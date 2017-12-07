Президент России Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на выборах в президенты страны в марте 2018 года. Это объявление он сделал в ходе общения с рабочими Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде 6 декабря.

Путин рассказал об этом, отвечая на вопрос Артема Баранова, старшего мастера участка предприятия. «Лучшего места и повода для объявления нет», – пояснил Путин работникам автозавода. Ранее в тот же день на церемонии вручения премии «Доброволец России — 2017» президент России обещал определиться со своим выдвижением на новый срок в ближайшее время.

Политологи считали наиболее вероятным, что глава государства объявит о своем решении еще до начала второй декады декабря, и что само решение будет положительным. Как пишет газета «Ведомости», многие эксперты пришли к выводу, что дальше откладывать объявление было уже нельзя. Что касается вопроса Баранова, то он был задан, по словам самого работника ГАЗа, без согласования с кем-либо, по собственной инициативе – потому, что каждому, как сказал Баранов, было интересно это узнать.

Владимир Путин на встрече с работниками ГАЗ 6 декабря 2017 kremlin.ru

Напомним: в начале 2017 года назад экспертами всерьез рассматривались также варианты, что Путин не будет выдвигать свою кандидатуру, а назовет имя человека, которого хотел бы видеть своим преемником. Однако позже эта идея была отвергнута как маловероятная.

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов прокомментировал известие о принятом президентом решении, отметив, что хотя само по себе оно действительно являлось вполне ожидаемым, однако с ним связаны некоторые любопытные моменты. В частности, они касаются вопроса о том, каким именно станет новый срок президента Путина, если он, как прогнозируется, победит на предстоящих выборах, а также кто именно окажется на ключевых для государства постах.

По мнению Измайлова, поменяться при этом могут не только конкретные фигуры, но и само представление о том, какие именно посты являются ключевыми. В частности, самым существенным может оказаться отнюдь не пост главы правительства, полагает аналитик.

«Выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок, которое состоялось вчера, и значимо, и не значимо одновременно. Значимо оно потому, что окончательно расставляет все точки над «i» в избирательном процессе и осаживает те горячие головы, которые, возможно, хотели выстраивать какие-то конфигурации, так или иначе связанные с электоральным циклом.

Не значимо оно потому, что приблизительно понятно, кто победит. Ну, оно было понятно и в этот раз. И, в общем, технологические фигуры, которые могли бы возникнуть, если бы такое решение было принято, осложняли бы конфигурацию, однако не решали бы никаких не то что главных, но даже и второстепенных проблем, стоящих перед гипотетической внутренней или околовнутренней оппозицией действующему курсу.

Но мне хотелось бы заострить внимание на другом. Сейчас в больших количествах появляются комментарии сродни тому, что вы прочитали выше. Ну да, ну, выдвинулся. Всех победит, все выиграет. Несколько реже встречаются размышления о том, что же это будет за новый срок. Однако близкие к Кремлю журналисты и технологи говорят, что это будет «срок развития». И это – правильная и хорошая повестка, которую так или иначе можно упаковать как в электоральную упаковку, так и в упаковку социально-экономическую.

С чем это связано, наверно, не имеет смысла говорить: мы приблизительно понимаем, в каком состоянии находится экономика, приблизительно понимаем побудительные мотивы, каково сложившееся положение дел, и так далее. Однако сущностных изменений никто на сегодняшний момент еще не понимает. Будут ли они вообще, насколько глубоки окажутся, если будут?

В этой связи у всякого наблюдателя, в том числе и у меня, возникает иллюзия, связанная с поиском системы ориентиров и индикаторов. Условно говоря, если ласточки летают низко, значит, скоро будет дождь; если солнце заходит в красных тучах, значит, завтра будет холодно. То же самое и здесь.

Мы прекрасно понимаем, что система власти является прежде всего системой поиска и расстановки необходимых кадров. Поэтому очень важно, кто будет расставлен на ключевые должности. Мне кажется, что ключевой должностью на этот раз будет не должность премьера, о которой так много и с упоением говорят наблюдатели, а должность руководителя Федеральной службы безопасности.

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности kremlin.ru

Если мы вспомним все истории назначений, начиная с 1998 года, когда сам Владимир Владимирович был Борисом Николаевичем брошен на ФСБ, и припомним последующий ареопаг, который представлял ключевую для нынешней системы власти службу, мы поймем, насколько показателен выбор руководителя главной силовой структуры. В этой связи уже несколько месяцев ходят слухи о человеке, который вроде бы возглавит ведомство на Лубянке.

Не хотим показаться самыми умными (к тому же понимаем, что тут сегодня все так, а завтра – уже по-другому), однако дадим некоторые намеки на его счет. Этот человек не так давно назначен на новую должность, которая в некоторой степени является ключевой с точки зрения дальнейшей посадки в кресло руководителя Федеральной службы безопасности. При этом его нынешняя должность никак формально не связана с конкретной силовой структурой.

Человек этот очень опытный; человек этот имеет биографию, с точки зрения чекистов близкую к героической, и очень тесно связан с одним из видных руководителей нашего государства.

В том случае, если это назначение состоится, мы можем стать свидетелями очень интересной конфигурации, которая на сегодняшний день представляется как конфигурация почти радикальная, связанная с пересмотром роли, места и значимости очень многих людей, имевших большое влияние на ход событий в конфигурации предшествующей, которая закончится выборами в марте будущего года», – сказал Василий Измайлов.