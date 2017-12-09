Российская сборная по лыжным гонкам первой объявила о том, что намерена ехать на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Об этом рассказала глава лыжной федерации Елена Вяльбе.

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», — сказала она агентству «Р-Спорт».

Сейчас члены национальной сборной по лыжным гонкам находятся в Швейцарии. Сегодня в Давосе стартует этап Кубка мира. ТАСС напоминает список тех, кто принимал участие в голосовании. Среди женщин это Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Наталья Матвеева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева.

У мужчин Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Александр Панжинский, Глеб Ретивых.

Надо напомнить, что именно лыжники стали одними из самых уязвимых в допинговом скандале, развернувшемся вокруг России. В начале ноября Международный олимпийский комитет аннулировал все результаты предыдущих Олимпиад и отстранил от всех следующих Игр российских спортсменов Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Однако даже спортсмены, не попавшие в «расстрельный список» Всемирного антидопингового агентства, все равно рискуют не попасть на Олимпиаду.

Дело в том, что свое решение по делу о допинге еще не вынесла Международная федерация лыжного спорта. Ранее там пояснили, что изучают отчет Дисциплинарной комиссии МОК и выводы ВАДА по деятельности московской лаборатории — они будут предоставлены в FIS после 14 декабря. Однако российские эксперты опасаются, что формулировки в документах МОК настолько расплывчаты, что их можно трактовать как угодно. Речь идет, например, о следующей цитате: «Министерство спорта РФ, согласно структуре правительства, напрямую контактировало с национальными федерациями, в том числе и по антидопинговым вопросам». Под угрозу ставятся целые федерации. Кроме того, остается риск, что на Олимпиаду не пустят тех, кто действительно был когда-то уличен в употреблении допинга, понес за это наказание, а после возобновил карьеру уже как tabula rasa.

«Спортсмен давно уже является чистым; по этому критерию, получается, спортсмен не получит приглашение от МОК, что является попыткой реинкарнации МОК так называемого 45-го правила Олимпийской хартии, которое давным-давно признано незаконным и не подлежащим применению», — цитирует Первый канал спортивного юриста Артема Пацева.

Так или иначе, сами спортсмены все же поддерживают решение лыжников отправиться в Пхенчхан — даже под нейтральным флагом. Об этом, например, говорил прославленный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков.

«Не нужно осуждать тех спортсменов, которые примут решение выступать под нейтральным флагом. Олимпиада для спортсмена имеет большое значение, это цель всей его жизни. Думаю, что большинство болельщиков это понимает», — сказал порталу Newdaynews биатлонист.

Правда, по его словам, придется попотеть, чтобы провезти в Южную Корею не только собственно спортсменов, но и тех, кто их сопровождает — это тренеры, доктора, массажисты, мастера по спортивному оборудованию.

Вообще многие спортсмены высказались и по поводу призывов ряда чиновников и депутатов бойкотировать Олимпиаду из-за невозможности выступать под флагом РФ и исполнять гимн.

«Однозначно оно не может просто так проходить мимо. Особенно не только когда зарубежные люди, но и твои соотечественники выражают недовольство напрямую тебе, умудряются оскорблять и прочее. Многие считают, что патриотизм заключается исключительно в знании цветов своего флага. Лично для меня патриотизм — это что-то внутри, он не обязательно должен быть связан с символикой. Есть тысячи примеров того, как люди геройски бились за страну, не имея на себе никаких флагов», — цитирует «Спорт-экспресс» биатлониста Антона Бабикова.

Тем не менее дискуссия вокруг того, ехать или не ехать российским сборникам в Пхенчхан, продолжается. И у этого, как считают эксперты, есть вполне понятное объяснение.

«Ни аргументов МОК, ни российских контраргументов широкой общественности не предоставили, и дискуссия оказалась политически ангажированной и нагруженной эмоциями, а не доказательствами. Поэтому либералы и патриоты, привыкшие на все проблемы смотреть с точки зрения своих идеологем, все уже заведомо решили. "Это происки госдепа", — говорят патриоты. "Решение МОК верно", — утверждают либералы», — сказал агентству «Новый День» кандидат философских наук, доцент УрГПУ, член Союза писателей России Андрей Коряковцев.