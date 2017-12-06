Бизнес-омбудсмен Борис Титов составляет список российских предпринимателей, которые скрываются от правосудия в Лондоне, но желают вернуться в Россию. Этот список Титов намерен представить президенту Владимиру Путину, чтобы «начать диалог с властью» и «конкретно по фамилиям… решать их вопрос», сказал он «РИА Новости».

Титов рассказал, что недавно ездил на бизнес-форум в Лондон и общался с российскими бизнесменами, против которых на родине возбуждены различные уголовные дела. Имен Титов называть не стал, но рассказал, что это «нормальные ребята», которые «воспользовались возможностью в сизо не оказаться». Это, по словам Титова, является «наверное, их единственным грехом».

Борис Титов с работниками СИЗО / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Титов рассказал, что несколько предпринимателей уже сами к нему обратились. «Мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в сизо», — уточнил омбудсмен. Речь, по его словам, в частности, идет о предпринимателях, вина которых не доказана. «Многие из них по тем делам, которые мы посмотрели, мы очень сомневаемся, что действительно что-то нарушили, что это действительно заряженные уголовные дела», — сказал Титов.

Впрочем, Титов признал, что некоторые из находящихся в эмиграции предпринимателей действительно нарушили закон. В их случаях он предложил «найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли». Титов пообещал ходатайствовать об исключении опальных бизнесменов из списков Интерпола и добиваться разрешения на их возвращение в страну.

Напомним, по данным статистического ведомства Британии в стране живут 48-70 тысяч выходцев из России. По сравнению с некоторыми другими странами это не очень много: так, выходцев из Польши в Британии живет около миллиона. Однако, Лондон является одним из главных мест «русской бизнес-эмиграции». Именно в этот город уехали многое сотрудники ЮКОСа после ареста Михаила Ходорковского. В Лондон из России уехали бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов. Также в Британии жил Борис Березовский.

Евгений Чичваркин в Лондоне / instagram.com

Между Россией и Великобританией отсутствует соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам, поэтому для того, чтобы добиться выдачи российским правоохранительным органам необходимо пройти через крайне сложную процедуру.

Отметим, что Борис Титов собирается выдвигаться в президенты от Партии Роста, где он занимает пост председателя. Это выдвижение само по себе выглядит странно, так как, вероятнее всего, на новый президентский срок пойдет также Владимир Путин — непосредственный начальник Титова как бизнес-омбудсмена.

Титов признает, что идет на выборы не ради победы, а чтобы донести идеи своей программы до Владимира Путина и, таким образом, добиться ее реализации. Впрочем, пока еще Титов участвует в выборах только на словах. Для выдвижения ему потребуется собрать 100 тысяч голосов — а сделать это без существующей разветвленной партийной структуры крайне затруднительно.