На 89-м году жизни ушел народный артист СССР Леонид Броневой. В театре «Ленком», где актер выступал до последнего времени, сообщили, что у него была тяжелая болезнь, которая и стала причиной смерти. Перед кончиной Броневой почти месяц провел в больнице. Как сообщил телеграм-канал Mash, около 3 недель назад его поместили в реанимацию, где он и скончался.

О последних днях Броневого рассказала его коллега, актриса Елена Шанина.

«Буквально накануне вечером я позвонила нашему театральному водителю Виталику: последнее время он всегда был при Броневом, ну каждый шаг его контролировал. В общем звоню, спрашиваю: "Как там Леонид Сергеевич?" А он мне: "Представляешь, мороженое попросил. Я погнал ребят, сейчас принесут". И я поняла, что это конец — такое простое детское желание», — сообщила она «Московскому комсомольцу».

Уже назначена дата прощания с легендарным актером.

«Прощание пройдет 11 числа, в понедельник, в 11 утра на Большой сцене театра», — сказал ТАСС директор театра Марк Варшавер.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище — с такой просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину обратился худрук «Ленкома» Марк Захаров.

Власти Москвы уже задумались об установке памятника или памятной доски Леониду Броневому.

«Несомненно в Москве будет увековечена его память. Наверняка соответствующее предложение поступит в нашу комиссию от театра, и уверен, что мы его обязательно примем», — сказал агентству председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Соболезнования родным и близким Леонида Броневого выразили в Кремле. Президент России Владимир Путин отправил правительственную телеграмму с соболезнованиями.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста.

«Его искренне любили зрители разных поколений — за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора, за богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности», — приводит пресс-служба Кремля слова президента.

Леонид Броневой поддерживал Путина и присоединение Крыма к России, за что, как стало сегодня известно из украинских СМИ, попал в «черный список» официального Киева, хотя сам родился на Днепре.

«Я всегда был за Путина. Много лет назад я был в Кремле и сказал Владимиру Владимировичу, что если потребуется моя помощь, то я готов. Я человек слова и привык его держать», — процитировал актера украинский портал «Обозреватель».

Многие актеры вспоминают друга и коллегу, который запомнился самыми разными ролями в кино и театре, но, пожалуй, больше всего — ролью Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». Так, народный артист России Александр Панкратов-Черный вспомнил, что Броневой терпеть не мог анекдотов про Штирлица.

«И когда мы говорили, что это проявление любви к вашим образам, которые вы создали с Тихоновым, он говорил: "Не знаю, это извращенное проявление любви"», — рассказал Панкратов-Черный телеканалу «Звезда».

Актриса Инна Чурикова, которая сыграла в нескольких фильмах с Броневым, рассказала РИА Новости о том, что он был «исключительной личностью».

«Он был невероятно индивидуален и обладал огромным талантом. Его очень любили зрители, с которыми он всегда находил контакт. Я его видела еще совсем молодым в его театральных ролях. Он был великолепен, он был импозантным, неотразимым мужчиной. Броневой был артистом Анатолия Эфроса, выдающегося режиссера, и это уже очень о многом говорит. Он был прекрасным партнером», — отметила Чурикова.