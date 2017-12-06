Топ новостей 6 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин ответил на вопрос о своем выдвижении в президенты, Москва отреагировала на решение МОК о запрете российской сборной участвовать в Олимпиаде, а Госдума закрыла вход для СМИ-иноагентов.

Владимир Путин объявил о своем намерении принять участие в выборах президента, выступая на праздновании юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и повода для объявления нет», – заявил он. По словам Путина, «Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит».До этого на встрече с волонтерами Путин отметил, что «мотивом для принятия такого решения может стать только желание улучшить жизнь людей».

Между тем искусственный интеллект Алиса от «Яндекса» будет баллотироваться на пост президента России. В штабе Алисы уверены, что она сформирует «политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов».

Путин на ГАЗе: Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации pic.twitter.com/g5xJpqoc2h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 декабря 2017 г.

Какая клоунада: Путин заходит на завод и работяги, чьи доходы уже четвёртый год падают в результате политики президента начинают кричать «мы за вас!» и Путин такой - спасибо, я иду на выборы — Сталингулаг (@StalinGulag) 6 декабря 2017 г.

Путин объявил о своей победе на выборах президента — Bob Farber (@Bobchensk) 6 декабря 2017 г.

Ну что, сможет ли Путин снять помещение в Москве? Присядет ли его глава штаба на 30 суток? Будут ли на его родственников давить на работе? Изымет ли полиция всю агитацию? Как думаете? — Георгий Албуров (@alburov) 6 декабря 2017 г.

В.Путин во время хоккейного матча / kremlin.ru

Дмитрий Песков предложил исключить эмоции и проанализировать принятое МОК решение прежде, чем выносить суждение. Делом первостепенной важности в Кремле считают защиту интересов российских спортсменов, а не привлечение к персональной ответственности чиновников, спровоцировавших решение МОК. Глава ОКР назвал решение МОк неприемлемым и унизительным, а министр спорта - противоречивым. Депутат ГД Рашкин подал в суд на Мутко «за унижение чести страны», а сама палата заявила, что даст ответ на действия МОК 8 декабря. Между тем некоторые олимпийцы готовы выступать под нейтральным флагом, а другие уж обратились за апелляцией из-за недопуска на ОИ.

❗️Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова решение МОК об отстранении России от зимних Олимпийских игр 2018 г. назвала несправедливым, принятым на основании показаний человека, которого должен судить международный суд. #NoRussiaNoGames pic.twitter.com/U4fOwlArqj — Оксана❤️🇷🇺 (@oksanaylia1) 5 декабря 2017 г.

Напомню, что когда меня не пустили на Олимпиаду в Сочи 2014 в собственной стране, ни один спортсмен или чиновник не выступил в защиту — Николай Левшиц (@nlevshits) 5 декабря 2017 г.

Госдума. Главный вход / YouTube.com

Госдума запретила доступ в свое здание на Охотном ряду сотрудникам американских СМИ, которых признали иноагентами. Запрет распространяется на журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки». В ГД предложили даже маркировать материалы таких СМИ и перепечатки из них по примеру террористических организаций. МИД РФ заявил, что спецслужбы США пытались вербовать российские СМИ.

Журналистам СМИ-иноагентов закрыли вход в Госдуму. А с "Эхо Шарли" пускают? https://t.co/eLdjEYn19p — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 6 декабря 2017 г.

Невообразимы страдания журналистов "иноагентов"!😭😭😭

Им запретили вход в ГД.

Они больше не смогут увидеть лучших сынов и дочерей страны.

Как они теперь без девушки-политика Поклонской, без члена комитета ГД по международным делам Милонова, заслуженного юриста РФ Мизулиной? — Yet Another MD (@WYSLPG_YA_MD) 6 декабря 2017 г.

