

 
Посольство США в Тель-Авиве / wikipedia.org

Статус Иерусалима, комментирует FT, - очень тонкий вопрос. Он представляет собой одну из самых сложных проблем в израильско-палестинском миротворческом процессе. Израиль считает Иерусалим своей безусловной столицей и претендует на то, чтобы весь город принадлежал ему. Палестинцы тоже претендуют на него в качестве своей столицы. Международное сообщество считает, что восточная часть Иерусалима сейчас находится под израильской оккупацией.

На самом деле конгресс США принял решение о переносе посольства в Иерусалим еще в 1995 г. С тех пор американские президенты раз в шесть месяцев подписывают постановления о том, что перенос посольства откладывается из соображений национальной безопасности (в июне Трамп это уже сделал). Нынешние разговоры представляют собой в большой степени риторическую манипуляцию. Никаких конкретных сроков при этом устанавливать не планируется.

Politico оговаривает, что, несмотря на решительную риторику, Трамп собирается и в следующий раз последовать президентской традиции, то есть отложить перенос посольства на следующие шесть месяцев. Но эта риторика сама по себе может разозлить значительную часть мусульманского мира, особенно если Трамп будет говорить о том, что Иерусалим должен оставаться неделимым. Госдепартамент США предупредил, что неосторожный подход к полемике вокруг Иерусалима может привести к очередному вооруженному конфликту в регионе.

 
Плакат на улицах Тель-Авива / pri.org

Wall Street Journal обращался к этой теме еще 30 ноября. Тогда был опубликован материал, в котором говорилось, что планы Белого дома в отношении Иерусалима еще далеки от завершенности, потому что в них остаются непроработанными многие правовые и политические детали. В любом случае эти планы обсуждаются как часть долгосрочной стратегии, которая в ближайшее время будет представлена разве что в форме официальных заявлений. Ее актуализация скорее относится к второму президентскому сроку Трампа, если он будет переизбран.

Также в материале проводится разграничение между признанием Иерусалима столицей Израиля и переносом туда посольства. Это разные решения, и их последовательность или сочетание — предмет стратегического обсуждения. Например, можно официально признать Иерусалим и продолжать откладывать перенос посольства. Можно не переносить посольство, но сделать так, чтобы посол США в Израиле теперь в основном находился в Иерусалиме. Иерусалим, в свою очередь, можно тоже признавать по-разному. Можно признать столицей только Восточный Иерусалим, где фактически присутствует Израиль. А можно настаивать на его неделимости.

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