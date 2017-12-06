Олимпийский комитет России отстранен от участия в февральской Олимпиаде в Пхёнчхане, но спортсмены, которые будут соответствовать критериям «чистоты» МОК, смогут выступать в нейтральном статусе. Такое решение вынес 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета. Пока неясно, кого допустят на Игры и согласятся ли на это российские власти, ранее дававшие понять, что Россия готова отказаться от участия в Играх, если спортсменам запретят выступать под российским флагом и с российским гимном.

СМИ отмечали, что решение исполнительного комитета МОК оказалось ожидаемо жестким: о серьезности намерений Международного олимпийского комитета свидетельствовала серия дисквалификаций российских спортсменов, участвовавших в сочинской зимней Олимпиаде 2014 года. В качестве причины дисквалификаций, прошедших в ноябре 2017 года, каждый раз фигурировало именно нарушение антидопингового законодательства.

Таким образом эксперты имели основания считать, что и решение исполкома МОК по поводу участия российской сборной в Олимпиаде-2018 будет достаточно суровым. Это решение было вынесено после заседания, продлившегося несколько часов. Оно предусматривает, в частности, временную приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК; выплату назначенного ОКР штрафа в размере 15 миллионов долларов (эту сумму в МОК посчитали достаточным возмещением расходов, понесенной организацией в ходе расследования допингового скандала, передает информационное агентство РБК).

Исполком МОК также наложил индивидуальные штрафные санкции на ряд российских спортивных чиновников: так, вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, прежде занимавший пост министра спорта России, пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх «в любой форме», президент Олимпийского комитета России Александр Жуков временно лишен статуса члена МОК, а бывший глава оргкомитета Олимпиады-2014 Дмитрий Чернышенко исключен из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде, которая должна пройти в 2022 году в Пекине.

В России многие воспринимают ситуацию как политически мотивированную, поскольку большой спорт столь тесно связан с политикой, что может восприниматься едва ли не как одна из ее разновидностей. Однако президент МОК Томас Бах подчеркнул, что у решения исполкома нет «политического подтекста». Комментируя его, он сказал: «Политические лидеры, наши спонсоры и вещатели, все понимают, что МОК с политической точки зрения нейтральная организация… и не допустила бы влияния политических соображений при принятии спортивных решений».

Госдума рассмотрит проект заявления в связи с решением Международного олимпийского комитета о недопуске российской сборной к участию в Олимпиаде 2018 года, передает информационное агентство ТАСС. Ожидается, что это произойдет в ходе пленарного заседания 8 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Григорий Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), на основе показаний которого строился доклад Ричарда Макларена, положивший начало допинговому скандалу и оглашению версии о «государственной системе применения допинга» в России, выразил опасения за свою жизнь. Об этих опасениях Родченков сказал своему адвокату Джиму Уолдену. По словам адвоката, Родченков «всю оставшуюся жизнь будет оглядываться», передает интернет-издание Inside The Games.

Григорий Родченков (в центре). Сочи, 2013 Минспорт

В то же время информационный портал iz.ru сопровождает новость о высказанных Родченковым опасениях напоминанием о том, что, по сведениям журналиста Олега Лурье, некогда Родченков сам пытался совершить самоубийство – якобы на фоне психического расстройства и проблем с правоохранительными органами. Об этом Лурье написал в своем блоге в «Живом журнале». Речь идет о событиях 2011 года, когда Родченков, по сведениям Лурье, был задержан за сбыт 10,8 г оксандролона, и после предъявления обвинений был доставлен в НИИ имени Склифосовского в связи с попыткой суицида. Возможно, эта информация должна, по мнению издания, оттенить сообщения о страхах Родченкова.

Что касается возможности для спортсменов поехать на Игры в нейтральном статусе, то право выступать под белым флагом получат лишь те, кому МОК пришлет приглашения, придя к выводу об их безупречном допинговом прошлом. Список таких спортсменов будет составлен комиссией под руководством Валери Фурнерон, председателя Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Газета «Коммерсантъ» приводит предположения экспертов о том, что на приглашения могут рассчитывать суперзвезды зимних видов спорта, например фигуристка Евгения Медведева, лыжник Сергей Устюгов, саночник Роман Репилов. К этим спортсменам вопросов по поводу допинга никогда еще не возникало; кроме того, подчеркивает издание, они еще слишком молоды, чтобы могли быть вовлечены в «допинговую систему».

Российские спортсмены уже выступали на Олимпиадах под белым флагом: в 1992 году на зимних Играх в Альбервиле и летних Играх в Барселоне под ним выходила на соревнования сборная СНГ, сформированная вместо сборной незадолго до этого распавшегося СССР. Однако нынешняя ситуация существенно отличается от сложившейся в 1992 году, и Москва может вообще отказаться от участия в Играх.

