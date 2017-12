Топ новостей 8 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ назвали имя генерала РФ в розыске по делу о сбитом на Украине «Боинге», стало известно о сокрытии РФ закупок компаний из-за санкций США, а ЕС сообщил о прогрессе в переговорах по Brexit.

СМИ назвали генерал-полковника Николая Ткачева разыскиваемым по делу о сбитом на Украине «Боинге». По данных расследователей, к военному с позывным «Дельфин» на записях обращаются как к Николаю Федоровичу, и, по их данным, Ткачев является единственным среди ныне живущих генералов с таким именем. Независимая экспертиза показала, что его голос совпадает с тем, что на записи. Сам Ткачев утверждвет, что на Украине не бывал.

Правительство может скрыть конкурентные закупки 126 компаний,в том числе оборонных предприятий, частных банков, госструктур и крупных госкомпаний из-за угрозы новых санкций США. Их могут перенести на закрытую площадку после 15 декабря.

В Гааге РФ заявила, что связанные с ЮКОСом структуры заплатили экс-советнику президента РФ Андрею Илларионову за его показания. Представители Москвы ссылаются на показания экс-вице-президента ЮКОСа по правовым вопросам Дэвида Годфри, которые заявил, что «какая-то часть организации» делала вклад в проект Института Катона, в котором участвовал Илларионов.

ЕС и Великобритании удалось достигнуть прогресса по основным обсуждаемым темам Brexit. Речь идет о взаимной защите прав граждан, вопросах по ирландкой границе и «отступных» за выход из ЕС. Стороны договорились сохранить максимально свободную границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

UK will obey EU regulations without any say in them, European Court supremacy in some areas and EU payments continue for years, no border checks in Ireland, EU Citizens rights in UK guaranteed. This, apparently, is what ‘Brexit means Brexit’ means - for now?