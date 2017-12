«Коммерсантъ» посвятил объявлению Владимира Путина о своем желании идти на выборы в следующем году две статьи на передовице: «С особым сценизмом» и «Система "ГАЗ-выборы"».

«В черном ящике деньги водятся»: часть внешних займов РФ в 2018 году могут зарезервировать под санкционные деньги.

«Чисто несимволически»: Российская команда в Пхёнчхане, несмотря на допинговые санкции, может получиться довольно сильной.

РБК пишет о выдвижении Путина в статье «На четвертой передаче».

«Мегарегулятор с ручным управлением»: ЦБ хочет сделать надбавки к коэффициентам риска плавающими.

В чем именно Франция обвиняет российского сенатора, написано в материале «Керимов попал на виллы».

«Известия» пишут о заявлении Путина в материале «Это очень ответственное решение».

«WADA призовут к ответу»: в Москве рассмотрят возможность применения санкций в отношении руководителей Всемирного антидопингового агентства.

Зачем Саакашвили раскачивает Украину и к чему это приведет, говорится материале «Революция угроз».

«Газета.ru»: «Трамп повел свой народ в Иерусалим». Президент США признал Иерусалим столицей Израиля.

«Так "Спартак" не проигрывал никогда»: «Ливерпуль» разгромил «Спартак» в Лиге чемпионов.

The Economist: «Даже те, кто голосовал за выход, теперь ожидают от Brexit'а плохого» (Even Leave voters now expect a bad deal from Brexit). Но вместо того чтобы передумать, голосовавшие за выход Британии из ЕС ругают свое правительство.

Bloomberg: «Трамп заявил, что меры в отношении Иерусалима "давно надо было" принять; мировые лидеры против» (Trump Says Jerusalem Move `Long Overdue' as World Leaders Object). Лидеры стран мира от Ватикана до Тегерана осудили позицию американского руководства по статусу Иерусалима.

The Wall Street Journal: «Израильские чиновники ободрены позицией Трампа по Иерусалиму» (Israeli Officials Emboldened by Trump’s Stance on Jerusalem). Израиль в среду призвал другие страны последовать примеру США и перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

The Telegraph: «Дэвида Дэвиса обвинили в "халатности", после того как он сообщил, что "не существует" оценок воздействия Brexit'а» (David Davis accused of 'total dereliction of duty' after he reveals Brexit impact assessments 'don't exist'). Правительство Британии оказалось не в состоянии показать парламенту результаты оценок того, как отделение Британии от ЕС скажется на разных секторах британской экономики.

The New York Times: «Тиллерсон заявил, что Трамп продолжает стремиться к миру на Ближнем Востоке» (Tillerson Says Trump Remains Committed to Mideast Peace). Перед тем как президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим израильской столицей, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил общественность, что это ответственное решение.

Reuters: «Первый год Трампа на президентском посту отмечен противоречиями и протестами» (Trump's first year in office marked by controversy, protests). Менее чем через 24 часа, после того как президент США Дональд Трамп официально вступил в должность, его правление начало генерировать раздоры.