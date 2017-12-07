Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 декабря 2017, четверг, 19:47
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Александр Фролов, хореограф современного танца: «Главное – тепло внутри и тепло дома». В Екатеринбурге -6 градусов. ФОТО, ВИДЕО
Если лопнул банк: стоит ли платить за кредит?
МКУ в Тюмени заплатит штраф за задержку возврата денег для участия в конкурсах
Стартаперы: для качественной обстановки офиса не нужны крупные затраты
Небольшие снегопады ожидаются в Тюмени с 8 по 10 декабря
Криптовалютная финансовая пирамида AirBitClub завлекает клиентов в Тюмени
Экс-бухгалтер тюменской УК подозревается в хищении 365 000 рублей
Акция #ОпаснаяВстречка проходит в Тюменской области
Акция #Опаснаявстречка проходит в Тюменской области
9-месячный щенок был застрелен неизвестными под Тюменью (ФОТО)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
07 декабря 2017, 07:00
Максим Кононенко

Вино и объемы

Алексей Улюкаев в суде
Алексей Улюкаев в суде

Сегодня бывший министр экономики Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки, выступил с последним словом в Замоскворецком суде Москвы. Приговор по делу должен быть оглашен 15 декабря. Вот как комментирует ситуацию журналист Максим Кононенко.

"Все же очень странный суд над Улюкаевым. И сливы эти в прессу (адвокаты Улюкаева, говорят, ходили по рынку месяц прежде чем выбрали, кому сливать пленки), и прокуратура, которая обнародовала оперативную информацию. 

Но самое печальное в том, что всё слитое и опубликованное только усиливает ощущение того, что Улюкаев знал, что он берет. И знал, что это никакое не вино. Ну вот вы, например, приезжаете в гости к человеку, который обещал вам вино подарить. А человек показывает рукой - вон, мол, под елкой стоит, за гаражами, забирай. И вы такой идете под елку за гаражи, берете и сами несете в машину. Довольно унизительно выглядит. И довольно трудно представить себе министра, который так унижается ради вина. Нет, то, что стояло под елкой, было ему гораздо важнее вина. Он знал, что идет туда, под елку за гаражи, именно за деньгами. 

И главное - ключ! Какой может быть ключ от сумки с вином?! Зачем? А потом они еще этот ключ и потеряли. Совсем молодцы. 

Дальше: ключевая фраза про «объемы надо было собрать». Улюкаев объясняет свою спокойную реакцию на нее так: «Конечно же, я однозначно воспринял слово «объем» как объем тех денежных средств, которые компания должна взыскать в виде кредитов или ресурсов». Но вот незадача: его арестовали за полтора месяца до того, как параметры какой-либо сделки стали известны. То есть, тогда еще не было никаких «объемов», связанных с «Роснефтью». 

Теперь он еще говорит, что если бы остался министром - то продажа пакета «Роснефти» стала бы прибыльнее. Я не знаю, стала ли бы она прибыльнее, но только это утверждение Улюкаева прямо противоречит версии его защиты о том, что министр никакого решающего влияния на ход сделки не имел, и поэтому сама взятка за это бессмысленна (кстати, когда человек берет деньги за то, чего сделать не может - это не взятка, да. Это мошенничество ггг). 

Ну то есть в сумке таки были деньги, и Улюкаев брал эти деньги зная, что это деньги. Брал спокойно и ни о чем не беспокоясь. Открыто брал, при свидетелях. Почему? Потому что он считает эти деньги премией. И не просто премией, а премией, которая положена ему за тяжкое исполнение своих непосредственных обязанностей. Которые, как он считает, он выполнял за ничтожное жалованье. 

