Российские спортсмены, которых Международный олимпийский комитет (МОК) посчитает безупречными с точки зрения чистоты от употребления допинга, смогут принять участие в Зимней Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2018 года Южной Корее. Такое решение принял исполком МОК в ходе заседания 5 декабря, просовещавшись несколько часов.

Однако даже допущенные к соревнованиям спортсмены смогут выступать только под белым – олимпийским – флагом. На их форме не будет российской символики и гимн страны также не прозвучит, постановил МОК, а статус их будет определяться как «олимпийский атлет из России».

Кроме того, ни одного из членов российского Минспорта на Игры не пригласят, а Олимпийский комитет России должен будет внести 15 миллионов долларов для развития мировой антидопинговой системы, компенсируя расходы МОК на проведение антидопингового расследования.

Вдобавок вице-премьера Виталия Мутко, бывшего министра спорта, и Юрия Нагорных, бывшего заместителя министра спорта пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах.

Виталий Мутко, вице-премьер / mskagency.ru

МОК также дисквалифицировал Олимпийский комитет России и приостановил членство его президента Александра Жукова в организации, а затем Жукова также сняли с поста главы координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Из нее исключили и главу оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи Дмитрия Чернышенко.

Решение МОК требует тщательного анализа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас не время поддаваться эмоциям. «Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции. В любом случае нам предстоит ответить еще на ряд вопросов. Для этого потребуются контакты с МОК, надо определить, кто и как будет вести эти контакты. Ряд технологических вопросов подлежит прояснению», – передает слова Пескова информационное агентство РИА Новости.

Кроме того, известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать решение МОК, которое некоторые депутаты уже назвали «чудовищным по жестокости и жесткости». Ожидается, что проект постановления Госдумы обсудят в пятницу, 8 декабря.

Вячеслав Володин - спикер Госдумы

Вердикт МОК нарушает Олимпийскую хартию и нормы международного права, считает глава Ассоциации спортивных юристов России Сергей Алексеев. «Это грубое нарушение и даже международное преступление по праву гражданина на самоопределение: нарушаются международные пакты о правах человека, по которым нельзя запретить невиновному гражданину использовать на спортивных соревнованиях гимн, флаг и герб своей страны», – заявил он в интервью «Парламентской газете».

Ранее многие российские политики и спортивные чиновники давали понять, что Россия считает подобную возможность для спортсменов неприемлемой. Это мнение они высказывали в связи с тем, что в октябре 2017 года, когда впервые заговорили о такой вероятности, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал идею соревноваться на Олимпиаде-2018 без использования нацсимволики «унижением страны». Это также дало почву для рассуждений о возможности бойкота Россией Олимпиады.

На этом фоне появилась информация о том, что хоккеисты российской сборной якобы написали письмо президенту России с просьбой разрешить им выступить на Олимпиаде. Между тем в последние дни стали высказываться мнения, что спортсмены, которым МОК посчитает достойными участвовать в Олимпиаде, должны самостоятельно решать ехать ли им на Игры.

Возможно, на этом политики и спортивные чиновники и остановятся: глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, поначалу высказавшийся по поводу решения МОК довольно резко, позже заявил, что в нем есть и «положительные стороны» – в частности, тот факт, что российские спортсмены все же будут иметь возможность поехать на Олимпиаду, пишет газета «Коммерсантъ».

Александр Жуков, главы Олимпийского комитета РФ / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Жуков также заявил, что запрет выступать под национальным флагом и гимном «распространяется только до последнего дня турнира». «Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми», – приводит телеканал RT слова Жукова.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию и ее перспективы, в том числе вероятность отказа России от участия отдельных спортсменов, которым МОК пришлет приглашения, согласился Николай Яременко, главный редактор издания «Советский спорт». По его мнению, Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, поскольку решение исполкома МОК является настолько мягким, насколько это вообще было возможно.

«Никакого «унижения» для России тут нет: МОК принял самое мягкое по отношению к России решение из всех, которые мог принять – естественно, за исключением варианта «всех понять и простить». Но этот вариант был невозможен, это даже не обсуждалось. В любом случае: российские олимпийцы даже поедут под названием российских – «Олимпийские атлеты из России», вот что будет на их форме. Поэтому нет даже повода говорить, будто они будут безымянными, noname, и будут «никого не представлять» – они именно будут представлять Россию.

Остальное – отсутствие атрибутики, флага и гимна – это уже детали. Неприятные, но детали – главное, что спортсмены поедут. И поднимать тему бойкота Олимпиады вообще неправильно: устраивать всякие соревнования типа «Дружбы-84» или Игр доброй воли – это путь изоляционизму. Ни к чему хорошему это не приведет.

Поэтому в любом случае должны последовать: если говорить о сиюминутных делах, то кадровые решения; а если говорить о глобальных, то государство должно уходить из сферы профессионального спорта, спорта высших достижений, и оставаться, как и обстоят дела в большинстве стран мира, в сфере массового спорта. А большой спорт – это шоу, это индустрия развлечений, это бизнес.

Спортсмены на Олимпиаде / YouTube.com

И все разговоры наподобие тех, что заводил Кадыров, говоря о намерении устроить в Чечне для российских спортсменов соревнования взамен олимпийских, – не более чем частное мнение. Это не имеет никакого отношения ни к олимпийскому уставу, ни к чему-то еще, касающемуся темы. И письмо хоккеистов к Путину с просьбой разрешить выступать точно так же есть нарушение любых юридических норм.

Спортсмены должны сами решать, ехать им на Олимпиаду или нет, если они получат приглашение от МОК. И никто на спортсменов при этом не должен давить. Спорт – это их профессия, какой может быть запрет на профессию? Они должны ехать и выступать, никто не может им этого запрещать. И если кто-то назовет их за такую поездку подлецами и предателями, то в первую очередь нужно будет присмотреться к тем, кто их так станет называть, а не к самим спортсменам.

Не может ли все же случиться так, что будет снова педалироваться тема унижения, того, что разрешение на выступление без российского гимна и флага – это унижение для страны? Ну, давайте дождемся новых заявлений президента, и тогда уже можно будет делать какие-то выводы.

Но в целом я думаю, учитывая, что вчера Жуков и Смирнов подробно комментировали в своих высказываниях вопрос, что будут делать российские спортсмены до последнего дня, а какие запреты снимут в последний день, – так вот, я думаю, что эта тема подчеркиваться не будет. Вряд ли эти спикеры ударились бы в самостоятельность, не утвердив свою позицию с первым лицом государства, не согласовав ее с ним.

Поэтому я и думаю, что, конечно, принято решение об отсутствии бойкота», – сказал Николай Яременко.

Действительно, вечером 6 декабря президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде. Во время общения с рабочими Горьковского автозавода он сказал, что власти не будут препятствовать отправке спортсменов на Игры в нейтральном статусе. «Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», – цитирует информационное агентство «Р-Спорт» высказывание главы государства.

Кроме того, отстраненные от Олимпиады за нарушение антидопинговых правил российские олимпийцы уже подали иски в Спортивный арбитраж. Как передает информационное агентство РБК, все эти спортсмены просят суд рассмотреть их иски до начала Олимпиады, которая в 2018 году пройдет с 9 по 25 февраля.