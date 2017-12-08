Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 декабря 2017, пятница, 11:07
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Из-за ремонта на теплотрассе жители Заречного района остались без воды и отопления
Деревянный дом горел на улице Мира в Тюмени
Новогодние фотосессии с Хаски в ТРЦ Солнечный
УФМС проверяет строителей аквапарка в Тюмени
Волонтеры собирают еду для собак из приюта к Новогодним праздникам (ВИДЕО)
Ситуация с поиском утонувшего в реке Ишим первоклассника дошла до президента РФ
Россия не будет препятствовать отправке спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе
Новогодний стол для жителей Тюменской области будет стоить 6 359 рублей
Директор тюменского ООО «Аккумуляторный дом» заплатит в казну РФ 6,8 миллионов рублей
Автомобилистам запретят останавливаться еще на двух улицах в Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
08 декабря 2017, 10:07
вузы ВШЭ Сергей Кириенко
Симон Жаворонков

270 тысяч профессионалов

Фото: ВШЭ
Фото: ВШЭ
hse.ru

Уже в воскресенье, 10 декабря закончится регистрация на студенческую олимпиаду «Я — профессионал». Это только первый этап, самый, на первый взгляд, простой, но уже показавший, что олимпиада удалась.

«Я — профессионал» — это олимпиада для студентов самых разных специальностей. Участники должны будут решать кейсы, которые составлены экспертами из крупных компаний и вузов. Победители смогут принять участие в специальных зимних школах, получат льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а их имена попадут в специальную базу, доступ к которой имеют крупнейшие российские компании, а также их пригласят на стажировки в крупнейшие российские компании, такие как «Яндекс», РЖД, Сбербанк, ВТБ, «Магнит», «Касперский», «Норникель» и т. д.

Олимпиада «Я — профессионал» проводится по инициативе крупнейших российских вузов, а также бизнес-ассоциаций, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России».

На пресс-конференции, которая прошла в здании агентства «Россия сегодня», организаторы олимпиады признались, что, хотя и ставили перед собой задачу убедить зарегистрироваться 200 тысяч студентов, уже 100 тысяч считали бы успехом. Между тем уже к 8 декабря на сайте олимпиады зарегистрировались более 270 тысяч студентов, такого результата не ожидал никто.

Одна из причин успеха — активная рекламная кампания, в которой приняли участие, помимо прочих, министр экономики Максим Орешкин и глава Сбербанка Герман Греф. А, например, магистр игры «Что? Где? Когда?» в в формате рэп-баттла доказывал, что студенты могут добиться чего угодно, если не будут бояться трудностей и не станут жалеть себя.

 
Бэкстейдж со съемок рэп-баттла
Фото: Арина Касамара

На пресс-конференции ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что олимпиада задумывалась как социальный лифт для студентов, но стала лифтом и для вузов, и даже для регионов. Больше всего заявок было подано из тех регионов и вузов, в руководстве которых поняли, что олимпиада является отличным шансом для их студентов. «Это серьезный стимул — некоторые регионы это поняли, некоторые нет. Но так всегда в России», — отметил Кузьминов.

В связи с этим он отметил, что по числу заявок сразу после безусловного лидера, Москвы, идет не Санкт-Петербург, а Свердловская область. На четвертом месте оказался Татарстан, а затем — Тюменская область.

Кузьминов рассказал, что сейчас студенты могут выбирать одно из 27 направлений, а к 2020 году их количество должно увеличиться до 60, фактически это означает, что каждый студент сможет участвовать в олимпиаде. Планируется, что через три года в олимпиаде будут принимать участие до 400 тысяч человек, но, учитывая сегодняшние цифры, вполне вероятно, что на деле участников окажется более миллиона.

 
Ярослав Кузьминов
vk.com/olimpiprofi

В разговоре с «Полит.ру» Ярослав Кузьминов отметил, что даже если олимпиада «Я — профессионал» действительно станет настолько популярна, что в ней будут участвовать миллион студентов, она не станет единственной «прослойкой» между работодателями и вузами.

«Главная прослойка между вузами и работодателями — это профэкзамен, он для всех, и он в перспективе должен захватывать основную массу работников. А олимпиада должна быть неким дополнением для особо талантливых и особо амбициозных людей, кому надо больше, чем обычно», — сказал Кузьминов.

Александр Шохин рассказал «Полит.ру», что цель организаторов олимпиады в будущем — не просто расширять число специальностей, но и договариваться с крупными компаниями, которые смогли бы их курировать. Так, сейчас РЖД «занимается» лечебным делом, а крупные строительные компании, например, вовсе не вовлечены в проект. В первую очередь это объясняется недостатком времени, в будущем году на подготовка начнется заранее. Также, хотя государство и обещает софинансировать проект, основная нагрузка все равно ложится на бизнес.

 
Александр Шохин
АГН "Москва"
 
Сергей Кириенко

Первый заместитель главы Администрации президента, который также выступил на пресс-конференции, отметил, что важно олимпиада не должна быть разовым проектом, это не может делаться один раз. «Должна быть система, которая разворачивается на длительный период вперед», — сказал Сергей Кириенко. По его словам, уже есть «дорожная карта» того, как будет развиваться этот проект.

