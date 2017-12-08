Лекция Альберта Байбурина о советской паспортной системе. Видео

30 ноября в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступил доктор исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, главный редактор журнала «Антропологический форум», почётный доктор Сорбонны Альберт Байбурин. Тема лекции — «Из истории советской паспортной системы».

Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.