Топ новостей 7 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Медведев пообещал господдержку недопущенным до ОИ-2018 российским спортсменам, мир обсуждает признание США Иерусалима столицей Израиля и угрозу обострения палестино-израильского конфликта, а биткоин поставил новые рекорды.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства поручил подготовить предложения о мерах по поддержке российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхеньчхане в нейтральном статусе.

Виталий Мутко / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко не намерен реагировать на призывы уйти в отставку: «Мы не будем реагировать на каждое заявление». «Сейчас главная задача — защитить честь и достоинство этих ребят. Я — уже вторичное. Мы будем работать с командой», — заявил вице-премьер.

А говорят, в России чиновники - непрофессионалы! pic.twitter.com/ACeBc5z4Ik — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 7 декабря 2017 г.

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Беспорядки в Рамалле / YouTube.com

На Западном берегу реки Иордан в палестинском городе Рамалла начались столкновения между палестинцами и силами Израиля. В Рамалле проходит всеобщая забастовка, люди «жгут покрышки», возводят около израильского КПП баррикады. В районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон прошли столкновения палестинской молодежи с израильскими солдатами.

Капитализация рынка биткоина превысила 250 млрд долларов. На момент публикации материала курс биткоина составляет 14624 доллара. При этом в ходе торгов 7 декабря криптовалюта преодолела отметку в 15 тысяч долларов: по состоянию на 11:42 мск курс биткоина вырос до 15150,3 доллара, однако затем откатился назад.

Смотрим на динамику роста биткоина и плачем.



Присоединяйтесь pic.twitter.com/9mMmKVam09 — Лентач (@oldLentach) 7 декабря 2017 г.

Владимир Путин / АГН "Москва" / фото: Зыков Кирилл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал объявление действующего главы государства Владимира Путина об участии в президентских выборах в 2018 году. Песков отметил: «Да, Путин — самый сильный кандидат. Шансов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень поддержки, который есть у него, недоступен для других кандидатов».

Песков рассказал о недоступном для других уровне поддержки Путина.

Вы поняли? Путину нет альтернативы — недруги за бугром (@Lndcalling) 7 декабря 2017 г.

Минюст России начал разработку ведомственного приказа об исполнении закона о СМИ-иноагентах. Министерство предлагает, чтобы приказ действовал с марта 2018 года. В России к иноагентам Минюст отнес пока девять СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и их дочерние структуры.

Две девушки с татуировками / flickr.com

Палата представителей парламента Австралии вслед за сенатом поддержала закон о легализации однополых браков. Страна стала 26-м государством, легализовавшим однополые союзы.

Корейская армия на параде / flickr.com

МИД Северной Кореи назвал совместные учения США и Южной Кореи подготовкой к нанесению удара по КНДР. Представитель ведомства заявил, что «мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем». По его мнению, единственным неразрешенным вопросом остаются сроки начала вооруженного конфликта.

Телепузик припёрся на ядерные испытания в банном халате.

О, дивный новый мир. pic.twitter.com/Q604PniEDn — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 7 декабря 2017 г.

Государственное информагентство «РИА Рейтинг» обнародовало рейтинг регионов России по величине зарплат. Агентство представило выборку по средней (медиальной) чистой зарплате по состоянию на апрель 2017 года. Согласно списку лидером по оплате труда тогда стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя зарплата в регионе в апреле составила 58,6 тысяч рублей. При этом почти четверть работающих (23,5%) получали больше 100 тысяч в месяц. Тремя регионами с самыми низкими заработками, по данным рейтинга, стали республики Северного Кавказа — Адыгея (16,2), Кабардино-Балкария (14,9 тысячи) и Дагестан (13,6).