Президент США Дональд Трамп 6 декабря официально объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство из Тель-Авива в этот город. Решение вызвало большой международный резонанс.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это историческим событием, передает информационное агентство РБК. Однако половина государств, входящих в Совет безопасности ООН, потребовала провести специальное заседание Совета по Иерусалиму. Как сообщает международное информационное агентство Reuters, несогласие с позицией США уже выразили восемь стран, в том числе немусльманские – такие государства Европы, как Франция, Великобритания и Германия.

С запросом генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу о проведении заседания по поводу статуса Иерусалима уже в пятницу, 8 декабря, подали Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай. Сам генсек ООН также не подержал решение Трампа. «Я постоянно высказывался против любых односторонних мер, которые поставили бы под угрозу будущее мира для израильтян и палестинцев», – подчеркнул Гуттериш.

Антониу Гутерриш делает заявление для прессы по Ближнему Востоку. 6 декабря 2017 UN Photo/Mark Garten

Напомним, только в 2916 году Совбез ООН принял резолюцию, которая подчеркивает, что организация не будет признавать итогов шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль аннексировал Восточный Иерусалим. Палестина считает, что эта часть города должна считаться столицей палестинского государства.

Палестинцы на слова американского президента отреагировали особенно резко. Появились сообщения о том, что в Вифлееме, городе, который христиане всех конфессий считают местом рождения Христа, погашены рождественские огни, а лидер движения «Хамас» Исмаил Хания приказал всем структурным подразделениям готовиться к «отражению любой угрозы» и призвал к началу восстания. «Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на "день гнева" и объявить этот день началом нового восстания», – привел его слова телеканал «Аль-Джазира».

Хания заявил, что президент США Дональд Трамп своим признанием Иерусалима столицей Израиля «убил» мирный процесс на Ближнем Востоке и положил конец соглашениям в Осло. В то же время пресс-служба армии Израиля сообщила информационному агентству РИА Новости, что после появления сведений о готовящихся акциях протеста на палестинские территории были направлены несколько дополнительных батальонов.

Исмаил Хания Joe Catron

В Кремле обеспокоены возможным осложнением ситуации, сообщает со ссылкой на слова Дмитрий Пескова, пресс-секретаря российского президента, телеканал «Звезда». Как пояснил Песков, о своей обеспокоенности президент России Владимир Путин сообщил в ходе телефонного разговора с председателем Палестинской Национальной Администрации Махмудом Аббасом. Сообщается также, что обсудить ситуацию вокруг Иерусалима с Владимиром Путиным и главами Великобритании, Франции, Германии и Испании намерен президент Турции Реджеп Эрдоган.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, чего и почему добивается Трамп, делая подобные высказывания, а также о том, какие именно последствия может возыметь его риторика и каким может быть развитие ситуации, согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его оценке, решение Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля хорошо видно, что он привык говорить в стилистике бизнесменов, а не политиков.

Кроме того, причиной громких заявлений Трампа по поводу Иерусалима могло стать желание американского президента переключить внимание общественности с повестки внутриамериканской, касающейся к тому же его самого, на повестку внешнюю, полагает Павел Салин.

Протесты в Газе 6 декабря 2017 hamas.ps

«Здесь прослеживается привычная стилистика Трампа: он ведет себя как бизнесмен, а не как политик. В бизнесе разные высказывания и даже громкие заявления имеют гораздо меньше последствий, чем имеют высказывания в политике. В бизнесе можно – в определенных рамках, конечно – говорить практически что угодно, но значение будет иметь только подписанный документ. А в политике очень часто слова имеют даже большее влияние на происходящие процессы, чем подписанные документы.

Трамп как человек, который социализировался (и достаточно успешно социализировался) в бизнес-среде, этого не понимает. Мы видим это по корейскому кризису, а сейчас – и по ситуации на Ближнем Востоке. И я думаю, что Трамп делает эти заявления, еще и желая отвлечь внимание от внутриполитических процессов и неприятностей, которые могут быть связаны с его именем (а прошла информация, что генерал Флинн готов вновь дать показания, и, судя по всему, это будут именно принципиально новые данные, которые заставляют Трампа нервничать).

Так что Трамп пытается отвлечь от этой ситуации; к тому же новые показания Флинна могут быть связаны со, скажем так, представителями израильского лобби в окружении Трампа. Отсюда и всплывает тема Иерусалима.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Shealah Craighead / The White House

Словом, тут как в случае с Северной Кореей: Трамп пытается заместить внутреннюю повестку внешней, но не совсем понимает, какой это имеет эффект. Для него самого реальна повестка внутренняя, а внешняя существует постольку поскольку. И он не учитывает, что слова американского президента очень серьезно влияют на ситуацию в мире.

Есть ли основания ожидать в связи с этим нового витка ближневосточного конфликта? Я надеюсь, что нет, потому что пока кроме риторики мы ничего не видим, а мировые политики в какой-то мере если не привыкли, то уже учитывают особую стилистику Трампа. По крайней мере, в этом случае, в отличие от случая с северокорейской проблемой, флоты США никуда не подгоняют. Так что все будет зависеть от дальнейших реальных шагов Трампа, от того, что именно он предпримет.

Что касается проведения заседания Совета безопасности ООН и его возможных последствий, то, думаю, тут сработает тот же принцип. Если Трамп не заявит снова ничего громкого, если не случится ничего из ряда вон выходящего, то серьезных последствий и заседание Совбеза иметь не будет. Ну, да, учитывая стилистику и образ мышления Трампа, связанные с его бизнес-прошлым, некоторые опасения по поводу того, воздержится ли он от новых эффектных высказываний, есть. Но тут мы можем только предполагать, что будет.

Пока же по-настоящему прогнозировать что-то, кроме самых общих моментов, невозможно. Повторю: если ситуация сохранится в том виде, который она имеет сейчас, то ничего не случится. Ну, пройдет заседание Совбеза ООН – и пройдет.

А если говорить о возможной реакции России на события, то она, думаю, попытается занять такую же позицию, как в случае с северокорейским конфликтом. То есть попытается сохранить нейтралитет, хотя происходящее и открывает для нее новые возможности. Так, в свое время Россия удачно вернулась на Ближний Восток – в случае с сирийскими событиями: когда американцы разворошили там осиное гнездо, Россия этим успешно воспользовалась.

И тут, в случае с Иерусалимом, тоже могут быть новые возможности. Но все же не думаю, чтобы Россия уже что-то делала на данном этапе. Если же конфликт будет как-то разворачиваться дальше, то Россия может попытаться предпринять какие-то шаги. Я еще не могу их прогнозировать. Сейчас я думаю, что пока в Москве будут просто мониторить ситуацию», – сказал Павел Салин.