«Уже понятно — сейчас у нас 27 специальностей, по которым олимпиада, будет 40 в следующем учебном году и будет 60 через учебный год. То есть мы выходим на 60 профессий, по которым будут проводиться олимпиады. Это очень важно. Мне кажется, что это очень правильная и важная вещь. Это означает, что для ребят, которые не успели, или кому не удалось показать все, на что они способны, в этом году открывается возможность», — добавил Кириенко.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

«ЮКОС»
Россия обвинила акционеров «ЮКОСа» в подкупе ключевого свидетеля
Госзакупки
СМИ сообщили о сокрытии РФ закупок компаний из-за санкций
Алишер Бурханович Усманов
Усманов в письме главе МОК призвал «не ставить невинных на колени»
Палестина
Палестина отказала во встрече вице-президенту США
Налоги
СМИ узнали о возможном возвращении налога с продаж
10:55 СМИ назвали имя разыскиваемого по делу о сбитом «Боинге» генерала из РФ
10:40 Люминесцентные наночастицы открыли новый этап в истории дактилоскопии
10:36 СМИ узнали о возможном возвращении налога с продаж
10:34 В Подмосковье жертвами пожара в магазине стали трое
10:31 Усманов в письме главе МОК призвал «не ставить невинных на колени»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Бекетов
Андрей Бекетов
8 декабря 1825 года родился ботаник Андрей Бекетов, ректор Санкт-Петербургского университета
10:16 За ночь биткоин вырос и упал на 2 тысячи долларов
10:12 Россия обвинила акционеров «ЮКОСа» в подкупе ключевого свидетеля
10:10 Telegram подал в Верховный суд иск против приказа ФСБ
09:45 Палестина отказала во встрече вице-президенту США
09:44 Папа Римский призвал заменить сомнительную фразу в «Отче наш»
09:43 СМИ сообщили о сокрытии РФ закупок компаний из-за санкций
09:27 В США заявили о «военных решениях» при нарушении Россией договора РСМД
09:21 МВФ поддержал борьбу с коррупцией на Украине
09:17 ГП назвала процент ущерба от коррупции в России
08:54 Порошенко похвалил оперативное принятия бюджета Украины
08:41 Рейтинг популярности Трампа достиг минимума
08:27 Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Иерусалима
08:10 В Белом доме не исключили участие в Олимпиаде в Пхенчхане
07:51 СМИ назвали две кандидатуры на пост главы предвыборного штаба Путина
07.12 21:03 Источник рассказал о критериях введения санкций США против российских бизнесменов
07.12 20:45 В Курске завели дело на директора интерната из-за попустительства насилию над детьми
07.12 20:24 Главный криминалист МВД отправлен под арест
07.12 20:14 Футболистов России и Украины разведут при жеребьевке на ЧЕ-2020
07.12 19:59 На Украине уволили главу парламентского антикоррупционного комитета
07.12 19:52 В Думе раскрыли содержание будущего заявления по решению МОК
07.12 19:45 Таможня попросила у Путина мигалки для борьбы с санкционными продуктами
07.12 19:42 «Интерфакс» заподозрил в атаке на себя российскую ИТ-компанию
07.12 19:34 ФАС вынесла предупреждение «Почте России»
07.12 19:22 В бухгалтерской тетради Захарченко 600 тысяч евро проходили как «мелочь»
07.12 19:15 Ущерб от коррупции в России за год оценили в 10,3 млрд рублей
07.12 18:58 Минкульт счел антитабачную концепцию угрозой исторической правде
07.12 18:54 Бывшей жене Джигарханяна предъявили обвинение
07.12 18:42 Биткоин за сутки подорожал на 2 тысячи долларов
07.12 18:37 В статистике Минобороны РФ нашли косвенные свидетельства участия в украинском конфликте
07.12 18:26 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне
07.12 18:16 В стычках из-за переноса посольства США в Иерусалим пострадали 50 палестинцев
07.12 18:07 Путин обнулил НДС на посылки из России
07.12 17:57 Тиллерсон назвал украинский конфликт главной проблемой в отношениях с Россией
07.12 17:35 Работу Путина одобрили 81% опрошенных россиян
07.12 17:12 Центральные улицы Москвы перекроют с 29 декабря по 4 января
07.12 16:54 Порошенко вызвали свидетелем в суд над Януковичем
07.12 16:50 Мутко пообещал уйти в любой момент
07.12 16:33 Еврокомиссия подала на Польшу и Чехию в суд
07.12 16:30 Осужденный за хищения экс-глава РАО освобожден по УДО
07.12 16:19 Самолеты смогут выявлять зоны турбулентности даже в ясном небе
07.12 16:11 В Молдавии запретили показ российских аналитических телепрограмм
07.12 16:08 Nissan отозвал в России 24 тысячи автомобилей Qashqai и Note
07.12 15:51 В ОКР пообещали учесть мнение Путина об участии в Олимпиаде
07.12 15:48 Песков оценил шансы Путина победить на выборах
07.12 15:33 Посол России в Израиле допустил перенос посольства в Иерусалим
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.