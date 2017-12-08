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08 декабря 2017, 16:32

На инновационном блоке поколения «3+» Ленинградской АЭС-2 начались пусковые операции

На площадке Ленинградской АЭС-2 (г. Сосновый Бор, филиал Концерна «Росэнергоатом, входит в крупнейший дивизион «Росатома» «Электроэнергетический») начались пусковые операции на новейшем энергоблоке №1. 8 декабря 2017 г. в 10:33 (мск) специалисты эксплуатационных служб ЛАЭС успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163 тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом (ТВС), начав тем самым так называемый физический пуск реактора.

Это важнейшее достижение как для отечественной, так и для мировой атомной энергетики стало уже вторым на текущей неделе — позавчера, 6 декабря на самой южной – Ростовской АЭС также состоялся физпуск энергоблока №4. Впервые в истории современной России в течение одной недели состоялись пуски сразу двух новейших атомных энергоблоков. Об этом сообщил Департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом».

На пусковых операциях присутствовали генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн ТИТАН-2» (генподрядчик строительства) Григорий Нагинский.

Физический пуск — один из ключевых этапов ввода энергоблока в эксплуатацию, основная задача которого — подтвердить, что вводимый в эксплуатацию энергоблок будет работать надежно и безопасно на проектных параметрах в течение всего срока эксплуатации.

По словам Андрея Петрова, начало операций по физпуску фактически означает, что все работы, связанные с этапом сооружения блока №1 ЛЭАС-2, окончены. «Сейчас все системы перегрузки работают в автоматическом режиме, обеспечена полная готовность к выполнению данных операций с выполнением всех требований безопасности. В течение 30 дней будет обеспечена готовность реакторной установки к выходу на минимальный контролируемый уровень мощности. Мы проведем все необходимые эксперименты и пусковые операции на реакторной установке в соответствии с поэтапной программой. Следующий шаг – энергопуск, который начнется в следующем году», – сказал он.

Петров также подчеркнул, что своевременное начало пусковых операций стало возможным благодаря внедрению уникального метода управления ходом сооружения. «ЛАЭС-2 — крупнейшая из семи пилотных площадок Росатома, где внедрен метод т.н. «проектного управления». Руководители Концерна, ЛАЭС, конструкторских и проектных организаций, поставщиков оборудования, генподрядчик работали в едином проектном офисе в режиме «нон-стоп». Используемые инструменты управления доказали свою эффективность, позволив существенно нарастить темпы сооружения, выдержать установленные сроки и стоимость. Этот положительный опыт в ближайшее время будет растиражирован на другие сооружаемые российские АЭС, в частности, при сооружении блока №2 ЛАЭС-2. Решение об этом уже принято на уровне руководства Концерна», - сказал глава «Росэнергоатома».

В свою очередь директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда, высоко оценив вклад каждого из участников сооружения блока №1, сказал: «Новые энергоблоки ЛАЭС-2 решают важнейшую для всего региона задачу — замещение действующих мощностей ЛАЭС. Первый блок с реактором РБМК планируется остановить уже в следующем, 2018 году. Поэтому для Ленобласти синхронизация процесса вводимых и выводимых блоков — это жизненно важный процесс и гарантия энергетической и экономической стабильности».

Президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко сообщил: «Сегодня начался этап физического пуска 1-го энергоблока ЛАЭС-2 - блока нового поколения 3+. Это большая победа для всей отрасли и для нашего инжинирингового дивизиона. Мы гордимся тем, что это уже второй запускаемый инновационный блок, созданный трудом и талантом наших проектировщиков. На этот раз это, прежде всего, заслуга специалистов Санкт-Петербургского «Атомпроекта», выступающего в роли генпроектировщика. И это дает нам право говорить о серийной реализации проектов Росатома. Своей работой мы в очередной раз подтверждаем лидерство отечественных технологий на мировом рынке сооружения АЭС. Важность этого события еще и в том, что первый энергоблок ЛАЭС-2 является референтным для международных проектов Госкорпорации в разных странах мира».

