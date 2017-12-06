Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 декабря 2017, среда, 14:18
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Аля Хаматгалиева, помощник мирового судьи: «Ожидание Нового года скрашивает холодную зиму». В Екатеринбурге -6 градусов. ФОТО, ВИДЕО
Курган ждет крупное отключение воды. На этот раз оно коснется Заозерного
За четыре месяца водители «Яндекс. Такси» устроили четыре ДТП в Тюмени
Конь с ирокезом вернулся к законным владельцам (ФОТО)
Девушка два дня подряд задерживалась ГИБДД Тюмени за нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения (ФОТО)
Памятник труженикам тыла открылся в селе Каскара Тюменской области (ФОТО)
Тараканы возвращаются в дома тюменцев
Тараканы возвращаются в дома тюменцев (ФОТО)
Водитель бросил пострадавшую в ДТП тюменку и сбежал
Водитель бросил пострадавшую в ДТП тюменку и сбежал (ФОТО)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
06 декабря 2017, 13:24
Госдума допинг МОК Олимпийские игры Россия
Ольга Зайцева

Олимпийские беды

Заседание исполкома ОКР
Заседание исполкома ОКР
Наталья Пахаленко / olympic.ru

Олимпийский комитет России отстранен от участия в февральской Олимпиаде в Пхёнчхане, но спортсмены, которые будут соответствовать критериям «чистоты» МОК, смогут выступать в нейтральном статусе. Такое решение вынес 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета. Пока неясно, кого допустят на Игры и согласятся ли на это российские власти, ранее дававшие понять, что Россия готова отказаться от участия в Играх, если спортсменам запретят выступать под российским флагом и с российским гимном.

СМИ отмечали, что решение исполнительного комитета МОК оказалось ожидаемо жестким: о серьезности намерений Международного олимпийского комитета свидетельствовала серия дисквалификаций российских спортсменов, участвовавших в сочинской зимней Олимпиаде 2014 года. В качестве причины дисквалификаций, прошедших в ноябре 2017 года, каждый раз фигурировало именно нарушение антидопингового законодательства.

Таким образом эксперты имели основания считать, что и решение исполкома МОК по поводу участия российской сборной в Олимпиаде-2018 будет достаточно суровым. Это решение было вынесено после заседания, продлившегося несколько часов. Оно предусматривает, в частности, временную приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК; выплату назначенного ОКР штрафа в размере 15 миллионов долларов (эту сумму в МОК посчитали достаточным возмещением расходов, понесенной организацией в ходе расследования допингового скандала, передает информационное агентство РБК).

 
Фото Сергея Киселева / АГН "Москва"

Исполком МОК также наложил индивидуальные штрафные санкции на ряд российских спортивных чиновников: так, вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, прежде занимавший пост министра спорта России, пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх «в любой форме», президент Олимпийского комитета России Александр Жуков временно лишен статуса члена МОК, а бывший глава оргкомитета Олимпиады-2014 Дмитрий Чернышенко исключен из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде, которая должна пройти в 2022 году в Пекине.

В России многие воспринимают ситуацию как политически мотивированную, поскольку большой спорт столь тесно связан с политикой, что может восприниматься едва ли не как одна из ее разновидностей. Однако президент МОК Томас Бах подчеркнул, что у решения исполкома нет «политического подтекста». Комментируя его, он сказал: «Политические лидеры, наши спонсоры и вещатели, все понимают, что МОК с политической точки зрения нейтральная организация… и не допустила бы влияния политических соображений при принятии спортивных решений».

Госдума рассмотрит проект заявления в связи с решением Международного олимпийского комитета о недопуске российской сборной к участию в Олимпиаде 2018 года, передает информационное агентство ТАСС. Ожидается, что это произойдет в ходе пленарного заседания 8 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Григорий Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), на основе показаний которого строился доклад Ричарда Макларена, положивший начало допинговому скандалу и оглашению версии о «государственной системе применения допинга» в России, выразил опасения за свою жизнь. Об этих опасениях Родченков сказал своему адвокату Джиму Уолдену. По словам адвоката, Родченков «всю оставшуюся жизнь будет оглядываться», передает интернет-издание Inside The Games.

 
Григорий Родченков (в центре). Сочи, 2013
Минспорт

В то же время информационный портал iz.ru сопровождает новость о высказанных Родченковым опасениях напоминанием о том, что, по сведениям журналиста Олега Лурье, некогда Родченков сам пытался совершить самоубийство – якобы на фоне психического расстройства и проблем с правоохранительными органами. Об этом Лурье написал в своем блоге в «Живом журнале». Речь идет о событиях 2011 года, когда Родченков, по сведениям Лурье, был задержан за сбыт 10,8 г оксандролона, и после предъявления обвинений был доставлен в НИИ имени Склифосовского в связи с попыткой суицида. Возможно, эта информация должна, по мнению издания, оттенить сообщения о страхах Родченкова.