Основания ожидать такого исхода дали крайне резкие высказывания политиков и спортивных чиновников, прозвучавшие еще в октябре, после того, как впервые был сделан прогноз о такой возможности. Тогда президент Российской Федерации Владимир Путин назвал идею соревноваться на южнокорейской Олимпиаде-2018 без использования национальной символики «унижением страны». Для многих политиков и чиновников эта позиция и сейчас осталась основной.

Круглый стол о ситуации с допуском российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 Сергей Киселев / АГН "Москва"

«Это абсолютно неприемлемо и совершенно точно унизительно для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину и является гражданином своей страны. Российским спортсменам придётся выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без национального гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня турнира. Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми», – приводит сайт телеканала RT реакцию президента ОКР Александра Жукова.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ей больно от принятого МОК решения и душой она – вместе с российскими спортсменами, передает ТАСС.

В то же время в ноябре российские спортивные руководители и политики начали высказывать мнение, что кандидатам в сборную России стоило бы самим решать, ехать ли на Олимпиаду, если они получат такую возможность. И министр спорта России Павел Колобков, которому МОК также запретил посещать Олимпиаду в Пхёнчхане, прокомментировал итоги заседания исполкома МОК достаточно сдержанно.

«Решение противоречивое. Тем не менее это уже официальная позиция, а не просто предположения. Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Пока мы не изучим официальные документы по итогам заседания исполкома МОК, давать более развёрнутые комментарии преждевременно», – цитирует RT слова Колобкова.

В социальных сетях новость об отстранении сборной от Олимпиады восприняли очень по-разному. Мнения на этот счет высказывались полярные и по своей форме различные, от самых резких до достаточно выдержанных.

Вот наиболее популярные комментарии по теме среди пользователей соцсети Facebook: «Похоже, Мутко реализовывал государственную программу обмана в спорте, раз его не выгоняют за такой провал работы!», «Без сильных русских спортсменов Олимпийские игры будут выглядеть бледно! Жаль, что политика испоганила спортивный праздник народов всего мира. В спорте нет места политике!», «Жили без нее [Олимпиады – прим. ред] и будем жить нормально и дальше. Мы войну пережили, что нам этот укус комара».

«Отсутствие России, какими бы причинами оно ни было вызвано, будет намного острее ощущаться на зимних Играх, чем на летних. Россия относится к числу сравнительно немногих стран, которые очень переживают за зимние виды спорта и преуспевают в них. Без её участия в фигурном катании, лыжных гонках и хоккее Олимпиада может превратиться в соревнование между малыми и незначительными соперниками. Я уже молчу про потери от отсутствия телевизионных трансляций. Поэтому это решение МОК очень похоже на принятие отравленной пилюли самой МОК. Базирующаяся в Москве Континентальная хоккейная лига грозит отозвать всех своих игроков — не только россиян — с олимпийских соревнований. Это может также ослабить команды других держав, таких как США и Канада, Финляндия. Игроки хоккейных команд КХЛ, кроме россиян, будут выбирать между большими деньгами и престижем собственной страны», «Почему ни слова о чиновниках-преступниках, подставивших спортсменов? Гнев против МОК, Мутко чист (в высказываниях спортсменов и тренеров). Странно...», «Жаль. Потому что это станет толчком к дальнейшей самоизоляции нашей страны – Чемпионата мира тоже может не быть, а вместо этого будет полный разрыв отношений с Западом и ближайшими соседями, введение выездных виз и новая 58 статья. Как в СССР. Только СССР не допускал такого позора в спорте.».

«Занимательно, что те спортсмены, кого пожизненно отстранили от Олимпиады и забрали медали, пишут о том, что ехать в Корею – предательство. А другие спортсмены спокойно высказываются за выступление под нейтральным флагом. Правильно написал там комментатор – Россию представляет не флаг или гимн, а человек. Но больше всего неприятно читать тренеров – ведь не на пустом месте нас отстранили, они прекрасно знают, что происходит в российском спорте, но чего они молчали в тряпочку? Если ты молчишь и пользуешься преимуществами, то оставь это возмущение и праведный гнев, прими достойно свое наказание. Сначала сами подставили своих воспитанников, а потом еще и глаза большие и невинные делают. Я очень надеюсь, что достойные спортсмены не впадут в эту политическую горячку, поедут на Игры, достойно выступят, а флаги на стадионы мы, болельщики, им принесем.»

Решение о выступлении россиян в Пхёнчхане будет приниматься на олимпийском собрании ОКР 12 декабря.