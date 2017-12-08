Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Блок ВВЭР-1200 на ЛАЭС-2 станет референтным для будущих заказчиков АЭС российской разработки

На площадке Ленинградской АЭС-2 (г. Сосновый Бор, филиал Концерна «Росэнергоатом, входит в электроэнергетический дивизион Росатома) начались пусковые операции на новейшем энергоблоке №1. 8 декабря 2017 г. в 10:33 (мск) специалисты эксплуатационных служб ЛАЭС успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163-х тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом (ТВС), начав тем самым так называемый физический пуск реактора. Это важнейшее достижение как для отечественной, так и для мировой атомной энергетики стало уже вторым на текущей неделе — позавчера, 6 декабря на самой южной – Ростовской АЭС - состоялся физпуск энергоблока №4. Впервые в истории современной России в течение одной недели состоялись пуски сразу двух новейших атомных энергоблоков.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

За истекшее десятилетие Росатом совершил технологический рывок, перейдя от ещё советского проекта ВВЭР-1000 к ВВЭР-1200, соответствующего всем современным требованиям по эффективности и безопасности. Блок ВВЭР-1200 на ЛАЭС-2 станет референтным для будущих заказчиков АЭС российской разработки. В первую очередь, референтным будет для Финляндии, заказавшей у Росатома возведение АЭС «Ханхикиви».

Для Росатома строительство за 7 лет трёх блоков на Ростовской АЭС ранее стало хорошей возможностью разработать и отточить технологические решения в управлении серийным строительством новых атомных блоков, широко внедрить цифровые технологии.