Что касается возможности для спортсменов поехать на Игры в нейтральном статусе, то право выступать под белым флагом получат лишь те, кому МОК пришлет приглашения, придя к выводу об их безупречном допинговом прошлом. Список таких спортсменов будет составлен комиссией под руководством Валери Фурнерон, председателя Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Газета «Коммерсантъ» приводит предположения экспертов о том, что на приглашения могут рассчитывать суперзвезды зимних видов спорта, например фигуристка Евгения Медведева, лыжник Сергей Устюгов, саночник Роман Репилов. К этим спортсменам вопросов по поводу допинга никогда еще не возникало; кроме того, подчеркивает издание, они еще слишком молоды, чтобы могли быть вовлечены в «допинговую систему».

Российские спортсмены уже выступали на Олимпиадах под белым флагом: в 1992 году на зимних Играх в Альбервиле и летних Играх в Барселоне под ним выходила на соревнования сборная СНГ, сформированная вместо сборной незадолго до этого распавшегося СССР. Однако нынешняя ситуация существенно отличается от сложившейся в 1992 году, и Москва может вообще отказаться от участия в Играх.

Основания ожидать такого исхода дали крайне резкие высказывания политиков и спортивных чиновников, прозвучавшие еще в октябре, после того, как впервые был сделан прогноз о такой возможности. Тогда президент Российской Федерации Владимир Путин назвал идею соревноваться на южнокорейской Олимпиаде-2018 без использования национальной символики «унижением страны». Для многих политиков и чиновников эта позиция и сейчас осталась основной.

 
Круглый стол о ситуации с допуском российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018
Сергей Киселев / АГН "Москва"

«Это абсолютно неприемлемо и совершенно точно унизительно для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину и является гражданином своей страны. Российским спортсменам придётся выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без национального гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня турнира. Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми», – приводит сайт телеканала RT реакцию президента ОКР Александра Жукова.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ей больно от принятого МОК решения и душой она – вместе с российскими спортсменами, передает ТАСС.

В то же время в ноябре российские спортивные руководители и политики начали высказывать мнение, что кандидатам в сборную России стоило бы самим решать, ехать ли на Олимпиаду, если они получат такую возможность. И министр спорта России Павел Колобков, которому МОК также запретил посещать Олимпиаду в Пхёнчхане, прокомментировал итоги заседания исполкома МОК достаточно сдержанно.

«Решение противоречивое. Тем не менее это уже официальная позиция, а не просто предположения. Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Пока мы не изучим официальные документы по итогам заседания исполкома МОК, давать более развёрнутые комментарии преждевременно», – цитирует RT слова Колобкова.

В социальных сетях новость об отстранении сборной от Олимпиады восприняли очень по-разному. Мнения на этот счет высказывались полярные и по своей форме различные, от самых резких до достаточно выдержанных.

Вот наиболее популярные комментарии по теме среди пользователей соцсети Facebook: «Похоже, Мутко реализовывал государственную программу обмана в спорте, раз его не выгоняют за такой провал работы!», «Без сильных русских спортсменов Олимпийские игры будут выглядеть бледно! Жаль, что политика испоганила спортивный праздник народов всего мира. В спорте нет места политике!», «Жили без нее [Олимпиады – прим. ред] и будем жить нормально и дальше. Мы войну пережили, что нам этот укус комара».

«Отсутствие России, какими бы причинами оно ни было вызвано, будет намного острее ощущаться на зимних Играх, чем на летних. Россия относится к числу сравнительно немногих стран, которые очень переживают за зимние виды спорта и преуспевают в них. Без её участия в фигурном катании, лыжных гонках и хоккее Олимпиада может превратиться в соревнование между малыми и незначительными соперниками. Я уже молчу про потери от отсутствия телевизионных трансляций. Поэтому это решение МОК очень похоже на принятие отравленной пилюли самой МОК. Базирующаяся в Москве Континентальная хоккейная лига грозит отозвать всех своих игроков — не только россиян — с олимпийских соревнований. Это может также ослабить команды других держав, таких как США и Канада, Финляндия. Игроки хоккейных команд КХЛ, кроме россиян, будут выбирать между большими деньгами и престижем собственной страны», «Почему ни слова о чиновниках-преступниках, подставивших спортсменов? Гнев против МОК, Мутко чист (в высказываниях спортсменов и тренеров). Странно...», «Жаль. Потому что это станет толчком к дальнейшей самоизоляции нашей страны – Чемпионата мира тоже может не быть, а вместо этого будет полный разрыв отношений с Западом и ближайшими соседями, введение выездных виз и новая 58 статья. Как в СССР. Только СССР не допускал такого позора в спорте.».

