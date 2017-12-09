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09 декабря 2017, 18:06
Госдеп МИД России Сергей Рябков США

Пакт о ненападении

Сергей Рябков
Сергей Рябков
фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Общение российского посла Сергея Кисляка с еще не назначенной администрацией Дональда Трампа, итогом которого стал первоначальный отказ России реагировать на высылку российских дипломатов, было далеко не самым интересным эпизодом в подковерных российско-американских отношениях.

Если верить изданию BuzzFeed, которое побеседовало с тремя высокопоставленными источниками в Белом доме, 17 июля 2017 года — за несколько дней до принятия конгрессом закона об антироссийских санкциях — замглавы МИД России Сергей Рябков встречался с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Томасом Шенноном. Собеседники издания утверждают, что Рябков предлагал администрации Трампа заключить своеобразный пакт о ненападении — документ, в котором стороны обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику друг друга.

В ходе беседы Рябков, как утверждается, передал документ с соответствующим предложением.

В официальном сообщении Госдепа о встрече говорилось лишь, что стороны провели переговоры по «областям, представляющим взаимный интерес».

Изучив предложение, переданное Рябковым, Москве сообщили, что сделки не будет.

«Мы сказали: "Большое вам спасибо, но сейчас не время для этого"», — рассказал о реакции на документ высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Соглашением о ненападении Кремль, как предполагает издание, скорее всего, хотел не допустить волнений в преддверии президентских выборов в марте 2018 года. В свою очередь, в США могли бы больше не искать российский след во время выборов в конгресс в ноябре того же года (будет переизбрана палата представителей и треть сената) и во время президентской кампании 2020-го.

Издание отмечает, что в Кремле могут, например, негативно воспринимать программу Госдепа Internet Freedom. В рамках этой программы, в частности, был размещен тендер на технические средства обхода блокировок в России и на постсоветском пространстве.

Эти средства должны были получить финансируемые конгрессом «Радио Свобода», «Голос Америки» и связанные с ними СМИ — чтобы доставлять свои материалы российским пользователям, если дойдет до блокировки (а до этого, судя по всему, уже не далеко).

Параллельно сегодня стало известно, что Дональд Трамп намерен одобрить новые санкции против России. На этот раз, как рассказал Politico высокопоставленный источник в Белом доме, речь идет о наказании за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По данным источника, министерство торговли США введет ограничения против российских компаний, занимающихся разработкой новых ракетных технологий, запрещенных договором по РСМД.

Пакт запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с зоной покрытия от 500 до 5500 километров. Договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Белом доме в 1987 году.

Такие ракеты и их пусковые установки должны были быть уничтожены.

Как заявлял накануне «Коммерсанту» уже упомянутый Рябков: «Мы подтверждаем вновь, что Россия привержена Договору о РСМД и настроена его выполнять в полном объеме без каких-либо отклонений от его требований. Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент Владимир Путин, "мгновенным и зеркальным"».

При этом американцы заявляют, что запрещенные договором ракеты развертывает Россия, а Москва видит подобные планы у США.

Так, в проект американского оборонного бюджета на 2018 год вошла статья, которая позволяет Пентагону начать разработку неядерной крылатой ракеты дальностью от 500 до 5500 км. По утверждению американских СМИ, военные уже приступили к разработке такой ракеты.

Позднее МИД России через Рябкова отреагировал на публикацию в Politico/

Рябков заявил, что «обвинения носят абсолютно голословный характер».

«Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует», — отметил замглавы МИДа.

Единственная, по его словам, напрямую высказанная претензия к России состоит в том, что «индекс одной из отечественных ракетных разработок, чья дальность действия заведомо меньше указанного [в Договоре] диапазона».

При этом, как отметил дипломат, «США отмахиваются от наших озабоченностей тем, как они обращаются со своими обязательствами по Договору».

В пример он привел американскую базу противоракетной обороны «Девеселу» в Румынии, где «на всеобщем обозрении стоят пусковые установки, по своим параметрам способные запускать не только ракеты-перехватчики, но и ударные "Томагавки"». В 2018 году, отмечает дипломат, «такие же Пентагон планирует разместить в Польше, хотя их установка на суше противоречит ДРСМД».

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