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6 декабря 2017, среда, 22:39
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06 декабря 2017, 20:38
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#Россия 6.12. Главное

Студенты Европейского университета на демонстрации
Студенты Европейского университета на демонстрации
Европейский университет

Главная

Рособрнадзор не выдал лицензию Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Приказ опубликован на сайте ведомства. После аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

В конце сентября Рособрнадзор уже отказал университету в выдаче новой лицензии.

Со ссылкой на руководителя аппарата ректора вуза Аллу Самолетову, «Коммерсант» писал,  что контролирующий орган выявил в заявке несколько недочетов, «главным образом в части материально-технического обеспечения и создания условий для обучения лиц с ограниченными возможностями». Тогда она также добавила, что вуз готовит новое заявление на предоставление лицензии и готов исправить недочеты.

Договор аренды дворца Кушелева-Безбородко с Европейским университетом власти расторгли летом, позже суд признал законность одностороннего отказа.

В октябре вуз направил обращение руководителю комитета имущественных отношений правительства Петербурга Михаилу Мокрецову письмо с изложением параметров здания или земельного участка, которые вуз хотел бы получить от города взамен особняка Кушелева-Безбородко.

Антиновость

Двое биатлонистов из Тюмени лишены права выступать на Олимпийских играх-2018 в Корее даже под нейтральным флагом. Ирина Старых и Александр Логинов в конце 2013 года были дисквалифицированы на три года за употребление рекомбинантного эритропоэтина (нелегально используется некоторыми спортсменами для улучшения доставки кислорода к мышцам), пишет Znak.com.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил сборную России от участия на Олимпиаде-2018. Теперь поехать туда смогут лишь те спортсмены, которые пройдут отбор специальной комиссии. МОК постановил, что «рассматриваться могут только кандидатуры, в прошлом не подвергавшиеся дисквалификации и не лишавшиеся права допуска к соревнованиям за любые нарушения Антидопинговых правил», выступать они смогут лишь под нейтральным флагом.

 
Ирина Старых, биатлонистка

Заявки тюменских спортсменов даже не будут рассматриваться.

Согласно решению исполкома МОК, от участия на Олимпиаде пожизненно отстранены вице-премьер Виталий Мутко, бывший замминистра спорта Юрий Нагорных, Олимпийский комитет России, глава комитета. Также Россию обязали возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования, сообщает Lenta.ru.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявил, что чеченские спортсмены не будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Непонятная новость

На Урале появилась собственная криптовалюта Tagilcoin, которая распространяется под слоганом «Надежый, как танк». Создатели рассказали, что валюта написана на исходных кодах другой криптовалюты — Litecoin, являющейся ответвлением самой известной криптовалюты — «Биткоин».

 «Мы не хотим, чтобы уральские предприятия и простые уральские пользователи зависели от иностранного интеллекта, банков и долларовой экономики. Однажды Урал уже шел во главе технологического перевооружения России — настало время вернуть первенство региону», — пишут авторы, слова которых приводит Znak.com.

На официальном сайте криптовалюты написано, что ее начали «добывать» 21 ноября. Пока Tagilcoin не торгуется ни на одной криптобирже, ее стоимость неизвестна.

 
Заставка сайта новой криптовалюты

Создатели пообещали, что каждому пользователю, который напишет на форум, смогут перечислить бесплатно 15 «монет».

Стоит отметить, что рыночная стоимость криптовалюты без информационной поддержки будет стремиться к нулю.

Ассорти

Глава Перми Дмитрий Самойлов отправил глав районов на уборку территории от снега.

В городской администрации сегодня днем прошел штаб по благоустройству с представителями районных учреждений «Благоустройство» и подрядных организаций. Главная задача – обеспечить расчистку основных транспортных магистралей, тротуаров и остановок общественного транспорта, говорится на сайте администрации города.

Вечером глава города проведет контрольный объезд территории города.

Сильные снегопады начались в регионе утром 5 декабря. За последние сутки высота снежного покрова составила 16 сантиметров.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сегодня утром в Перми из-за снегопада и многочисленных ДТП были зафиксированы 9-балльные дорожные заторы.

*

Названа предварительная причина возгорания в колонии «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края, где произошел пожар. Сообщалось о возгорании здания штаба размером 30 на 60 метров. В ГУФСИН по Пермскому краю сказали, что причиной стало замыкание электропроводки.

 
Поясняющий текст к изображению

«По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки на крыше. Сейчас специальная комиссия выясняет причины возгорания и ущерб. Повредилась крыша здания, само трехэтажное здание не пострадало, колония работает в штатном режиме», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-секретару ГУФСИН Станислава Волегова.

Возгорание было зафиксировано 5 декабря в 21.15 по местному времени.
Сообщений о пострадавших нет.

*

В Севастополе задержан заместитель руководителя управления ФАС по Крыму Вячеслав Токарев. Он подозревается в получении взятки, пишет РБК.

Токарев, по словам одного из источников РБК, работал в антимонопольной службе «со времен Украины». «Его задержали по обвинению со стороны дорожной компании, которая шла на тендер», — сказал он. По словам источника, замглавы республиканской ФАС подозревают в вымогательстве у строителей 3 млн руб.​

Источник в СКР подтвердил РБК, что Токарев был задержан за то, что «потребовал у организации, занимающейся дорожными работами», взятку. «Оперативные мероприятия проводились после того, как в ФСБ с заявлением обратились сотрудники коммерческой компании, расположенной на материке, и пожаловались на вымогательство крупной денежной суммы», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ФАС отметили, что в отношении Токарева «ведутся следственные действия». На сайте регионального СК позже появилось сообщение о возбуждении в отношении Токарева уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное через посредника, в особо крупном размере).

По информации следствия, подозреваемый, «действуя в личных интересах, планировал получение взятки за организацию рассмотрения жалобы на одну из организаций, участвующих в тендере, в интересах юридического лица». «Для осуществления задуманного подозреваемый привлек к совершению преступления ранее знакомых ему лиц и потребовал через последних от представителей организации денежную сумму в размере 3 млн руб.», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.

8 ноября начальник Токарева был найден мертвым у себя дома. В тот же день СКР завел дело по статье о доведении до самоубийства. 

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