Пока все думают о выборах президента, в столице постепенно начинается подготовка к выборам мэра — они пройдут в сентябре 2018 года. Столичный горком КПРФ уже анонсировал «предварительные выборы» кандидата в мэры Москвы от партии. Голосование может пройти «вживую» в день выборов президента 18 марта 2018 года, или в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среди потенциальных кандидатов — депутат Госдумы и глава горкома Валерий Рашкин, выигравший выборы в Госдуму по одномандатному округу Денис Парфенов, депутаты Мосгордумы (МГД) Леонид Зюганов (он также претендует на пост лидера фракции в МГД) и Елена Шувалова, бывший депутат МГД Евгений Балашов, а также депутат района Лефортово Павел Тарасов.

Валерий Рашкин msk.kprf.ru

Ранее, напомним, считалось, что кандидатом в мэры города станет Андрей Клычков — глава фракции в МГД, который прошел в парламент от района Выхино — но в октябре президент назначил его врио губернатора Орловской области, так что из предвыборной гонки он выбыл.

Отметим, что для выдвижения кандидата в мэры, по действующему законодательству, необходимо преодолеть муниципальный фильтр — собрать подписи 109 депутатов из разных районов столицы. Такое количество депутатских мест в нужном количестве муниципальных образований на сентябрьских получила только «Единая Россия». У «Яблока» есть достаточное количество депутатов, но в меньшем числе районов (176 депутатов в 51 районе), а у КПРФ в районные собрания прошли всего 44 кандидата.

Голосование на муниципальных выборах в Москве Антон Кардашов / АГН "Москва"

При этом заметная часть депутатов от «Яблока» являются представителями т. н. «команды Гудкова». Дмитрий Гудков — бывший депутат Госдумы, собирается выдвигаться в мэры Москвы в 2018 году. Он был одним из организаторов крайне успешной избирательной кампании, которая привела к тому, что число «яблочных» депутатов выросло в шесть раз, а «Единая Россия» потеряла большинство в 24 районах. При этом Гудков поддерживал не только «яблочных» кандидатов — так или иначе к помощи штаба, который был организован Максимом Кацем, 267 депутатов из 62 районов. После выборов Кац заявил, что Гудков сможет преодолеть муниципальный фильтр, поскольку даже депутаты-единороссы готовы поддержать его выдвижение.

Дмитрий Гудков, похоже, тоже уверен, что он будет зарегистрирован на выборах. Во всяком случае, он уверен, что голосование пройдет в два тура. «Мы показываем москвичам, что нас действительно волнуют их проблемы, и когда они пойдут голосовать, они в первую очередь будут голосовать за себя, свою благоустроенную жизнь, а значит против Собянина. Как я уже говорил, убежден, что на мэрских выборах второй тур гарантирован», — заявил Гудков в интервью «Актуальным комментариям».

Говоря о своей программе, Гудков отметил, что столице необходима «децентрализация власти» и «развитие самоуправления с передачей полномочий бюджета на места». «То, что происходит при Собянине — это прошлый век», — уверен Гудков.

«Мнение депутатов не учитывается, мнение жителей — тоже не учитывается. Конечно, мы будем помогать отстаивать жителям их права. И, конечно, это все пойдет в нашу копилку на выборах мэра», — добавил он.