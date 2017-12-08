Топ новостей 8 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ назвали имя генерала РФ в розыске по делу о сбитом на Украине «Боинге», стало известно о сокрытии РФ закупок компаний из-за санкций США, а ЕС сообщил о прогрессе в переговорах по Brexit.

СМИ назвали генерал-полковника Николая Ткачева разыскиваемым по делу о сбитом на Украине «Боинге». По данных расследователей, к военному с позывным «Дельфин» на записях обращаются как к Николаю Федоровичу, и, по их данным, Ткачев является единственным среди ныне живущих генералов с таким именем. Независимая экспертиза показала, что его голос совпадает с тем, что на записи. Сам Ткачев утверждвет, что на Украине не бывал.

Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом Боинге MH17 оказался российским генерал-полковником https://t.co/VEjZXKk5vM pic.twitter.com/HrImclKMd7 — The Insider (@the_ins_ru) 8 декабря 2017 г.

Правительство может скрыть конкурентные закупки 126 компаний,в том числе оборонных предприятий, частных банков, госструктур и крупных госкомпаний из-за угрозы новых санкций США. Их могут перенести на закрытую площадку после 15 декабря.

В Гааге РФ заявила, что связанные с ЮКОСом структуры заплатили экс-советнику президента РФ Андрею Илларионову за его показания. Представители Москвы ссылаются на показания экс-вице-президента ЮКОСа по правовым вопросам Дэвида Годфри, которые заявил, что «какая-то часть организации» делала вклад в проект Института Катона, в котором участвовал Илларионов.

ЕС и Великобритании удалось достигнуть прогресса по основным обсуждаемым темам Brexit. Речь идет о взаимной защите прав граждан, вопросах по ирландкой границе и «отступных» за выход из ЕС. Стороны договорились сохранить максимально свободную границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Brexit deal offers clear guarantees there'll be no hard border, Ireland's foreign minister says https://t.co/neKHv1leq6 pic.twitter.com/iUz0XUdTrE — Bloomberg (@business) 8 декабря 2017 г.

UK will obey EU regulations without any say in them, European Court supremacy in some areas and EU payments continue for years, no border checks in Ireland, EU Citizens rights in UK guaranteed. This, apparently, is what ‘Brexit means Brexit’ means - for now? — Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) 8 декабря 2017 г.

Палестина. Сжигание портретов Трампа / YouTube.com

Представителя палестинского правящего движения ФАТХ Джебриль Раджуб заявил, что власти страны отказались принять вице-президента СГА Майкла Пенса в знак протеста против признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства. «Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля», — заявил он.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2017 г.

40% жителей Иерусалима (320 000) это палестинцы, лишенные гражданских прав. По сути — апартеид. Кто сказал, что общество, пострадавшее от фашизма, само не может быть им поражено? — Константин Семин (@KSyomin) 8 декабря 2017 г.

Спортсмен с флагом / pixabay.com

Алишер Усманов написал президенту МОК письмо, в котором попросил разрешить российским спортсменам поднимать флаг и исполнять гимн России. Он напомнил принцип римского права — «Нет вины, нет наказания». «Невинных нельзя карать и ставить на колени», — добавил предприниматель. Госдума сегодня официально осудила решение МОК.

Между тем российские телеканалы вновь начали вести переговоры о трансляции соревнований Олимпиады.

Чего ждёт Мутко????? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 декабря 2017 г.

Ни одного крестного хода против решения МОК, до сих пор, так и не провели. Волнуюсь. Вопиющая безалаберность. Так и до развала страны не далеко. — Лущилин Даниил (@westrip4) 8 декабря 2017 г.

От истерии на телевидении вокруг Олимпиады у легендарного тренера стоит ком в горле. Канал @tvrain записал очень искренний монолог Татьяны Тарасовой о тех, кто не знает ни чести, ни совести, ни достоинства pic.twitter.com/M0Xnn0BNUC — Znak.com (@znak_com) 8 декабря 2017 г.

Вспышка в небе

Радиоактивный рутений-106 мог появиться в российских регионах в результате сгорания спутника в атмосфере, на борту которого он находился. Комиссия выяснила, что челябинское предприятие Росатома «Маяк», которое подозревали в загрязнении окружающей среды, оказалось ни при чем.

А выброс рутения в свою очередь повлиял на содержание мочи в допинг пробах наших спортсменов. Мы не виноваты. — Николай Нидвораев (@Pe4ki__Lavo4ki) 8 декабря 2017 г.

Директор по работе с партнерами социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков предлагал представителям предвыборного штаба Дональда Трампа открыть его страницу. Он пообещал младшему сыну Трампа и директору по социальным медиа в штабе миллиардера Дэну Скавино «раскрутить» страницу. 5 ноября Сидорков снова предложил открыть страницу Трампа, так как «все русскоговорящие» жители США, России и стран бывшего СССР хотят получать новости об американском президенте на русском языке.

СМИ сообщили о предложении Трампу завести аккаунт "В контакте"



Трамп выбрал Одноклассники! pic.twitter.com/eIwGmn4ldu — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 8 декабря 2017 г.

Антон Вайно и Сергей Кириенко / kremlin.ru

Предвыборный штаб Владимира Путина могут возглавить глава администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко. Источники в АП утверждают, что другие кандидатуры не рассматриваются, но в штабе могут быть кураторы экономического направления или специалист по развитию гражданского сектора.

График торгов на планшете / pixabay.com

В ночь на 8 декабря курс биткоина продемонстрировал резкое падение после быстрого роста: к 5:00 мск курс ее вырос до 17 тысяч, но в последующие три часа биткоин подешевел на 2 тысячи долларов. К 9:00 утра криптовалюта снова стала стоить около 15 тысяч долларов. Днем ранееза криптовалюту давали около 15 тысяч долларов.