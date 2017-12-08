Спецпредставитель президента по вопросам экологии, бывший глава администрации президента (АП) Сергей Иванов заявил в четверг, что предвыборный штаб Владимира Путина возглавит чиновник, а не известная личность. По сведениям «Коммерсанта», рассматриваются, по сути, две кандидатуры, глава Администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель, куратор внутриполитического блока Сергей Кириенко. Штаба общественной поддержки, как сообщат источники издания, в этой раз не будет.

Владимир Путин объявил о своем намерении выдвигаться в президенты в четверг, формально выдвижение состоится, когда решение примет партия (если Путин решит идти от «Единой России»), или инициативная группа (если он захочет стать т. н. самовыдвиженцем). Однако понятно, что избирательный штаб Владимиру Путину не просто нужен, но и уже в той или иной форме он есть — потому, что избирательная кампания уже ведется.

Напомним, сейчас Владимир Путин идет на свой четвертый президентский срок. В 2000 и 2004 гг. он шел как самовыдвиженец, а в 2012 году его официально выдвинула «Единая Россия».

Дмитрий Медведев и Владимир Путин, 2000 г / wikipedia.org

В 2000 году предвыборный штаб Владимира Путина, который тогда был премьер-министром и и.о. президента, возглавил Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал должность заместителя руководителя Администрации президента. Результат выборов был для Путина хорошим: они прошли в один тур, он набрал 52,94% голосов. Второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, получивший 29,21%.

В 2004 году штаб возглавил первый замруководителя Администрации президента, но, на этот раз, Дмитрий Козак. На выборах 14 марта 2004 Путин набрал уже 71,31% голосов, а его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, 13,69%.

В 2008 году Владимир Путин, в соответствие с Конституцией, уже не мог выдвигаться — в Основном законе прописано ограничение, которое запрещает одному человеку становиться главой государства более двух сроков подряд. Так что пост президента занял Дмитрий Медведев, а Путин стал премьером. Начальником штаба Дмитрия Медведева был Сергей Собянин, на тот момент глава АП.

Дмитрий Медведев и Сергей Собянин / kremlin.ru

В 2011 году Владимир Путин вновь решил стать президентом, выборы были назначены на 2012 год. Тогда было решено отойти от сложившейся традиции и на пост главы штаба был назначен кинорежиссер Станислав Говорухин. Один из членов того штаба вспоминает, что его кандидатуру предложил Вячеслав Володин, который на тот момент вместе с первым замглавы АП Владиславом Сурковым курировал предвыборную кампанию «Единой России» в Думу шестого созыва, а после назначения в декабре 2011 года первый замглавы АП стал главой неофициального президентского штаба. «Говорухин — народный режиссер и как политик абсолютно тефлоновый, к нему ничего не пристает, даже если его сфотографируют с женщинами и алкоголем. Кроме того, он уже входил в ОНФ, на базе которого был сформирован штаб общественной поддержки президента», — объяснил собеседник «Коммерсанту».

По информации издания, создания штаба общественной поддержки ждать на этот раз не стоит. Это означает, что ОНФ к кампании привлекаться, во всяком случае активно, не будет.