Американский журнал TIME по итогам голосования среди читателей назвал человеком года «нарушителей молчания» (The Silence Breakers) - женщин, которые обратили внимание на проблему сексуальных домогательств в различных сферах общественной жизни, в первую очередь - в шоу-бизнесе. На втором месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп, на третьем - генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Михаил Саакашвили объявлен в розыск генпрокуратурой Украины.Сам политик не собирается являться сегодня на допрос, так как ему даже не вручили «уведомление о подозрении». Саакашвили пригласил следователей прийти и допросить его в палаточном городке.

Опять "профессионал" генпрокурор Луценко без суда в ВР делает утвердительные заявы что Саакашвили финансируется Курченко! Заявляет без суда что Саакащвили подкупил украинцев и часть депутатов! А не пора ли хоть депутатам подать на него в суд?! — Прибрежный Лис (@ponaduse) 6 декабря 2017 г.

Глава британской службы безопасности подтвердил информацию о предотвращенном покушении на премьер-министра страны Терезу Мэй. Исламисты готовились взорвать самодельную бомбу на Даунинг-стрит около резиденции Мэй, воспользоваться хаосом и убить ее. Задержаны двое подозреваемых – 20-летний Нааймур Закариах Рахман и 21-летний Мохаммед Акиб Имран.

1 week later: UK thwarts Islamic terror plot to assassinate Theresa May. https://t.co/cDpguCyIAn — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 6 декабря 2017 г.

A plot to blow up Downing Street with Prime Minister Theresa May inside was foiled by the authorities. However they were unsuccessful in preventing the whole government being abducted by a Northern Irish group with terror links. — Pascal Jacquemain❄️️ (@jacquep) 6 декабря 2017 г.

Суд Экс-ан-Прованса отказался арестовать сенатора Сулеймана Керимова, увеличив сумму залога для него до 40 млн евро. Обвинение просило оставить его на свободе под залогом не менее 50 млн евро. Управляющий Седрик Фожера также отпущен под залог в 300 тысяч евро.

Нам не понять : Керимова судят во Франции куда он ПРИВЕЗ деньги а не в России откуда он их ВЫВЕЗ ! — alim ansarov (@alimansarov) 6 декабря 2017 г.

БЖРК нового поколения «Баргузин» / militaryarms.ru

Из-за нехватки финансирования в новую российскую программу вооружения на 2018-2027 годы не вошла разработка боевого железнодорожного комплекса нового поколения «Баргузин». Им пожертвовали ради «Сарматы» и «Рубежа».

Любой повод для каких-либо санкций и изоляции, который Запад начал искать после того самого объявления Путиным о перевооружения армии России на 20 трлн руб. Им необходимо было обрушить рубль, чтобы сократить перевооружение... и вот у РФ уже на БЖРК "Баргузин" денег не хватает. https://t.co/IivUK84Nnf — Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) 6 декабря 2017 г.

Рособрнадзор снова отказал в выдаче образовательной лицензии Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Теперь вуз обязан прекратить свою деятельность. Отказ мотивирован отсутствием заключения о соблюдении требований пожарной безопасности и предоставлением некоей недостоверной информации.

Джонни Холлидей, певец

Рок-исполнитель и композитор Джонни Холлидей умер на 75-м году жизни. Он умер после тяжелой болезни. «Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством», — заявила супруга певца.

On a tous en nous quelque chose de Johnny. https://t.co/1z35AuH4bJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 декабря 2017 г.

Je suis très triste d'apprendre le décès de Johnny Hallyday. Il était un géant du show-business ... une véritable légende! J’ai une pensée pour sa famille, ses proches et ses millions de fans qui l'adorent. Il nous manquera beaucoup, mais ne jamais oublié. - Céline xx... — Celine Dion (@celinedion) 6 декабря 2017 г.

В ходе торгов 6 декабря стоимость биткоина превысила 13 тысяч долларов и поднялась до 13200 за единицу. Сейчас капитализация биткоина составляет 218 млрд долларов при общей капитализации криптовалюты 310 млрд долларов.