«Занимательно, что те спортсмены, кого пожизненно отстранили от Олимпиады и забрали медали, пишут о том, что ехать в Корею – предательство. А другие спортсмены спокойно высказываются за выступление под нейтральным флагом. Правильно написал там комментатор – Россию представляет не флаг или гимн, а человек. Но больше всего неприятно читать тренеров – ведь не на пустом месте нас отстранили, они прекрасно знают, что происходит в российском спорте, но чего они молчали в тряпочку? Если ты молчишь и пользуешься преимуществами, то оставь это возмущение и праведный гнев, прими достойно свое наказание. Сначала сами подставили своих воспитанников, а потом еще и глаза большие и невинные делают. Я очень надеюсь, что достойные спортсмены не впадут в эту политическую горячку, поедут на Игры, достойно выступят, а флаги на стадионы мы, болельщики, им принесем.»

Решение о выступлении россиян в Пхёнчхане будет приниматься на олимпийском собрании ОКР 12 декабря.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Здание и вывеска спортивного арбитражного суда в Лозанне
Более 20 спортсменов из России начали судиться за право ехать на ОИ-2018
Мария Захарова
Захарова обвинила спецслужбы США в попытках завербовать СМИ РФ
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слухи о выдвижении Путина на выборы
БЖРК «Баргузин»
Разработка «ядерного поезда» заморожена из-за нехватки средств
Европейский университет в Санкт-Петербурге.
Европейскому университету вновь отказано в выдаче лицензии
14:06 Захарова обвинила спецслужбы США в попытках завербовать российские СМИ
14:05 У маленькой африканской змеи оказалась самая толстая кожа
13:54 Виртуальный помощник Алиса выдвинута кандидатом в президенты РФ
13:42 Более 20 спортсменов из России начали судиться за право ехать на ОИ-2018
13:29 Кремль заявил о решимости защищать интересы спортсменов РФ

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов.
6 декабря 1927 года родился Владимир Наумов, кинорежиссер
13:12 Песков прокомментировал слухи о сегодняшнем выдвижении Путина на выборы
13:07 Европейскому университету вновь отказано в выдаче лицензии
13:02 В Осло нашли точильный камень с рунической надписью
13:01 Вице-спикер Госдумы предложил помечать СМИ-иноагентов по примеру террористов
12:33 Конькобежец Виктор Ан согласился ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
12:07 Дума решила дать собственный ответ на решение МОК
12:05 Разработка «ядерного поезда» заморожена из-за нехватки средств
11:33 Валерий Рашкин подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»
11:13 Правительство запретило класть бюджетные деньги на депозит
11:08 Госдума закрыла вход для СМИ-иноагентов
10:52 Гидрогель магнетита станет новым эффективным очистителем для сточных вод
10:51 ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
10:41 Кадыров от лица чеченских спортсменов отказался выступать под флагом МОК
10:25 ВМС Аргентины подтвердили сообщения о поступивших с подлодки «Сан-Хуан» звонках
10:03 Низкая конкуренция в госзакупках обошлась России в 557 млрд рублей
09:59 Британские СМИ узнали о предотвращенном покушении на Терезу Мэй
09:45 Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск
09:43 ФТС изменила условия доставки из зарубежных онлайн-магазинов
09:25 Борис Титов попросит Путина за беглых бизнесменов
09:24 СМИ узнали о готовности Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля
08:50 В «Современнике» опровергли уход Чулпан Хаматовой
08:37 Умер французский певец Джонни Холлидей
08:24 В России условия МОК к допуску к Олимпиаде назвали неприемлемыми
05.12 21:54 МОК разрешил России участвовать в Играх под нейтральным флагом
05.12 21:00 Родченков описал подмену проб медалиста Сочи Легкова
05.12 20:38 «Гелендваген» Руслана Шамсуарова выставлен на торги
05.12 20:20 В Пермском крае возник пожар в колонии «Белый лебедь»
05.12 20:11 Полиция раскрыла детали последних дней жизни Лесина
05.12 19:52 Трамп уведомил лидера Палестины о переносе посольства США в Иерусалим
05.12 19:51 Совет Федерации запретил пускать на заседания СМИ-иноагентов
05.12 19:34 СМИ рассказали о предвыборной задаче «70х70» в Подмосковье
05.12 19:31 Глава ГИБДД призвал благодарить остановленных водителей
05.12 19:17 Пранкеры рассказали о разговоре с грустным Порошенко по поводу Саакашвили
05.12 19:05 Сенат США одобрил кандидатуру нового главы ФРС
05.12 18:56 Источник сообщил о возможном переносе пуска с Восточного после аварии
05.12 18:40 Капитализация биткоина превысила 200 млрд долларов
05.12 18:34 Причиной конфликта с PepsiCo могли стать новые требования Россельхознадзора
05.12 18:20 Минтранс запретил возить по Крымскому мосту оружие и вирусы
05.12 18:10 Путин подписал закон о конфискации капиталов по решению иностранного суда
05.12 18:02 У представителей России отнимут телефоны до оглашения решения МОК
05.12 17:53 Путин подписал закон о блокировке телефонных террористов
05.12 17:34 Финансовый совет ЕС утвердил черный список из 17 офшоров
05.12 17:15 Президент одобрил закон о черных списках авиапассажиров
05.12 17:05 Умер последний король Румынии Михай I
05.12 17:02 При крушении вертолета на Ставрополье погибли трое
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.