Топ новостей 6 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин ответил на вопрос о своем выдвижении в президенты, Москва отреагировала на решение МОК о запрете российской сборной участвовать в Олимпиаде, а Госдума закрыла вход для СМИ-иноагентов.

Владимир Путин объявил о своем намерении принять участие в выборах президента, выступая на праздновании юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и повода для объявления нет», – заявил он. По словам Путина, «Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит».До этого на встрече с волонтерами Путин отметил, что «мотивом для принятия такого решения может стать только желание улучшить жизнь людей».

Между тем искусственный интеллект Алиса от «Яндекса» будет баллотироваться на пост президента России. В штабе Алисы уверены, что она сформирует «политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов».

Дмитрий Песков предложил исключить эмоции и проанализировать принятое МОК решение прежде, чем выносить суждение. Делом первостепенной важности в Кремле считают защиту интересов российских спортсменов, а не привлечение к персональной ответственности чиновников, спровоцировавших решение МОК. Глава ОКР назвал решение МОк неприемлемым и унизительным, а министр спорта - противоречивым. Депутат ГД Рашкин подал в суд на Мутко «за унижение чести страны», а сама палата заявила, что даст ответ на действия МОК 8 декабря. Между тем некоторые олимпийцы готовы выступать под нейтральным флагом, а другие уж обратились за апелляцией из-за недопуска на ОИ.

Госдума запретила доступ в свое здание на Охотном ряду сотрудникам американских СМИ, которых признали иноагентами. Запрет распространяется на журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки». В ГД предложили даже маркировать материалы таких СМИ и перепечатки из них по примеру террористических организаций. МИД РФ заявил, что спецслужбы США пытались вербовать российские СМИ.

Американский журнал TIME по итогам голосования среди читателей назвал человеком года «нарушителей молчания» (The Silence Breakers) - женщин, которые обратили внимание на проблему сексуальных домогательств в различных сферах общественной жизни, в первую очередь - в шоу-бизнесе. На втором месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп, на третьем - генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Михаил Саакашвили объявлен в розыск генпрокуратурой Украины.Сам политик не собирается являться сегодня на допрос, так как ему даже не вручили «уведомление о подозрении». Саакашвили пригласил следователей прийти и допросить его в палаточном городке.

Глава британской службы безопасности подтвердил информацию о предотвращенном покушении на премьер-министра страны Терезу Мэй. Исламисты готовились взорвать самодельную бомбу на Даунинг-стрит около резиденции Мэй, воспользоваться хаосом и убить ее. Задержаны двое подозреваемых – 20-летний Нааймур Закариах Рахман и 21-летний Мохаммед Акиб Имран.

