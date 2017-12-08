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08 декабря 2017, 19:43
Ленинградская область Приморье Челябинская область

#Россия 8.12. Главное

Андрей Тарасенко и Юрий Трутнев
Андрей Тарасенко и Юрий Трутнев
Фото: Мария Бородина. ИА PrimaMedia / primamedia.ru

Главная новость

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил врио главы Приморского края Андрею Тарасенко назначить вице-губернатора, отвечающего за развитие региона, сообщает «Коммерсант».

Трутнев объяснил это тем, что в регионе затягиваются сроки реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие. В частности, на совещании, посвященном развитию региона, он раскритиковал скорость темпов реализации проектов, призванных повысить привлекательность региона в глазах инвесторов и населения, упомянув выдачу дальневосточного гектара. «70% тех людей, которые «повисли» в листе ожидания на Дальнем Востоке, относятся к Приморью», — сказал он.

«Мы договорились, что будет назначен заместитель губернатора, который будет отвечать непосредственно за развитие, будет знать все, что связано с развитием, это и есть его коэффициент эффективности»,— заявил Трутнев по итогам совещания.

Андрей Тарасенко пообещал назначить нового вице-губернатора до конца года. «Сейчас будем искать такого человека из Приморья, чтобы он владел всей информацией о крае. На него ляжет весь блок по реализации комплексного плана развития Приморского края»,— заявил врио губернатора.

Антиновость

Названа приоритетная версия загрязнения атмосферы изотопом рутений-106, это сгоревший в атмосфере спутник, заявил на пресс-конференции замдиректора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян, входящий в комиссию по расследованию обстоятельств выброса.

 
Рафаэль Арутюнян, заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН

Первая гипотеза происхождения рутения-106 – производство  медицинских препаратов. Позже комиссия выяснила, что «медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов», отметил он.

«Сейчас рассматриваем вариант со сгоранием в атмосфере искусственного спутника», — сообщил Арутюнян, слова которого приводит ТАСС.

Ранее «Гринпис» связал выброс рутения-106 в конце октября с работой предприятия «Маяк» в Челябинской области. Однако в пробах, взятых на предприятии, следов рутения не было обнаружено.

Непонятная

В Тобольске предприниматель Карен Сукиасян признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, пишет Znak.com.

 
Карен Сукиасян из Тобольска / fotostrana.ru/user/36342233

Инцидент произошел 30 июля на благотворительной акции «Под флагом добра», которая проводится на местном стадионе. 38-летний директор строительной фирмы ООО «СК АрмДорСтрой» хотел пройти на закрытую зону, чтобы встретить приглашенных артистов. Его попыталась остановить полиция. Сотрудники задержали его и привели в холл стадиона, там мужчина вырвался и бросился драться. Он ударил нескольких полицейских ногой в голову, также попытался ударить замначальника полиции, пытавшегося его успокоить. В итоге подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Ассорти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил чиновникам использовать такси для служебных поездок.

«Зачем нам держать бюджетный автопарк, когда мы сегодня, как любой современный человек, можем заказать такси по телефону или разработать систему диспетчеризации», — заявил глава региона, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что содержать служебный гараж сложнее, чем «посадить трех диспетчеров» для того, чтобы регулировать поездки.

Дрозденко отметил, что из структуры администрации планируется вывести уборщиков помещений и сотрудников столовой.

*

 
Задержанные мигранты

Задержан главный имам Орловской области Ахмадулло Исабаев, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет «Орелград».

Он подозревается в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) жителей Средней Азии.

«Причиной его задержания стал факт его родственных связей с одним из фигурантов, проходящих по уголовному делу. Представители мусульманской общины намерены обжаловать действия правоохранителей в прокуратуре Орловской области», — сообщил руководитель местной организация мусульман «Ихлас» Башир Касиев.

8 декабря Советский райсуд Орла должен избрать меру пресечения в отношении него.

*

В Ленинградской области суд вынес решение в отношении пассажира рейса авиакомпании «Победа», следующего по маршруту «Махачкала-Петербург». Мужчина покурил во время полета, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Москве, сообщает «Общественный контроль».

Тосненский суд удовлетворил иск авиакомпании, обязав пассажира выплатить 194 тысячи рублей.

Инцидент произошел 21 июля во время полета из Махачкалы в Санкт-Петербург, длящегося 3,5 часа. По версии представителя авиакомпании, мужчина уединился в туалете и закурил. После чего сработала пожарная сигнализация, самолет был вынужден сесть в аэропорту «Внуково» Москвы.

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