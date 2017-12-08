Международное недовольство начало нарастать еще до того, как Трамп официально объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, пишет The Economist. Планы по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим осудили папа римский и Франциск и иранский высший руководитель Али Хаменеи. Трампа раскритиковали генсекретарь ООН, премьер-министр Италии и множество дипломатов по всему миру. Но такая реакция, по всей видимости, только раззадорило американское руководство.

Правительство Израиля находится в Иерусалиме с 1949 г. Вплоть до настоящего момента Израиль остается единственным в мире признанным государством с непризнанной столицей. С точки зрения ООН, Иерусалим — это отдельное образование, находящееся в международной юрисдикции. Теперь появились разговоры о том, что США дисквалифицировали себя в качестве посредника миротворческого процесса в израильско-палестинских отношениях. Сам Трамп, впрочем, подчеркнул, что США по-прежнему в пределе стремятся к установлению мира между палестинцами и израильтянами.

Уменьшение территории Палестины за 50 лет оккупации UN Photo/Manuel Elias

Специфика этой истории в том, что США, спровоцировали ее исключительно риторикой, причем довольно неопределенной. Например, перенос посольства в Иерусалим может отменить какой-нибудь следующий президент (хотя едва ли он это сделает). Реакцией на эту риторику стали уже вполне фактические протесты — прежде всего, среди палестинцев, которые претендуют на то, чтобы Иерусалим был их столицей. Сейчас там проживают около 300 000 палестинцев, которые, таким образом, составляют почти треть его населения.

Трамп, отмечает автор, в своей ближневосточной политике пытается опираться, в первую очередь, на Саудовскую Аравию. Как и прочие арабские союзники США, саудиты против признания Иерусалима. Но администрация Трампа едва ли решилась на такой жест, не согласовав его со своими ближневосточными партнерами. Это значит, что, скорее всего, у партнеров есть более серьезные поводы для беспокойства. В частности, суннитские арабы сейчас больше тревожатся по поводу роста иранского влияния в регионе. Поэтому им важнее поддерживать Израиль как противовес Ирану, чем палестинцев, хотя они и арабы.

В итоге, заключает автор, палестинцы остались в изоляции, и это стало важной движущей силой протестов. Их теперь не поддерживают не только США, но и арабский мир. Вопрос в том, насколько велика вероятность, что эти протесты перерастут в вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем.

Протесты в Вифлееме Twitter

Редакция Wall Street Journal отмечает, что реакция на признание Иерусалима едва ли пропорциональна масштабам события. По крайней мере, решение американской администрации нельзя считать радикальным отступлением от прежней политики, как сейчас заявляют многие критики. Более того, Трамп не сказал ничего определенного относительно дальнейшей стратегии США (он даже до сих пор не высказался в поддержку той или иной версии разрешения спора — одно или два государства).

Все, что до сих пор делал Трамп в отношении Израиля было так или иначе в русле того, что делали другие американские президенты начиная с 1995 г. (ни один из них не говорил, что не надо переносить посольство в Иерусалим, а говорили только, что переносить надо не прямо сейчас). Единственное, что отличает Трампа, - это то, что он много говорил об Израиле во время предвыборной кампании, и теперь собственно делает то, о чем говорил, вызывая тем самым бурную реакцию.