Жаль только, что сути дела это никак не меняет". 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Дмитрий Медведев
Кабмину поручили поддержать отстраненных от ОИ спортсменов
Сергей Федотов в Таганском суде. Москва, 28 июня 2016 года
Осужденный за хищения экс-глава РАО освобожден по УДО
Виталий Мутко, вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике на заседании правительства
Мутко пообещал уйти в любой момент
Владимир Путин
Песков оценил шансы Путина победить на выборах
Петр Порошенко на фоне танка
Порошенко вызвали свидетелем в суд над Януковичем
19:45 Таможня попросила у Путина мигалки для борьбы с санкционными продуктами
19:34 ФАС вынесла предупреждение «Почте России»
19:22 В бухгалтерской тетради Захарченко 600 тысяч евро проходили как «мелочь»
19:15 Ущерб от коррупции в России за год оценили в 10,3 млрд рублей
18:58 Минкульт счел антитабачную концепцию угрозой исторической правде

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Воскресенский
Александр Воскресенский
7 декабря 1809 года родился Александр Воскресенский, «дедушка русской химии».
18:54 Бывшей жене Джигарханяна предъявили обвинение
18:42 Биткоин за сутки подорожал на 2 тысячи долларов
18:37 В статистике Минобороны РФ нашли косвенные свидетельства участия в украинском конфликте
18:26 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне
18:16 В стычках из-за переноса посольства США в Иерусалим пострадали 50 палестинцев
18:07 Путин обнулил НДС на посылки из России
17:57 Тиллерсон назвал украинский конфликт главной проблемой в отношениях с Россией
17:35 Работу Путина одобрили 81% опрошенных россиян
17:12 Центральные улицы Москвы перекроют с 29 декабря по 4 января
16:54 Порошенко вызвали свидетелем в суд над Януковичем
16:50 Мутко пообещал уйти в любой момент
16:33 Еврокомиссия подала на Польшу и Чехию в суд
16:30 Осужденный за хищения экс-глава РАО освобожден по УДО
16:19 Самолеты смогут выявлять зоны турбулентности даже в ясном небе
16:11 В Молдавии запретили показ российских аналитических телепрограмм
16:08 Nissan отозвал в России 24 тысячи автомобилей Qashqai и Note
15:51 В ОКР пообещали учесть мнение Путина об участии в Олимпиаде
15:48 Песков оценил шансы Путина победить на выборах
15:33 Посол России в Израиле допустил перенос посольства в Иерусалим
15:27 На границе Палестинской автономии и Израиля начались столкновения
15:08 Минздрав отказался от введения эконалога на сигареты
14:51 ЦБ докапитализирует «Открытие» на 456,2 млрд рублей
14:34 МИД России обеспокоило решение Трампа по Иерусалиму
14:17 Фигурант «дела 26 марта» получил полтора года колонии
14:03 Россия сэкономила 9,6 млрд рублей на ликвидации химоружия
13:56 МОК объяснил дисквалификацию чемпиона Сочи-2014 Зубкова
13:55 Иглоногие совы умирают от крысиного яда
13:39 Трибунал по бывшей Югославии объявил о завершении работы
13:37 ЮНЕСКО признало пиццу культурным наследием человечества
13:22 Карты «Мир» подключили к Samsung Pay
13:18 Медведев поручил кабмину поддержать отстраненных от ОИ спортсменов
13:05 Лидер «Хамас» призвал Палестину к восстанию
12:54 Медведев отреагировал на заявление Путина об участии в выборах
12:44 В Минтрансе прокомментировали предложение о создании платных выделенных полос
12:39 Транслирующую радио Sputnik компанию объявят иноагентом в США‍
12:22 Мутко ответил на призывы уйти в отставку
12:17 Ford отозвал 13 тысяч машин в России из-за ремней безопасности
12:08 Достигнут первый успех в генной терапии гемофилии
12:04 Эрдоган обсудит с Путиным перенос посольства США в Иерусалим
11:50 В Австралии разрешили однополые браки
11:41 Капитализация биткоина возросла до четверти триллиона долларов
11:29 Минюст предложил регулировать работу СМИ-иноагентов с марта 2018 года
11:21 Экс-гендиректор «Яндекса» возглавил Ozon
11:10 СКР возбудил дело против бывшего министра обороны Украины за призывы к терактам
11:04 В Монголии найден динозавр-рыболов
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.