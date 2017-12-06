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06 декабря 2017, 19:03
Владимир Путин выборы
Илья Карпюк

Интриги больше нет

Владимир Путин на заводе ГАЗ
Владимир Путин на заводе ГАЗ
kremlin.ru

Владимир Путин наконец объявил о том, что будет в четвертый раз баллотироваться на пост президента России. Об этом он сказал во время встречи с работниками ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Ранее, напомним, Путин пообещал участникам форума «Доброволец России — 2017», что «в ближайшее время примет решение» о своем участии в выборах президента России 2018 года.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента», — сказал Путин. «Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит», — заверил он. Также Путин отметил, что сложно было найти лучшее место для объявления о своем участии, чем автомобильный завод в Нижнем Новгороде.

Путин объявил о своем решении в ответ на просьбу одного из сотрудников завода. «Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — сказал работник завода.

Владимиру Путину сейчас 65 лет, если его опять изберут президентом, то к концу срока ему будет 71 год. Так или иначе Путин руководит Россией уже почти 18 лет, с 1999 года.

 
Владимир Путин и Борис Ельцин / YouTube.com

Теперь единственный вопрос, который остается — пойдет ли Путин на выборы как самовыдвиженец, или все-таки будет выдвинут «Единой Россией».

До этого дня, напомним, единственной, по сути, интригой выборов был как раз вопрос о том, кто именно будет «кандидатом №1». Очевидно, что Владимир Путин был наиболее вероятной кандидатурой, но по какой-то причине он тянул с тем, чтобы объявить о своем участии. Никакой электоральной логики в этом не было, россияне практически в любом случае проголосуют за Путина.

На протяжении 2017 года Владимира Путина постоянно спрашивали о том, собирается ли он баллотироваться на новый срок. Президент, как правило, уходил от ответа — делая это иногда более, а иногда менее изящно. Еще во вторник, 5 декабря, Путин в ответ на приглашение поучаствовать в августе 2018 года в мероприятиях, связанных с 30-летним юбилеем Российского общества инвалидов, заметил, что может прийти только в личном качестве. «Вы меня в каком качестве, в личном качестве пригласили? Потому что у нас выборы. Вы приглашайте в феврале, в феврале я еще могу», — сказал Путин.

 
Владимир Путин на съезде Единой России / kremlin.ru

При этом избирательную кампанию Путин, фактически, уже начал: встречи с рабочими коллективами разных предприятий и различные обещания избирателям отлично вписываются в эту концепцию.

В связи с этим возникло множество теорий о том, кто именно будет следующим президентом — если уж Владимир Путин не спешит сам выдвигаться. Но, в итоге, Путин выдвинулся.

Напомним, Совет Федерации должен не позднее 17 декабря назначает выборы президента. После этого в течении 25 дней политические партии должны сообщить в ЦИК о том, какого именно кандидата решили выдвинуть в президенты. Парламентские партии обладают привилегией — их кандидаты, если соответствуют установленными законом критериями, регистрируются автоматически. Кандидаты от остальных партий должны собрать 100 тысяч голосов избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженцы должны собрать 300 тысяч голосов.

 
Книги посвященные Владимиру Путину / АГН "Москва" / фото: Зыков Кирилл

«Единая Россия» назначила свой съезд на конец декабря — специально, чтобы иметь возможность выдвинуть Владимира Путина, если тот решит объявить о своем решении совсем уж в последний момент.

О желании участвовать в выборах уже заявили Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. «Справедливая Россия», во всяком случае пока, со своим кандидатом не определилась. Также об участии в выборах заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и многие другие. Судя по словам тех, кто уже заявил о своем участии в выборах, никто не сомневался, что Владимир Путин все-таки пойдет на новый срок.

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