«Коммерсантъ» в статье «Биткойн отыгрывает свое будущее» пишет, что фьючерсы на криптовалюту подстегнули рост ее котировок.

«Санация без лишних критериев»: депутаты готовы принять проект о спасении страховщиков без уточнения полномочий ЦБ.

«Лидеры Меджлиса хотят рассекретить указ о своем помиловании»: иск к администрации президента будет подан в московский райсуд.

«Ведомости»: «"Победа" придумала радикальный способ борьбы с курением». Чтобы доказать ущерб в суде, авиакомпания сажает самолет на полпути.

«ЦБ потратит рекордную сумму на санацию "Открытия"»: на финансовое оздоровление группы регулятор уже выделил почти полтриллиона рублей, и это может быть не конец.

«Банки прощают должников перед Новым годом»: вкладчикам предложены повышенные проценты, должникам — освобождение от штрафов.

«Чиновники обсуждают возрождение налога с продаж»: население может оплатить отмену налога на движимое имущество.

РБК: «Свидетель на доверии». Россия представила в Гаагу меморандум по делу ЮКОСа.

«Докапитализация с открытой концовкой»: ЦБ определился со стоимостью санации.

«Регионы поспешат на помощь»: правительство разрешило субъектам погашать долги предприятий по зарплатам.

«Известия» в статье «Ноябрьская революция цен» пишут, что впервые в истории в последнем осеннем месяце еда дешевела.

«Столичная проблема Трампа»: Ближний Восток болезненно отреагировал на признание Иерусалима столицей Израиля.

«Продукты поделят на "здоровые" и не очень»: Минздрав предлагает информировать потребителей о высоком содержании сахара, соли и жира.

«Газета.ru» в статье «Санкции навсегда: Россия готовится к новым ударам» пишет, что Минфин спрогнозировал последствия расширения американских санкций.

«Обетованная со скидкой: Россию зовут в Иерусалим». Израиль ждет российское посольство в Иерусалиме.

The Economist: «Мир реагирует на то, что Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля» (The world reacts to Donald Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital). Президент США Донадьд Трамп сдержал предвыборное обещание и усугубил проблему.

Bloomberg: «Саудовской Аравии нужно снять блокаду Йемена» (Saudi Arabia Should Lift Its Yemen Blockade). Саудовская Аравия отреагировала на убийство бывшего президента Йемена усиленными бомбежками. Более подходящей (с точки зрения тактики, стратегии и морали) реакцией было бы снятие блокады, из-за которой миллионы жителей Йемена не могут получать гуманитарную помощь.

The Wall Street Journal: «Палестинцы разозлились из-за позиции Трампа по Иерусалиму» (Palestinian Anger Erupts Over Trump Jerusalem Stance). После того как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, начались столкновения между палестинцами и израильтянами.

The Washington Post: «Для Трампа Иерусалим — это расширение глобальной культурной войны» (For Trump, Jerusalem is an extension of a global culture war). У одиозного американского решения есть простое идеологическое объяснение.

The Telegraph: «Северная Корея заявила, что развязывание войны стало "состоявшимся фактом" после угроз со стороны США и военно-воздушных учений» (North Korea says outbreak of war has become 'an established fact' after US threats and air drills). КНДР заявила, что из-за американских угроз и военных учений, которые сейчас проходят в Южной Корее, война стала неизбежной.

The Guardian: «Совет безопасности ООН обсудит признание Иерусалима Соединенными Штатами» (UN security council to discuss US recognition of Jerusalem). В ООН пройдет встреча по поводу спорного американсого решения, вызвавшего протесты среди палестинцев и критику со стороны мировых лидеров.