29 ноября Северная Корея провела очередное испытание ракеты — на настоящий момент самой мощной в своем арсенале. Это дало СМИ новый повод к спекуляциям о растущем риске ядерной войны по итогам роста напряженности между КНДР и США. Многие цитировали американского президентского советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, который заявил, что риск войны увеличивается день ото дня, хотя даже сейчас военный конфликт не представляется единственным возможным сценарием.

Wall Street Journal, между тем, пишет, что нынешняя американская стратегия в отношении КНДР принципиально ориентируется на невоенные методы взаимодействия. Американские спецслужбы считают северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным игроком. На этой предпосылке сейчас строится политика Вашингтона в отношении Северной Кореи, несмотря на то, что он упорно продолжает разработку ядерного оружия. Под рациональностью понимается то, что Ким Чен Ын осознает встречную угрозу (атака на США неизбежно вызовет встречный удар по его стране). Исходя из этого американский комитет национальной безопасности полагает, что с ним можно взаимодействовать на дипломатическом уровне и таким образом снижать риск военных действий.

Ким Чен Ын подписывает приказ об испытаниях ракеты "Хвасон-15" 29 ноября 2017 Rodong Sinmun

Освещая такой подход в интервью и иных публичных высказываниях, представители американских спецслужб подчеркивают, что не считают рациональность панацеей и придерживаются мнения, что Ким Чен Ын — импульсивный и некуртуазный провокатор. Тем не менее, в этих публичных высказываниях он представляется в виде амбициозной фигуры, стремящейся к мировому признанию, сохранению династии и экономическому развитию своей страны. Иными словами, у него есть отчетливые цели, и способы их достижения формулируются исходя из фактических обстоятельств. По крайней мере, ничто из его действий этому тезису не противоречит.

Ким Чен Ын присутствует на испытаниях ракеты "Хвасон-15" 29 ноября 2017 Rodong Sinmun

Если бы США имели дело с нерациональным оппонентом, то они, возможно, не стали бы ограничиваться угрозами военных действий, а первым делом бы разместили вокруг Корейского полуострова свои военные системы, чтобы мгновенно реагировать на неожиданные действия КНДР. Но нынешняя КНДР при Ким Чен Ыне — не тот случай. Сейчас главными методами считаются экономический и дипломатические меры, в том числе давление на Китай.

Главное основание такого подхода, объясняет автор, в том, что Северная Корея очень точно и последовательно уклоняется от каких-либо по-настоящему рискованных действий. Возможностей для рискованного поведения у нее было множество с учетом участившихся ракетных и ядерных испытаний. Но ни один из таких случаев северокорейское руководство не сочло стоящим поводом. Эта сдержанность красноречиво контрастирует с агрессивной вербальной перепалкой между Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом, что, опять же, свидетельствует в пользу наличия рациональных приоритетов.

Ким Чен Ын стремится к тому, чтобы КНДР стала ядерной державой, более настойчиво и последовательно, чем его предшественники. Он это делает в ущерб непосредственному экономическому благополучию своих граждан, и это может показаться нерациональным, отмечает автор, ссылаясь на представителей американской разведки. Однако если руководство страны исходит из того, что наличие ядерного арсенала — это необходимое условие выживание нации, то пренебрежение сиюминутными благами ради создания таких условий представляется отнюдь не бессмысленным.