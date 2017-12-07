Но самое печальное в том, что всё слитое и опубликованное только усиливает ощущение того, что Улюкаев знал, что он берет. И знал, что это никакое не вино. Ну вот вы, например, приезжаете в гости к человеку, который обещал вам вино подарить. А человек показывает рукой - вон, мол, под елкой стоит, за гаражами, забирай. И вы такой идете под елку за гаражи, берете и сами несете в машину. Довольно унизительно выглядит. И довольно трудно представить себе министра, который так унижается ради вина. Нет, то, что стояло под елкой, было ему гораздо важнее вина. Он знал, что идет туда, под елку за гаражи, именно за деньгами.

И главное - ключ! Какой может быть ключ от сумки с вином?! Зачем? А потом они еще этот ключ и потеряли. Совсем молодцы.

Дальше: ключевая фраза про «объемы надо было собрать». Улюкаев объясняет свою спокойную реакцию на нее так: «Конечно же, я однозначно воспринял слово «объем» как объем тех денежных средств, которые компания должна взыскать в виде кредитов или ресурсов». Но вот незадача: его арестовали за полтора месяца до того, как параметры какой-либо сделки стали известны. То есть, тогда еще не было никаких «объемов», связанных с «Роснефтью».

Теперь он еще говорит, что если бы остался министром - то продажа пакета «Роснефти» стала бы прибыльнее. Я не знаю, стала ли бы она прибыльнее, но только это утверждение Улюкаева прямо противоречит версии его защиты о том, что министр никакого решающего влияния на ход сделки не имел, и поэтому сама взятка за это бессмысленна (кстати, когда человек берет деньги за то, чего сделать не может - это не взятка, да. Это мошенничество ггг).

Ну то есть в сумке таки были деньги, и Улюкаев брал эти деньги зная, что это деньги. Брал спокойно и ни о чем не беспокоясь. Открыто брал, при свидетелях. Почему? Потому что он считает эти деньги премией. И не просто премией, а премией, которая положена ему за тяжкое исполнение своих непосредственных обязанностей. Которые, как он считает, он выполнял за ничтожное жалованье.

Жаль только, что сути дела это никак не меняет".