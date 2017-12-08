Пользователь сайта Pikabu написал в РЖД официальный запрос и получил исчерпывающий ответ на вечный вопрос: имеет ли право пассажир с верхней полки садиться на нижнюю и как делить места для багажа в вагоне. Оказывается, все давно прописано в Правилах перевозок — собственно, для этого они и придуманы. Пассажиры с нижних полок вправе не пускать даже посидеть на них своих попутчиков, места в «ящике» под полками также сделаны для них.

Наличие правил, конечно, радует и, наверное, может предотвратить какое-то количество конфликтов. Но одновременно становится понятно, насколько прекрасно то, что далеко не все живут строго по правилам — просто договариваться порой и правда проще.