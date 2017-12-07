Регионы выстроили по зарплатам

Агентство «РИА Рейтинг», входящее в медиагруппу «Россия сегодня», проранжировало российские регионы по показателю средней заработной платы. В получившемся рейтинге, как и раньше, первые места заняли нефте- и газодобывающие северные регионы и Москва, а замкнули список республики Северного Кавказа.

«В северных, удаленных регионах и Москве многие товары и услуги стоят заметно дороже, но даже при повышенных ценах такая зарплата является достойной по российским меркам», — отмечают составители рейтинга.

Источником информации для него послужили данные Росстата, взятые почему-то на апрель 2017 года, хотя сам Росстат приводит данные по всем месяцам и к настоящему моменту довел статистику до сентября 2017-го (см. отчет «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2017 гг.», .xls).

В рейтинге Росстата и РИА есть существенное отличие: ведомство берет среднемесячную начисленную зарплату (без уплаты налогов), «РИА Рейтинг» — чистую зарплату, которую работник получает на руки.

Кассир за работой / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Так, если начисленная зарплата москвичей в апреле в среднем составляла 86 759 рублей, то после уплаты всех налогов она превратилась в 48,2 тысячи.

При этом, чтобы хотя бы примерно посчитать чистую зарплату, нужно иметь гораздо более полные данные, чем приводит в своей табличке Росстат — скажем, те же налоги на фонд заработной платы существенно различаются в зависимости от условий труда (отчисления на вредных или опасных производствах заметно выше, чем для офисных работников).

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге РИА была использована доля высокооплачиваемых работников (заработок выше 100 тысяч рублей в месяц). Мы для удобства преобразовали его в рейтинг регионов по величине средней зарплаты. Поэтому отдельные позиции в этих двух рейтингах могут не совпадать (скажем, в искомом рейтинге РИА Петербург занимает 11-е место, а Москва — третье, у нас соответственно — 10-е и четвертое места).

Помимо доли высокооплачиваемых сотрудников в рейтинге приведен процент низкооплачиваемых (менее 10 тысяч рублей в месяц), медианная (средняя) зарплата и коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества в каждом регионе (чем он больше, тем больше разница в зарплатах разных слоев населения).

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, средняя зарплата в котором в апреле составила 58,6 тысячи рублей. При этом около четверти работающих (23,5%) получали больше 100 тысяч в месяц. Доля работников с зарплатой менее 10 тысяч составила в регионе 0,6%. Уровень зарплат в регионе по разным отраслям довольно высокий — об этом говорит низкий показатель коэффициента Джини — 0,33%.

На втором месте Чукотский автономный округ, где в среднем платят по 57,2 тысячи в месяц. Почти 21% работающих жителей региона в апреле получили «чистыми» более 100 тысяч рублей. Количество тех, кто устроен на зарплату в 10 тысяч там было таким же, как и на Ямале — 0,6%. Совпали и показатели уровня расслоения населения — оказалось, что на Чукотке высокий заработок у абсолютного большинства.

Третье место занял Ненецкий АО: в апреле там получали в среднем по 52,9 тысячи рублей в месяц. С зарплатой менее 10 тысяч в регионе было зарегистрировано 1,6% работников. Показатель расслоения там оказался еще ниже, чем в первых двух (0,29%).

Четвертое место по заработку у жителей Москвы: при средней зарплате в 48,2 тысячи рублей 17% москвичей получали более 100 тысяч в месяц, 1,5% трудились за зарплату ниже 10 тысяч.

Дворники за работой / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

На пятом месте Магаданская область: 46,7 тысячи средняя зарплата, почти 15% тех, кто зарабатывает более 100 тысяч в месяц и 0,5% работников, устроенных на зарплату ниже 10 тысяч.

Санкт-Петербург занял в рейтинге на 10-е место по величине зарплат: больше 100 тысяч рублей в городе зарабатывали в апреле 7,75% работников. Средняя зарплата в северной столице составила 37,5 тысячи рублей. Менее 10 тысяч в месяц заработали 2,1% петербуржцев.

Места с 6 по 9 заняли соответственно: Ханты-Мансийский АО (46,2 тысячи), Камчатский край (43,9), Сахалинская область (42,4) и Якутия (40).

Тремя регионами с самыми низкими заработками за апрель стали республики Северного Кавказа — Адыгея (16,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (14,9) и Дагестан (13,6).

Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей составила в Адыгее 0,54%, в Кабардино-Балкарии 0,56% и в Дагестане 0,48%. При этом в национальных республиках значительное число людей устроены на зарплату менее 10 тысяч: Дагестан — 34,8%, Кабардино-Балкария — 27,8%, Адыгея — 25%.

В девяти регионах доля работников, получивших на руки менее 10 тысяч рублей, превысила четверть всех работников (25%). В 22 регионах зарплата ниже 10 тысяч была у более 20% работающих. В целом по стране доля низкооплачиваемых работников составила 11%.

Весьма небогато согласно статистике живут в Псковской области (средняя зарплата 16,6 тысячи), Чечне (14,7), Калмыкии (14,6), Карачаево-Черкесии (14,8), Ивановской области (16,5).

В целом согласно рейтингу в половине российских регионов средняя зарплата ниже 20 тысяч рублей.

Лишь в 14 субъектах РФ средний заработок по состоянию на апрель был выше30 тысяч, еще в четырех субъектах он вплотную приблизился к этому показателю (был выше 28 тысяч).

Заметное расслоение по числу высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников (коэффициент Джини) наблюдается в Москве (0,38) и Сахалинской области (0,38), а также Красноярском крае (0,36), Забайкальском крае (0,36), Республике Тыва (0,36), Астраханской (0,36) и Костромской области (0,35). Самый высокий показатель степени равенства зарплат в регионе продемонстрировала Белгородская область (0,27). Средний показатель по России составил 0,37, что, как отмечает агентство, примерно соответствует «уровню Японии или Англии».

Средняя зарплата в России по состоянию на апрель 2017 года составила 24,7 тысячи рублей или почти 420 долларов США.