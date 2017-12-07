Россия 7.12. Главное

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Составлен рейтинг зарплат в российских регионах за 2017 год. Больше всего получают жители Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Чукотки, меньше всего – республики СКФО, например, Дагестан и Карачаево-Черкесия, часть субъектов ЦФО, пишут РИА Новости, представляя данные рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

В качестве показателей, которые учитывались составителями – доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц, доля работников с заработком менее 10 тысяч рублей в месяц. Высокая оплата труда была отмечена лишь в 17 регионах России.

Так, в регионе-лидере рейтинга, Ямало-Ненецком автономном округе около 24% работников зарабатывают более 100 тыс. руб. в месяц, а доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. На втором месте Чукотский автономный округ, где более 100 тыс. руб. получает 21% работников. На третьем месте находится Москва (17%).

Шесть регионов были отмечены специалистами рейтингового агентства как те, в которых доля высокооплачиваемых работников превышает 10%: Hенецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), Мурманская область с результатом 8,1%.

Среди самых низких зарплат у населения – национальные республики и Алтайский край, где доля людей, получающих менее 10 тыс. руб. в месяц, превышает 25%. Лидером среди них остается Дагестан (35%), на втором месте - Карачаево-Черкесская Республика (30,5%).

Антиновость

В Хабаровске задержана 54-летняя местная жительница, которая находилась в федеральном розыске. Она обвиняется в похищении около 400 тысяч рублей у пенсионеров, пишет РИА АмурПРЕСС со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

Полиция установила, что женщина приходила к потерпевшим под видом целительницы, обещая снять с них порчу с помощью обрядов, также обещала улучшить здоровье. Пожилых клиентов она искала на улицах в городах и поселках и предлагала свои услуги, требуя принести наличные.

Задержанная за мошенничество / mvd.ru





У «целительницы» была помощница, которая представлялась случайной прохожей и убеждала потерпевших в необычных способностях женщины, говоря о том, что сама воспользовалась услугами целительницы.

В завершении обряда, который должен был помочь пенсионерам, одна из фигуранток уголовного дела предлагала клиенту пройти за угол ближайшего дома и отсчитать 13 окон. За это время она забирала деньги и успевала скрыться.

Дело возбуждено по ч. 2 ст.159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Установлена причастность фигуранток к пяти противоправным эпизодом с общим ущербом для потерпевших порядка 400 тысяч рублей.

Сообщница «целительницы» задержана в Читинской области. Сама целительница после возбуждения дела скрылась и была объявлена в федеральный розыск, затем задержана. Женщина написала явки с повинной, сейчас она заключена под домашний арест.

Непонятная новость

В Камчатском крае в поселке Ключи 31-летняя бухгалтер сымитировала симптомы беременности и получила декретные выплаты на сумму 263 тысячи рублей. Женщина была уличена в обмане, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба усть-камчатской прокуратуры.

Женщина на отдыхе / pixabay.com

Бухгалтер обратилась к гинекологу для постановки на учет, сказав, что беременна. Врач поставил предварительный диагноз «беременность неясного срока», назначил анализы и ультразвуковое обследование, однако женщина проигнорировала их. Затем женщина набрала вес и пришла вновь за больничным. Она получила от врача листок нетрудоспособности на работе, 263 тысячи рублей декретных и отправилась отдыхать.

В октябре должны были быть роды, но женщина не показывалась у врача, тогда больница обратилась в прокуратуру. Но бухгалтер не открывала дверь ее сотрудникам.



Затем выяснилось, что женщина имитировала симптомы беременности и ввела врача в заблуждение.

Материалы направлены в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ассорти

Крымская новостроечная археологическая экспедиция обнаружила на месте будущей трассы «Таврида» захоронение из не менее 70 обезглавленных тел, сказал ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков, слова которого приводит «Фонтанка».

Захоронение в Крыму

«В ходе раскопок на кургане была сделана неожиданная находка. Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Останки более 70 человек, все без черепов, со следами отрубов. Трупы были хаотично сброшены. Это жертвы массовой казни», — цитирует Внукова Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Ученые датируют захоронение X-XIII веками, возможно, периодом захвата полуострова монголо-татарами. Они также предполагают, что головы обезглавленных пленников, которые не были найдены при раскопках, были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды.

Трасса должна пройти по маршруту Керчь-Севастополь, ее строительство началось 12 мая 2017 года.

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В Законодательном Собрании Пермского края был проведен аукцион на поставку подарков для победителей конкурса «Будущие законодатели Пермского края». Призами стали книги по истории России и фантастические романы о Гарри Поттере. Также в число подарков вошли настольные игры и словодел.

Победу на аукционе одержал местный предприниматель, сообщает «Пермь Открытая» со ссылкой на сайт госзаукпок. Стоимость контракта составила 30 тысяч рублей.

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Девочка, которая выжила в авиакатастрофе в поселке Нелькан Хабаровского края, выписана из больницы, сообщил в четверг РИА Новости представитель медучреждения.

«Девочку из больницы выписали, лечение она продолжит дома. Гипс пока не снимали», — сказал собеседник агентства.

После крушения самолета, произошедшего при заходе на посадку 15 ноября, у ребенка 3,5 лет диагностировали сотрясение мозга и перелом ноги. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли.

По предварительным данным, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.