Федеральное правительство подготовило список компаний, закупки с участием которых будут выведены на закрытую торговую площадку Сбербанка, в связи с тем что США могут расширить действие своих санкций. В предварительном варианте списка 126 компаний и организаций, среди них более десяти частных банков, а также почти все крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Коммерсантъ», в распоряжении которого оказался список, сообщает, что правительство уже разослало его в госкомпании вместе с директивой.

В документе говорится, что правительство может вывести конкурентные закупки с открытых площадок после 15 декабря. Директивы были подписаны вице-премьером Игорем Шуваловым 24 ноября, а затем направлены в госкомпании, включенные в перечень распоряжения правительства от 23 января 2003 года № 91-р (там перечисляются компании, акции которых находятся в собственности государства и позицию акционера определяет непосредственно правительство. Это «Газпром», АЛРОСА, «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот» и т.д.). Правительство рекомендовало компаниям из перечня инициировать собрание советов директоров для изменения закупочной политики как их самих, так и их «дочек». Власти предложили утвердить возможность скрывать контрагентов под номерами, а все конкурентные закупки госкомпаний перевести в «автоматизированную систему торгов гособоронзаказа».

Заседание Военно-промышленной комиссии kremlin.ru

Впрочем, для функционирования списка в любом случае необходимо, чтобы Госдума приняла законопроект правительства, который позволяет анонимизировать операции и отчетность компаний, которые могут подпасть под расширение санкций США.

Причем на какие компании будут распространяться санкции, станет известно только в феврале 2018 года. Однако. Как пишет издание The Bell, в новом списке могут оказаться все компании, которые, по мнению американского Минфина, являются приближенными к российской власти. Одним из критериев определения этой близости может быть факт получения бизнесменом или его компаниями масштабной господдержки — ее размер может начинаться от $300 млн. По крайней мере, именно такой вариант предложил Минфину США один из консультантов, рассказал The Bell источник, знакомый с деталями этого предложения. Дело в том, что обращения за господдержкой, как правило, были публичными, а значит их легко можно отследить по открытым источникам.

Появление черного списка, о котором идет речь, связано с законом об ужесточении санкций (CAATSA), который президент Дональд Трамп подписал в августе. В соответствии с этим документом, в течение 180 дней, то есть как раз к февралю 2018 года, американские власти должны подготовить детальный отчет о российских «олигархах», приближенных к российской власти. Попадание в этот отчет может грозить введением персональных санкций.

Дональд Трамп в Овальном кабинете D. Myles Cullen / The White House

В финальном докладе, по данным собеседников The Bell, могут оказаться не только фамилии бизнесменов. Закон также предписывает администрации Трампа определить круг высших должностных лицах, задействованных во внешней политике, а также неких полугосударственных структур. В докладе также могут упоминаться чиновники, вплоть до министров и сотрудников аппарата правительства и Администрации президента. Также закон обязывает внимательно изучать семейные связи и оценить размер состояний и источники доходов членов семей лиц, на которых накладываются санкции, — жен, детей, родителей, братьев и сестер и т.д.