СМИ массово обсуждают новости о том, что Британия и ЕС наконец достигли компромисса по условиям отсоединения Британии. Предполагается, что теперь можно будет перейти к обсуждению дальнейших отношений, прежде всего торговой сделки. Определенности по этому вопросу уже давно ждут британские бизнесмены. По условиям отделения ключевыми спорными вопросами были финансовые обязательства Британии, права граждан ЕС в Британии, статус Европейского суда в Британии и граница с Ирландией.

Financial Times перечисляет основные договоренности. По финансовому вопросу Британия обязуется выплачивать ЕС взносы так, как будто она остается его участницей. В том числе по новым обязательствам которые могут появиться у участников ЕС до 2020 г. В общей сложности сумма оценивается в диапазоне от 40 до 60 млрд. евро.

Граждане ЕС, живущие в Британии, смогут претендовать на статус постоянного резидента. При этом у них останется большинство тех прав, которые у них есть сейчас. Исключение составляют правила «воссоединения семей». Там предполагается ужесточение в том смысле, что членам семей постоянных резидентов будет труднее, чем сейчас, оформить себе постоянное проживание только на основании родства.

Беженцы в Евросоюзе / flickr.com

По статусу Европейского суда ЕС первоначально добивался, чтобы он полностью контролировал соблюдение договоренностей, достигнутых по итогам переговоров. По итогам компромисса ему достается более ограниченная роль, в соответствии с которой его методы будут использоваться для интерпретации условий сделки в том, что касается гражданских прав, а британские суды смогут к нему при желании обращаться за консультацией в течение восьми лет с момента вступления сделки в силу.

Вопрос о границе с Ирландией вызвал противоречия в последний момент, в связи с чем начались разговоры о том, что в этом году не удастся, как планировалось, договориться об условиях отделения Британии. Компромиссный вариант представляет собой очень осторожный документ, призванный успокоить как североирландских партнеров британского правительства, так и ЕС, который не хочет жесткой границы. Нынешний документ описывает сценарий, при котором Британии и ЕС по итогам переговоров не удается договориться об условиях дальнейших отношений. В таком случае Британия обязуется следовать всем рыночным и таможенным правилам ЕС, которые важны для торговли между республикой Ирландией и Северной Ирландией.

В другом материале FT рассказывает, что будет дальше. По идее, ЕС наконец должен признать, что Британия сделала «существенные успехи» в переговорах и согласиться перейти к следующему переговорному этапу. На новом этапе нужно будет обсудить дальнейшие торговые отношения и переходный период. Но окончательное решение по этому поводу ожидается по итогам брюссельского саммита, который пройдет 14-15 декабря.

Грузовики в очереди в тоннель под Ла-Маншем / twitter.com

Британия потребовала, чтобы ЕС в сжатые сроки представил план дальнейших отношений, который можно было бы обсуждать на переговорах. План — это то, чего ЕС собирается добиваться на переговорах. Основные пожелания ЕС в общих чертах изложил еще в апреле, но сейчас будут важны подробности, которые пока не оговаривались. Подробности должны отражать приоритеты ЕС, и участники сначала должны будут их согласовать между собой.

Многие из участников недовольны тем, что Британия их поторапливает, притом что она сама в течение девяти месяцев согласовала внутри себя вопросы по первому этапу. Говоря практически, для согласования деталей плана потребуется еще один саммит ЕС, который, скорее всего, пройдет не раньше марта следующего года. Британия, вероятно, будет этим недовольна, но само по себе завершение первого этапа — большое достижение ее правительства.