Некоторые британские СМИ заинтересовались результатами исследования, проведенного аналитическим центром National Centre for Social Research (NatCen). Исследование показало, что среди сторонников отделения Британии от ЕС возросла доля тех, кто ожидает плохой сделки по итогам переговоров с ЕС, однако они по-прежнему считают, что нужно выйти из европейского блока.

The Economist подчеркивает, что, согласно опросу NatCen, плохие предчувствия одолевают не только тех, кто голосовал на референдуме за то, чтобы остаться в составе ЕС, но и тех, кто голосовал за отделение. Для сравнения использовались показатели за февраль 2017 г., то есть месяц, предшествовавший началу переговоров с ЕС об отсоединении Британии. С тех пор число оптимистов среди сторонников выхода сократилось почти вдвое и теперь составило 28%.

Удивительно, по мнению автора, то, что при этом респонденты не поменяли свое мнение обо всем начинании в целом. Если бы провели еще один референдум о членстве Британии в ЕС, они бы по-прежнему проголосовали за отделение. И большинство из них по-прежнему не хотят делать уступки в миграционной сфере, даже в обмен на доступ к единому рынку. Иными словами, их пессимизм и недовольство связаны не с отсоединением от ЕС как таковым, а с тем, как ведут себе руководство ЕС и их собственное правительство.

Жительница Лондона продает сувениры / flickr.com

Financial Times оговаривает, что скепсис респондентов относительно дальнейших успехов, вероятно, связан с тревогой по поводу буксующих переговоров между Британией и ЕС. Автор уточняет, что в прошлом феврале, по данным NatCen, среди сторонников отсоединения было 51% оптимистов против 20% пессимистов. В минувшем октябре соотношение изменилось: 28% оптимистов против 38% пессимистов.

Среди сторонников сохранения членства в ЕС пропорция за этот период не изменилась, разве что число пессимистов увеличилось. Под оптимистами в данном случае подразумеваются те, кто ожидает, что по итогам переговоров с ЕС будет достигнута «хорошая сделка». Пессимисты, соответственно, опасаются, что сделка будет невыгодной.

FT также ссылается на другой аналитический центр YouGov, который в ноябре опубликовал результаты исследований, также показывающие некоторый рост общего пессимизма (не только в связи с перспективой сделки) при сохранении желания отделиться. Опросы проводились с промежутком в год — в октябре 2016 г. и октябре 2017 г. Респондентов спрашивали о том, как, по их мнению, выход из ЕС скажется на экономике, ценах на продовольствие, их собственном финансовом положении и прочих областях жизни.

Опрашивали как сторонников, так и противников отделения. В результате выяснилось, что противники в обоих случаях настроены очень мрачно, в то время как среди сторонников доля скептиков сократилась ко второму опросу крайне незначительно, то есть это соотношение фактически осталось неизменным.

Тереза Мэй с жителем Бирмингема / flickr.com

Наибольшую тревогу среди сторонников отделения, согласно последнему опросу, вызывает перспектива роста регулярных бытовых расходов. Если в прошлом году по этому поводу беспокоились 25% респондентов, то теперь их доля увеличилась до 30%. Впрочем, в обоих случаях их число значительно уступает числу тех, которые считают, что цены останутся примерно теми же, что и сейчас (52%).

YouGov также недавно исследовал смежную тему свободы перемещения британцев в пределах ЕС. Риторика отделения от ЕС в значительной степени связана с недовольством многих граждан Британии притоком трудовых мигрантов из Восточной Европы. В ходе переговоров Британия добивалась ограничения прав граждан ЕС в Британии, то есть фактически стремилась к сокращению иммиграции. Однако такое сокращение закономерно предполагает и ограничение миграционной свободы британцев на территории ЕС. Вопрос, соответственно, в том, насколько сильно такие изменения могут затронуть жизнь британцев.

Чтобы прояснить ситуацию, YouGov провели опрос среди 12 000 британцев. Их спрашивали о том, хотели ли бы они жить в каких-нибудь из предоставленных им на выбор 42 стран (среди них 27 стран ЕС). Результат показал, что большинство британцев считают заманчивой перспективу жить и работать в другой стране. Однако больше всего их привлекают Канада (67%) и Новая Зеландия (64%). Страны ЕС уступают им по привлекательности. Из участников ЕС наибольшей популярностью у британцев пользуются Швеция (52%) и Нидерланды и Швейцария (по 51%).