«Впервые в новейшей истории России в течение одной недели мы пускаем сразу два новых атомных энергоблока – на Ленинградской и Ростовской АЭС. И важно отметить, что делаем мы это в четком соответствии с утвержденными сроками и стоимостью», - прокомментировал это событие генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«Ростовский блок №4 – это представитель легендарных энергоблоков тысячников с реактором ВВЭР-1000. Сегодня несколько десятков таких блоков работает по всему миру. Усовершенствованный блок, проект которого ведет свою историю со времен СССР, характеризуется беспрецедентной надежностью, простотой, эффективностью и отвечает самым современным требованиям безопасности. У этих энергоблоков высокий запас эксплуатационной прочности, и работать они будут еще не одно десятилетие. Однако всему есть свое время, и сегодня в России мы пустили последний блок с реактором ВВЭР-1000», - заявил он.

«Блок №1 Ленинградской АЭС-2 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 – это совсем другая история. Это инновационный проект, созданный на базе технологии, которая, с одной стороны, опирается на проверенные временем технические решения, а с другой – на все самые новые наработки в области эффективной эксплуатации и безопасности. ВВЭР-1200 – качественно новый блок, он вобрал в себя все инновационные решения, которые сегодня востребованы и в нашей стране, и за рубежом. По сути, сегодня на наших глазах происходит смена технологического поколения в атомной энергетике, и это, конечно, волнующий момент для всех российских атомщиков», - подчеркнул гендиректор Росатома.

«В этом году Росатом запустил сразу три блока – один за рубежом (третий блок Тяньваньской АЭС) и два внутри страны (первый блок ЛАЭС-2 и четвертый блок Ростовской АЭС). Это хорошие темпы и большой плюс в портфолио, которое госкорпорация демонстрирует своим потенциальным клиентам. Своевременные физпуски четвертого блока Ростовской АЭС и первого блока Ленинградской АЭС-2 продемонстрировали, что Росатом, благодаря правильно выстроенной системе управления проектами, может строить качественно и в срок», - заявил советник президента ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Проект ВВЭР-1000, реализованный на четвертом блоке РоАЭС, хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации и стал основой для энергоблоков поколения «3+». Это крепкая, мощная "рабочая лошадка", надежная и проверенная временем», - добавил эксперт.

«Ростовская площадка стала местом отработки созданной атомщиками системы Multi-D, которая, как мы можем теперь убедиться, позволяет четко контролировать ход сооружения, соблюдение сроков и бюджета. Опыт, полученный стройкомплексом атомной отрасли, пригодится на других стройках и в России, и за рубежом, тем более что планы по строительству у Росатома большие. Более того, система Multi-D может применяться более широко, для контроля за строительством любых сложных инженерных объектов», - отметил он.

«На Ленинградской площадке реализован другой проект – ВВЭР-1200. Это второй энергоблок поколения «3+» (первый был запущен в прошлом году на Нововоронежской АЭС). Это тот проект, который Росатом сейчас продвигает на зарубежных рынках, он полностью соответствует всем постфукусимским требованиям безопасности, и, конечно, к Ленинградской атомной станции, где строится еще один такой же блок, будет приковано особое внимание финнов, которые строят аналогичный на АЭС "Ханхикиви"», - заключил Кабаков.

Сегодня Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе России. Станция производит около 50% электроэнергии, вырабатываемой в регионе. Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС-2 позволит сохранить объем производства, в том числе, для поэтапного замещения действующих мощностей 1-ой очереди ЛАЭС и обеспечить выработку электроэнергии в объеме более 30 млрд кВтч в год силами четырех новейших энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

По сравнению с традиционными энергоблоками такого же типа проект ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, мощность реакторной установки по сравнению с предыдущим поколением (ВВЭР-1000) выросла на 20%, количество персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям.

Все 163 тепловыделяющие сборки в реактор блока №1 ЛАЭС-2 планируется загрузить до конца декабря 2017 года. В начале 2018 г. начнется решающая стадия пусковых операций – энергетический пуск и начало выдачи первой электроэнергии потребителям. Ввод в промышленную эксплуатацию блока №1 ЛАЭС-2 ожидается в 2018 г. Он будет означать, что парк Концерна «Росэнергоатом» из блоков поколения «3+» расширится до 2-х (включая блок №1 НВАЭС-2).

Заказчик-застройщик проекта сооружения энергоблоков ЛАЭС-2 - АО «Концерн Росэнергоатом»; Генеральный проектировщик - Группа компаний ASE, (инжиниринговый дивизион «Росатома»), генеральный подрядчик - АО «Концерн ТИТАН-2».

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие крупнейшего дивизиона «Электроэнергетический» Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-ой в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10-ти АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт. В настоящее время на АЭС России производится порядка 18,3% от всего объема выработки электроэнергии в стране.

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») расположена в г. Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На станции эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

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