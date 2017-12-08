Уже в воскресенье, 10 декабря закончится регистрация на студенческую олимпиаду «Я — профессионал». Это только первый этап, самый, на первый взгляд, простой, но уже показавший, что олимпиада удалась.

«Я — профессионал» — это олимпиада для студентов самых разных специальностей. Участники должны будут решать кейсы, которые составлены экспертами из крупных компаний и вузов. Победители смогут принять участие в специальных зимних школах, получат льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а их имена попадут в специальную базу, доступ к которой имеют крупнейшие российские компании, а также их пригласят на стажировки в крупнейшие российские компании, такие как «Яндекс», РЖД, Сбербанк, ВТБ, «Магнит», «Касперский», «Норникель» и т. д.

Олимпиада «Я — профессионал» проводится по инициативе крупнейших российских вузов, а также бизнес-ассоциаций, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России».

На пресс-конференции, которая прошла в здании агентства «Россия сегодня», организаторы олимпиады признались, что, хотя и ставили перед собой задачу убедить зарегистрироваться 200 тысяч студентов, уже 100 тысяч считали бы успехом. Между тем уже к 8 декабря на сайте олимпиады зарегистрировались более 270 тысяч студентов, такого результата не ожидал никто.

Одна из причин успеха — активная рекламная кампания, в которой приняли участие, помимо прочих, министр экономики Максим Орешкин и глава Сбербанка Герман Греф. А, например, магистр игры «Что? Где? Когда?» в в формате рэп-баттла доказывал, что студенты могут добиться чего угодно, если не будут бояться трудностей и не станут жалеть себя.

На пресс-конференции ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что олимпиада задумывалась как социальный лифт для студентов, но стала лифтом и для вузов, и даже для регионов. Больше всего заявок было подано из тех регионов и вузов, в руководстве которых поняли, что олимпиада является отличным шансом для их студентов. «Это серьезный стимул — некоторые регионы это поняли, некоторые нет. Но так всегда в России», — отметил Кузьминов.

В связи с этим он отметил, что по числу заявок сразу после безусловного лидера, Москвы, идет не Санкт-Петербург, а Свердловская область. На четвертом месте оказался Татарстан, а затем — Тюменская область.

Кузьминов рассказал, что сейчас студенты могут выбирать одно из 27 направлений, а к 2020 году их количество должно увеличиться до 60, фактически это означает, что каждый студент сможет участвовать в олимпиаде. Планируется, что через три года в олимпиаде будут принимать участие до 400 тысяч человек, но, учитывая сегодняшние цифры, вполне вероятно, что на деле участников окажется более миллиона.

Ярослав Кузьминов vk.com/olimpiprofi

В разговоре с «Полит.ру» Ярослав Кузьминов отметил, что даже если олимпиада «Я — профессионал» действительно станет настолько популярна, что в ней будут участвовать миллион студентов, она не станет единственной «прослойкой» между работодателями и вузами.

«Главная прослойка между вузами и работодателями — это профэкзамен, он для всех, и он в перспективе должен захватывать основную массу работников. А олимпиада должна быть неким дополнением для особо талантливых и особо амбициозных людей, кому надо больше, чем обычно», — сказал Кузьминов.

Александр Шохин рассказал «Полит.ру», что цель организаторов олимпиады в будущем — не просто расширять число специальностей, но и договариваться с крупными компаниями, которые смогли бы их курировать. Так, сейчас РЖД «занимается» лечебным делом, а крупные строительные компании, например, вовсе не вовлечены в проект. В первую очередь это объясняется недостатком времени, в будущем году на подготовка начнется заранее. Также, хотя государство и обещает софинансировать проект, основная нагрузка все равно ложится на бизнес.

Сергей Кириенко

Первый заместитель главы Администрации президента, который также выступил на пресс-конференции, отметил, что важно олимпиада не должна быть разовым проектом, это не может делаться один раз. «Должна быть система, которая разворачивается на длительный период вперед», — сказал Сергей Кириенко. По его словам, уже есть «дорожная карта» того, как будет развиваться этот проект.

«Уже понятно — сейчас у нас 27 специальностей, по которым олимпиада, будет 40 в следующем учебном году и будет 60 через учебный год. То есть мы выходим на 60 профессий, по которым будут проводиться олимпиады. Это очень важно. Мне кажется, что это очень правильная и важная вещь. Это означает, что для ребят, которые не успели, или кому не удалось показать все, на что они способны, в этом году открывается возможность», — добавил Кириенко.